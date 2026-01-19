"โจวเหวินฟะ" เปรยอาจต้องเปลี่ยนอาชีพ หลังนำทัพดาราร่วม 20 คน วิ่งฮ่องกงมาราธอน สร้างสีสันทั้งสนาม

นักแสดงระดับตำนานวัย 70 ปี โจว เหวินฟะ สร้างสีสันในงานฮ่องกงมาราธอน 2026 เมื่อวานนี้ ด้วยการนำกลุ่มคนดังกว่า 20 คนร่วมวิ่งระยะ 10 กิโลเมตร พร้อมแซวขำ ๆ ว่าอาจต้องเปลี่ยนอาชีพใหม่ หลังเส้นชัยผ่านไปอย่างคึกคัก
ตลอดเส้นทางอีสเทิร์นคอร์ริดอร์ โจว เหวินฟะ โบกมือทักทายผู้ชมท่ามกลางเสียงเชียร์ โดยมีเพื่อนร่วมวิ่งอย่าง เปา ฮีชิง และ หลิว กง ร่วมสร้างบรรยากาศครื้นเครง
หลังเข้าเส้นชัย โจว เหวินฟะ ให้สัมภาษณ์ติดตลกว่าเขาจะเลี้ยงอาหารฉลองให้ทุกคน พร้อมบ่นขำ ๆ ว่าช่วงนี้งานภาพยนตร์และโทรทัศน์ซบเซา “ไม่มีใครจ้างผมทำงานเลย” ก่อนจะเสนอไอเดียเปลี่ยนสายอาชีพเป็น “โค้ชวิ่ง” และตั้งค่าเรียนเดือนละ 20,000 ดอลลาร์ต่อคน ทำเอาเพื่อนร่วมทีมอย่าง เอ็ดวิน ซิว และ พริสซิลลา หว่อง รีบรับมุก บอกจะขยันซ้อมเพื่อให้มีเงินจ่ายค่าสมาชิก
เมื่อถูกถามว่าจะช่วยพยุงอุตสาหกรรมภาพยนตร์ท้องถิ่นหรือไม่ โจว เหวินฟะ ตอบอย่างถ่อมตัวว่าเขาคงช่วยได้ไม่ไหวเพียงลำพัง พร้อมชมเพื่อนร่วมวิ่งว่าเป็น “ลูกศิษย์” ที่ยอดเยี่ยม และยกให้ เปา ฮีชิง กับ หลิว กง เป็นสองคนที่ดูอ่อนเยาว์และมีพลังมากที่สุดในกลุ่ม นอกจากนี้ยังยืนยันความรักในการวิ่งตลอดชีวิต พร้อมกล่าวติดตลกว่า “ผมจะวิ่งต่อไปจนถึงอายุ 120 ปี!”
ด้านนักร้อง เทอร์เรนซ์ หลิน ก็สร้างผลงานน่าประทับใจ ด้วยการวิ่งฮาล์ฟมาราธอนครั้งแรกจบในเวลา 2 ชั่วโมง 13 นาที แม้จะมีเหตุขำ ๆ ที่เส้นชัย เมื่อเขาได้รับเหรียญระยะ 10 กิโลเมตรผิดมา แต่เจ้าตัวก็หัวเราะรับได้
สำหรับผู้ร่วมวิ่งหลายคน เช่น พริสซิลลา หว่อง การได้ซ้อมและวิ่งร่วมกับกลุ่มของโจว เหวินฟะ ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ เธอเผยว่าการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอช่วยให้สุขภาพและพลังงานดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด หลังเคยมีปัญหาเรื่องความฟิตมานาน