“เจนนิเฟอร์ ลอว์เรนซ์” โดนปัดตก บอกสวยไม่พอ เสียบทให้ “มาร์โกต์ ร็อบบี“

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“เจนนิเฟอร์ ลอว์เรนซ์” นางเอกสาวสวยชื่อดังมากฝีมือ ออกมาเผยความเจ็บช้ำว่าตนเองยังสวยไม่พอ เพราะเคยต้องเสียบทนางเอกใน Once Upon a Time in Hollywood ให้กับนางเอกสุดเซ็กซี่ “มาค์โกต์ ร็อบบี”

นักแสดงสาววัย 35 ปี อธิบายว่า ผู้กำกับ เควนติน ทารันติโน ต้องการให้เธอรับบทเป็น ชารอน เทต ตัวละครที่น่าเศร้าในภาพยนตร์ปี 2019 แต่สุดท้ายเธอก็พลาดบทนี้ไปให้กับดาราจากภาพยนตร์บาร์บี้ หลังจากที่นักวิจารณ์มองว่าเธอ "น่าเกลียด" เกินไปที่จะรับบทเป็นนักแสดงหญิงและภรรยาของ โรมัน โพลันสกี ผู้ซึ่งถูกสมาชิกของลัทธิแมนสันสังหารในปี 1969

เจนนิเฟอร์ ให้สัมภาษณ์ในพอดแคสต์ Happy Sad Confused ว่า “เขาทำแบบนั้นจริง ๆ แล้วทุกคนก็พูดกันว่า 'เธอไม่สวยพอที่จะรับบทเป็นชารอน เทต'”

“ฉันค่อนข้างแน่ใจว่ามันเป็นเรื่องจริง หรือไม่ก็เป็นเพราะฉันเล่าเรื่องนี้มานานจนเชื่อไปแล้ว ไม่ๆ แต่ฉันค่อนข้างแน่ใจว่ามันเกิดขึ้นจริง”

“หรือไม่งั้นเขาก็ไม่เคยนึกถึงเลยฉันสำหรับบทนี้ พวกชาวเน็ตเลยจงใจบอกว่าฉันไม่สวย”

เดบร้า เทต น้องสาวของชารอน เปิดเผยก่อนที่ภาพยนตร์จะเข้าฉายว่า เธอรู้สึกว่า มาร์โกต์ ควรได้รับบทนี้แทน เจนนิเฟอร์ เพราะ “ความสวยงามทางกายภาพ” ของเธอ

เธอกล่าวว่า “พวกเธอทั้งสองเป็นนักแสดงที่มีความสามารถมาก แต่ถ้าให้เลือก ฉันคงต้องเลือก มาร์โกต์ เพราะความสวยงามทางกายภาพและท่าทางของเธอ – มันคล้ายกับชารอน”

“ฉันไม่ค่อยคิดถึง เจนนิเฟอร์ ลอว์เรนซ์ เท่าไหร่ – ไม่ใช่ว่าฉันมีอะไรต่อต้านเธอหรอกนะ เธอแค่...ไม่รู้สิ เธอไม่สวยพอที่จะเล่นเป็น ชารอน มันอาจเป็นคำพูดที่แย่มาก แต่ฉันก็มีมาตรฐานของฉัน”

ในขณะเดียวกัน เจนนิเฟอร์เพิ่งสารภาพว่าเธอไม่เคยดูหนังของตัวเองเลย

ในการให้สัมภาษณ์กับ ลีโอนาร์โด ดิคาปริโอ สำหรับ Variety ดาราสาวจากภาพยนตร์เรื่อง Die My Love กล่าวว่า

 “ไม่ค่ะ [ฉันไม่ดูหนังของตัวเอง] ฉันไม่เคยเล่นหนังแบบ Titanic เลย ถ้าฉันเล่น ฉันคงดูมัน แต่มีครั้งหนึ่งฉันเมามาก ฉันเปิดดู American Hustle ฉันคิดแค่ว่า ฉันแสดงได้ดีหรือเปล่า? ฉันเปิดดู แล้วก็จำไม่ได้ว่าคำตอบคืออะไร”

เจนนิเฟอร์ อธิบายว่าเธอเรียนรู้เกี่ยวกับการแสดงมากมายจากการทำงานกับผู้กำกับ เดวิด โอ. รัสเซลล์ ซึ่งเธอได้ร่วมงานด้วยทั้งในภาพยนตร์เรื่อง American Hustle และ Joy

ดาราระดับรางวัลออสการ์กล่าวว่า “เขาเป็นคนสอนฉันให้รู้จักการแสดงจริงๆ ฉันอยากจะอ่อนไหวแบบนักแสดงคนอื่นๆ ที่เคยร่วมงานกับเขา ฉันรู้ว่าเขาเป็นคนเข้มงวด เขาอาจจะดุด่าคนอื่นได้อย่างรุนแรง

แต่สำหรับฉัน ฉันเฉยๆ ไม่รู้ว่าเป็นเพราะฉันโตมากับการเล่นกีฬาหรือเปล่า เลยรู้สึกว่าเขาเหมือนโค้ชที่เข้มงวดมากกว่า 'พูดดังๆ หน่อย' 'พูดเบากว่านี้หน่อย' 'นั่นมันแย่มาก' 'นั่นไม่ดีเลย' 'ทำให้ดีกว่านี้' เขาพูดตรงไปตรงมากับฉันมาก”








