“โซอี ซัลดานา” ขึ้นแท่นนักแสดงหญิงที่ทำรายได้สูงที่สุดตลอดกาล

“โซอี ซัลดานา” นักแสดงวัย 47 ปี กลายเป็นนักแสดงทำรายได้สูงสึดฝ่ายหญิง หลังภาพยนตร์เรื่อง Avatar ออกฉาย
โซอี ซัลดานา นักแสดงหญิงวัย 47 ปีรายนี้ ทำรายได้ทั่วโลกอย่างถล่มทลายจากภาพยนตร์เรื่อง Avatar: Fire and Ash ทำให้เธอขึ้นจากอันดับ 3 ขึ้นมาเป็นอันดับ 1 ด้วยรายได้รวมกว่า 15.47 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (4.8 แสนล้านบาท) จากบทบาทในภาพยนตร์แฟรนไชส์ชื่อดังมากมาย รวมถึง Guardians of the Galaxy และภาพยนตร์เรื่องอื่นๆ ในจักรวาลมาร์เวล (Marvel Cinematic Universe) และซีรีส์ Star Trek
โซอี รู้สึกตื่นเต้นกับข้อมูลจาก Numbers เป็นอย่างมาก
เธออัดคลิปลงอินสตาแกรมระบุว่า "ฉันอยากจะแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งสำหรับการเดินทางอันแสนพิเศษที่นำพาฉันมาสู่การเป็นนักแสดงภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดตลอดกาลในวันนี้
“ความสำเร็จทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ด้วยแฟรนไชส์ที่ยอดเยี่ยมและผู้ร่วมงานที่ฉันโชคดีได้เป็นส่วนหนึ่ง รวมถึงผู้กำกับทุกคนที่ไว้วางใจในตัวฉัน”
จากนั้น โซอี ก็กล่าวชื่นชม เจ.เจ. แอบรามส์ ผู้กำกับ Star Trek, โจและแอนโทนี รัสโซ ผู้สร้างภาพยนตร์ Avengers, เจมส์ กันน์ ผู้กำกับ Guardians of the Galaxy และเจมส์ คาเมรอน ผู้กำกับ Avatar ที่ “เชื่อมั่นในศักยภาพของฉัน มองเห็นบางสิ่งบางอย่างในตัวฉันที่ฉันเองไม่เคยเห็นมาก่อน และท้าทายให้ฉันก้าวขึ้นไปให้สูงอยู่เสมอ”
เธอกล่าวเสริมว่า “ความเชื่อมั่น คำแนะนำ และวิสัยทัศน์ของคุณ ไม่เพียงแต่หล่อหลอมภาพยนตร์เหล่านี้เท่านั้น แต่ยังหล่อหลอมฉันในฐานะศิลปินด้วย”
นักแสดงสาวจากภาพยนตร์ของเอมิเลีย เปเรซ ผู้ซึ่งโค่น สการ์เล็ต โจแฮนสัน จากตำแหน่งสูงสุด ได้กล่าวขอบคุณแฟนๆ ของเธอจากใจจริง
“การสนับสนุน ความมุ่งมั่น และความภักดีที่ไม่เปลี่ยนแปลงของคุณคือรากฐานที่แท้จริงของความสำเร็จครั้งสำคัญนี้ ทั้งหมดนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยหากปราศจากคุณที่คอยให้การสนับสนุนด้วยหัวใจที่เปิดกว้างและความกระตือรือร้นครั้งแล้วครั้งเล่า ความสำเร็จนี้เป็นของพวกเราทุกคน และฉันรู้สึกขอบคุณอย่างสุดซึ้งและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง และขอให้ผู้ทำลายสถิติคนต่อไปเป็นผู้หญิงคนอื่น!”
ก่อนหน้านี้ โซอี เคยพูดถึงความทุ่มเทในการสร้างภาพยนตร์เรื่อง Avatar
เธอบอกกับ Beyond Noise ว่า: “โดยเฉลี่ยแล้วต้องใช้เวลา7ปีระหว่าง [ภาพยนตร์ Avatar แต่ละเรื่อง] ตั้งแต่การยิงธนู ศิลปะการต่อสู้ การดำน้ำแบบฟรีไดฟ์ การดำน้ำลึก — เพื่อให้คุณสามารถกลั้นหายใจใต้น้ำได้นานกว่าห้านาที — ไปจนถึงภาษาที่ [คาเมรอน] คิดขึ้นมาเอง ไปจนถึงการฝึกฝนร่างกายกับอดีตนักยิมนาสติก นักแสดงละครสัตว์ และนักกายกรรม เพื่อเรียนรู้วิธีการเดินเหมือนมนุษย์ต่างดาว...”
“ทั้งหมดนั้นเป็นฝีมือพวกเราเอง และกลุ่มนักแสดงแทนที่ยอดเยี่ยมที่ทำให้ตัวละครของเราดูเหมือนหุ่นยนต์ไซบอร์ก ขอพระเจ้าอวยพรพวกเขา ด้วยเทคโนโลยีที่ จิม สร้างขึ้น เขาให้อำนาจแก่ศิลปินในการเป็นเจ้าของอย่างสมบูรณ์ มันงดงามมาก”