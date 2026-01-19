ต่อ-ธนภพ นำทีม พร้อมศิลปิน Tia 51 ร่วมวิ่งการกุศล “Citizen of Love : Born to Run 2026 United for Change” จัดโดยสยามพิวรรธน์ มอบรายได้ให้ยูนิเซฟ ประเทศไทย ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีกชั้นนำ เจ้าของและผู้บริหาร สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพฯ สานต่อปณิธานการขับเคลื่อนธุรกิจที่เอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับผู้คน ชุมชน และสังคม ภายใต้แพลตฟอร์มแห่งโอกาสเพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนของทุกคน ผ่านโครงการ Citizen of Love by Siam Piwat ผนึกกำลังพันธมิตร นำโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร บางกอกไพรด์ และ Drag Bangkok จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล “Citizen of Love : Born to Run 2026 United for Change” มอบรายได้จากการจัดงานทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อช่วยเหลือเด็กในประเทศไทย ผ่านองค์การยูนิเซฟ แห่งประเทศไทย ในการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา และการยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนในพื้นที่ห่างไกล รวมถึงกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ด้วยการร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียม เปิดกว้าง ด้วยแนวทางอันยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “ร่วมสร้างคุณค่าจากหัวใจ” โดยมีผู้บริหารนำโดยนราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ ประธานบริหารสายงานปฏิบัติการ และม.ล.อรดิศ สนิทวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงาน Corporate Affairs บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เป็นตัวแทนในการมอบเงินบริจาค ซึ่งมีเหล่าคนรักสุขภาพให้ความสนใจร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย ณ สยามพารากอน
ภายในงานได้รับเกียรติจากพันธมิตร นำโดย ดร.นรเทพ ชูพูล ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน ผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร วาดดาว-อรรณว์ ชุมาพร ประธานและผู้ก่อตั้ง บริษัท นฤมิตไพรด์ จำกัด ผู้จัดงาน Bangkok Pride Festival และภัทร เลิศสุกิตติพงศา กรรมการ บจก.เยลโล่ แชนแนล ผู้จัดงาน Drag Bangkok Festival นำทีมชาวบางกอกไพรด์ และกลุ่ม Drag Bangkok แต่งชุดแฟนซีสดใส พร้อมด้วยนักแสดงชื่อดัง ต่อ-ธนภพ ลีรัตนขจร และศิลปินจาก Tia 51 มาร่วมวิ่งสร้างสีสัน และบรรยากาศความสนุกสนานให้กับงาน ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้สนับสนุนการจัดงาน อาทิ Fitness First Virgin Active Canon Huawei Technologies (Thailand) และโรงพยาบาลกรุงเทพ ร่วมมอบของรางวัลพิเศษให้ผู้ร่วมงานอย่างมากมาย
งานวิ่งการกุศล “Citizen of Love : Born to Run 2026 United for Change” แบ่งระยะการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ มินิมาราธอน 10 กิโลเมตร และฟันรัน 4 กิโลเมตร โดยผู้ร่วมกิจกรรมที่วิ่งเข้าเส้นชัยยังได้รับเหรียญรางวัลรักษ์โลกสุดพิเศษดีไซน์น่ารัก และสามารถใช้ประโยชน์เป็นที่เปิดขวดน้ำออกแบบโดย BENZILLA โดยตัวเหรียญทำจากฝาขวดน้ำพลาสติกที่ได้มาจากการคัดแยกขยะภายใต้โครงการ Journey to Zero Waste ของกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ส่งต่อให้ QUALY DESIGN แบรนด์ผลิตภัณฑ์ไลฟสไตล์รักษ์โลกเป็นผู้ผลิต
ทั้งนี้โครงการ Citizen of Love by Siam Piwat คือหนึ่งในความมุ่งมั่นของสยามพิวรรธน์ที่เดินหน้าสานต่อปณิธานการ สะท้อน “วิถีสยามพิวรรธน์” ที่เชื่อว่า ความสำเร็จไม่ใช่แค่การเติบโตทางธุรกิจ แต่คือการส่งต่อคุณค่าให้กับสังคม เพื่อร่วมสร้างประเทศที่เติบโตอย่างมีรากฐานทางปัญญาและความเท่าเทียม