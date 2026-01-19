“เดนทิสเต้” รวมพลังคู่รักสร้างโมเมนต์สุดฮีลใจ จับมือวิ่งไปด้วยกัน ใน Your Best Moments Couple Run 2026 สร้างพลังรักครั้งใหญ่รับต้นปี

ผ่านพ้นไปอย่างอบอุ่นและเต็มไปด้วยรอยยิ้ม สำหรับกิจกรรมวิ่งสุดฮีลใจรับต้นปี “Your Best Moments Couple Run 2026” ที่จัดขึ้นโดย บริษัท สยามเฮลท์ กรุ๊ป จำกัด ผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากระดับพรีเมียมภายใต้แบรนด์ “เดนทิสเต้” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2569 ณ สถาบัน IESA ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสุข ความอบอุ่น และความผูกพันของผู้เข้าร่วมงานจากทุกความสัมพันธ์
กิจกรรมในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดการดูแลสุขภาพแบบ Longevity หรือการมีอายุยืนอย่างแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในคอนเซ็ปต์ “จับมือคู่รักวิ่ง เพื่อสุขภาพกายและใจ” กิจกรรมการวิ่งที่ทุกคนสามารถเริ่มต้นได้ง่าย ควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพใจ ความสัมพันธ์ และสุขภาพช่องปาก ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมในระยะยาว สะท้อนความเชื่อของเดนทิสเต้ที่มองว่า “สุขภาพที่ดี เริ่มต้นได้จากกิจกรรมเล็ก ๆ ที่ทำอย่างสม่ำเสมอ
ภายในงานเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ใช้เวลาคุณภาพร่วมกับคนสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นคู่รัก คู่เพื่อน พี่น้อง ครอบครัว หรือแม้แต่นักวิ่งเดี่ยวที่ต้องการมาดูแลตัวเองและสร้างพลังบวกให้ชีวิต โดยได้รับความสนใจจากนักวิ่งจำนวนมากที่มาร่วมกิจกรรมอย่างคึกคักในระยะทาง 4 และ 8 กิโลเมตร
เพิ่มสีสันและความสนุกให้กับงานด้วยการรวมตัวของเหล่าศิลปินและนักแสดงชื่อดัง ได้แก่ แบม สราลี, อุ้ม อิษยา, ซี เดชชาติ ,คีน สุวิจักขณ์, เซิร์ฟ พชร และ จาว่า พบธรรม ที่มาร่วมจับมือวิ่ง พบปะแฟน ๆ อย่างใกล้ชิด และร่วมสร้างโมเมนต์แห่งความประทับใจตลอดเส้นทางการแข่งขัน ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและกำลังใจ
เภสัชกร ดร. แสงสุข พิทยากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามเฮลท์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวถึงความตั้งใจและความสำเร็จของการจัดงานในครั้งนี้ว่า
““เดนทิสเต้เชื่อว่าการมีชีวิตที่ยืนยาวและมีคุณภาพ หรือ Longevity ไม่ได้เกิดจากการดูแลสุขภาพร่างกายเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงสุขภาพใจ ความสัมพันธ์ที่ดี และการใส่ใจสุขภาพช่องปาก ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพโดยรวม งาน Your Best Moments Couple Run 2026 จึงเป็นพื้นที่เล็ก ๆ ที่ชวนให้ทุกคนได้เริ่มต้นดูแลตัวเอง ผ่านการวิ่ง การจับมือ และการใช้เวลาร่วมกับคนที่รัก ซึ่งจากเสียงตอบรับในปีนี้ แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมเรียบง่ายแต่เปี่ยมความหมายสามารถสร้างพลังบวกให้กับผู้คนได้จริง””
นอกจากนี้ เดนทิสเต้ยังคงสานต่อเจตนารมณ์ด้าน ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยรายได้จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะนำไปมอบให้กับสาธารณกุศล เพื่อร่วมส่งต่อโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคม ตอกย้ำแนวคิดของแบรนด์ที่มุ่งมั่นดูแลสุขภาพของผู้คนอย่างยั่งยืนในทุกมิติ
ด้านศิลปินที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างเผยความรู้สึกประทับใจหลังจบงาน โดย แบม สราลี กล่าวว่า
“เป็นงานวิ่งที่บรรยากาศอบอุ่นมากค่ะ ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นการแข่งขันเลย แต่เหมือนทุกคนได้มาใช้เวลาดี ๆ กับคนรอบตัว ได้เห็นหลายคู่จับมือกันวิ่งแล้วรู้สึกยิ้มตาม เป็นโมเมนต์เล็ก ๆ ที่ฮีลใจได้จริง”
ขณะที่นักแสดงสาว อุ้ม อิษยา เผยว่า
“การออกกำลังกายด้วยการวิ่งดีต่อสุขภาพอยู่แล้ว แต่พอได้มาวิ่งในงานนี้ ได้เห็นพลังของความรักและความสัมพันธ์ของแต่ละคน ทำให้รู้สึกว่าการออกกำลังกายสนุกและมีความหมายมากขึ้น ถือว่าเป็นการเริ่มต้นปีที่ดีมาก ๆ เลยค่ะ”
ความพิเศษของงาน Your Best Moments Couple Run 2026 ยังอยู่ที่ความคุ้มค่า โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้รับ Gift Set Bag จากเดนทิสเต้ มูลค่ารวม 1,714 บาท พร้อมของที่ระลึกสุดพรีเมียม และยังมีของรางวัลจากการแข่งขันและกิจกรรมพิเศษภายในงานอีกมากมาย สร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้กับนักวิ่งตลอดทั้งวัน
นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จของเดนทิสเต้ ที่สามารถผสานเรื่อง สุขภาพกาย สุขภาพใจ ความสัมพันธ์ การดูแลสุขภาพแบบ Longevity และการคืนกลับสู่สังคม ไว้ได้อย่างลงตัว พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่ใส่ใจคุณภาพชีวิตและความสุขของผู้คนอย่างแท้จริง
