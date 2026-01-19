เปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่! “THE IDOL NEXT GEN THAILAND 2026” เวทีเฟ้นหาดาวดวงใหม่แบบไม่จำกัดเพศ ปลุกพลังเด็กไทยสู่ระดับโลก

สองผู้บริหารหญิงเก่ง คุณส้ม-พิศณุพร แก้วพิภพ และ คุณทิพย์-พันธ์ทิพย์ วัฒนวารุณ จับมือเปิดตัวโปรเจกต์ยักษ์แห่งปี "THE IDOL NEXT GEN THAILAND 2026" งานแถลงข่าวเวทีประกวดเฟ้นหาเยาวชนไทยที่มีความสามารถเข้าสู่วงการบันเทิงและเป็นตัวแทนประเทศไทยบนเวทีโลก ภายใต้คอนเซปต์ "เด็กแต่เด็ด" ชูจุดแข็ง Gender Inclusive เปิดรับทุกความหลากหลายอย่างไร้ขีดจำกัด ณ ฟีนิกซ์ ออดิทอเรียม โครงการฟินิกซ์ ประตูน้ำ
คุณส้ม-พิศณุพร แก้วพิภพ ผู้อำนวยการกองประกวด เผยถึงแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์เวทีนี้ว่า เกิดจากการที่ตนเองและคุณทิพย์มีลูกในวัยใกล้เคียงกัน และเล็งเห็นว่าเด็กยุคใหม่มีศักยภาพที่ล้นเหลือ หากได้รับการสนับสนุนที่ถูกต้องจะสามารถก้าวไปได้ไกล “เราอยากรวมทุกความสามารถไว้ในเวทีเดียว และที่สำคัญคือต้องเปิดกว้างสำหรับน้องๆ ทุกเพศ ทั้งชาย หญิง และ LGBTQ+ ให้ได้มีพื้นที่เฉิดฉายและแสดงออกอย่างเต็มที่”
ความพิเศษของโปรเจกต์นี้คือการได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ คุณน็อต แม็กซิม (กฤติน จิกิตศิลปิน), คุณหนุ่ม-ประเสริฐ เจิมจุติธรรม, และ คุณเวสป้า (อิทธิพล เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา) ที่นอกจากจะมาช่วยคัดเลือกแล้ว ยังเตรียมมองหาศิลปินหน้าใหม่เข้าสู่สังกัดอีกด้วย พร้อมแง้มข่าวดีว่าในรอบ Final จะมีกรรมการเซอร์ไพรส์ที่จะมาร่วมตัดสินอย่างแน่นอน
สำหรับผู้ชนะจากเวทีนี้ จะได้รับโอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทยก้าวสู่เวทีระดับสากลอย่าง Junior Celebrity World โดยทางกองประกวดพร้อมสนับสนุนด้านการเทรนนิ่งเพิ่มเติมเพื่อให้พร้อมแข่งขันในระดับโลก
เฟ้นหาความ "เด็ด" สไตล์ THE IDOL NEXT GEN
คุณส้มเน้นย้ำถึงเกณฑ์การตัดสินว่า จะแบ่งเป็น 2 ช่วงวัย คือ รุ่นเด็กและรุ่นวัยรุ่น “เกณฑ์การตัดสินคือเรามองหาคนที่มีความสามารถรอบด้าน มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ที่สำคัญการ Performance บนเวทีต้องมีเสน่ห์ สะกดสายตา และมีความเป็นตัวของตัวเอง ซึ่งจากการเห็นใบสมัครที่ส่งเข้ามา บอกได้เลยว่าเด็กไทยยุคนี้ ‘เด็กแต่เด็ด’ ทุกคนจริงๆ”
เวที THE IDOL NEXT GEN THAILAND 2026 ถือเป็นเวทีเด็กที่ใหญ่ที่สุดในขณะนี้ ซึ่งนอกจากรางวัลและโอกาสในวงการบันเทิงแล้ว ประสบการณ์และมิตรภาพคือสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้ โดยได้รับการสนับสนุนอย่างดีจาก บอสคิตตี้ คุณกิจติพร นันท์ตานนท์ CEO & Founder ICE AGE / Gelato pop Thailand และคุณมิ้ม รวิพิมพ์ ชุมสาย ณ อยุธยา CEO Minny kids closetฯ
“อยากฝากถึงน้องๆ ที่ยังลังเล ไม่ต้องกลัวค่ะ ให้รีบตัดสินใจสมัครเข้ามา ประสบการณ์แบบนี้หาจากที่ไหนไม่ได้ ปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้เราจะปิดรับสมัครแล้ว มาร่วมเป็นลูกบ้าน The Idol Next Gen ด้วยกันนะคะ” คุณส้มกล่าวทิ้งท้าย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครเข้าร่วมประกวดได้ที่ Facebook: THE IDOL NEXT GEN THAILAND https://www.facebook.com/profile.php?id=61579061318366 หรือติดต่อคุณเมย์ โทร. 091-8715416
