ร้าวหนัก “แน็ก ชาลี” เปิดศึกฉะพี่ชาย โผล่ปกป้องพี่สาว แฉกลับปมเงินแสน ขอทวงบุญคุณ พี่สุดทน โต้เดือด

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กลายเป็นดรามาบานปลายไปเรียบร้อยแล้ว หลัง “ทนายนิด้า ศรันยา หวังสุขเจริญ” ซึ่งเป็นทนายให้ฝั่งพี่สาวทั้ง 4 คนของพระเอกดัง “แน็ก ชาลี ไตรรัตน์” ซึ่งทั้ง 4 สาวถูกแน็กฟ้องหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา และเมื่อวันที่ 15 ม.ค. ที่ผ่านมา ทนายนิด้าเผยความคืบหน้าคดีว่าศาลนัดอีกทีวันที่ 29 ม.ค.นี้ ถ้าศาลเมตตายกฟ้องก็เป็นบุญของพี่สาวแน็กทั้ง 4 คน พร้อมลั่นแน็กไม่เรียกเงินแต่ให้จำคุกอย่างเดียว ซึ่งข้อความดังกล่าวจากทนายนิด้า ทำให้ทัวร์ลงทั้งสองฝ่าย

ด้านเพจเจ๊มอย 108 ได้เผยถึงข่าวดังกล่าว ทำให้ “พี่ตึ๊ง” พี่ชายคนโตของแน็ก ชาลี เข้ามาเมนต์ชี้แจงแทน 4 สาวว่า

“อันนี้ขออนุญาตชี้แจงเท่าที่ชี้แจงได้นะครับ และใครที่แสดงความเห็นเกินเลย เผยแพร่ข้อมูลเท็จ หรือให้ร้าย ผมจะแคปหลักฐานเก็บไว้และขอใช้สิทธิปกป้องตามกฎหมายนะครับ

- คดีอยู่ในการพิจารณาของศาล ฉะนั้นอย่าไปคิดเองเออเอง การตัดสินขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลครับ ว่ากันไปด้วยหลักฐานและข้อเท็จจริง

- ทางฝั่ง 4 ป้าเป็นผู้ถูกฟ้อง (หรือฝ่ายจำเลย) คดีอยู่ในศาลมาจะครบปีแล้ว ไม่มีใครอยากหาเรื่องให้ตัวเองเจ็บตัวหรอกครับ แล้วเอาจริงคนที่โดนขู่ว่าจะเอาให้ติดคุกอะไรแบบนี้ มันเสียขวัญนะครับ ไหนวันดีคืนดีจะโดน Cyberbully ทัวร์ลง มันไม่โอเคหรอกครับ

- เรื่องที่ว่าเลี้ยงดูอะไรนั่น ว่ากันด้วย Facts (ข้อเท็จจริง) ดีกว่านะฮะ ผมแปะผลงานหนังคุณชาลี ตั้งแต่ผลงานเรื่องแรก (กาลครั้งหนึ่งฯ 2538) ค่าตัวหลักหมื่น ทิ้งข่วงไปเกือบ 10 ปี มาดังตอนแฟนฉัน (2546) ตอนนั้นพี่ ๆ ก็เรียนจบกันหมดแล้ว แล้วจะมาบอกว่าเลี้ยงดูส่งเสียมันก็เกินไป แล้วคุณลองดูในตารางนี้ได้ บางปีไม่มีผลงาน ถ้าคนอื่นไม่ทำงานกันจะเอาที่ไหนอยู่กินครับ? เขาเพิ่งมามีรายได้เยอะ ๆ ตอนกระแส Tiktok บูมเมื่อ 4-5 ปีก่อนเอง แล้วซึ่ง 4 ป้าก็ไปร่วมงานกับเขาในช่วง 2-3 ปี (บางคนร่วมงานไม่ถึงปีด้วยซ้ำ) ก็ทำงานแลกเงินครับ พอทำงานแล้วมันมีปัญหากัน ร่วมงานกันไม่ได้ก็แค่แยกทางกันเท่านั้นเอง

- เรื่องที่มีคนพูดว่า ‘ก็เงินมันคม’ ประทานโทษนะครับ คือถ้าทางฝั่ง 4 ป้ามีคนไปโกงเงินเขา หรือเราไปมีผลประโยชน์ ส่วนได้ส่วนเสีย อันนั้นว่าได้ครับ แต่เราไม่มีครับ อาจจะมีบางคนที่ได้รับความช่วยเหลือบ้างหลักพันหลักหมื่น เป็นครั้งคราว แต่โดยรวมคือทุกคนก็ต้องทำมาหากิน มีงานของตัวเอง จ่ายค่ากินค่าอยู่กันเองครับ

- คือส่วนตัวจริง ๆ มันไม่โอเคเลยนะ ที่สื่อให้พื้นที่คนหนึ่ง แล้วก็พาดพิงอีกฝั่งหนึ่ง ซึ่งมันก็ชี้เป้าให้ทัวร์มาลงนั่นแหละ แล้วอีกฝั่งก็รับกันไปเต็ม ๆ แถมประเด็นก็เรื่องหยุมหยิม ดราม่าแปลก ๆ ซึ่งนี่ก็ได้แต่ถอนหายใจ คุณภาพสื่อไทยมีแค่นี้หรือ?”

งานนี้ทำเอา แน็ก ชาลี เดือดจัด เข้ามาเมนต์สวนใต้คอมเมนต์พี่ชายว่า
“เล่าให้เขาฟังด้วยสิ ว่าปกติก็ไม่ได้สนิทกับพี่น้องสักเท่าไหร่ น๊านนานจะเจอกันที (แต่ช่วงหลังนี้ประชุมกันบ่อยเนาะ) ดีใจจังที่ได้ทำให้พี่ๆ รักกัน😊

เมื่อเพิ่งกี่ปีที่ผ่านมาไปอาศัยห้อง น้องแท้ๆ คนไหน เป็นปี แล้วเหมือนไม่ค่อยจะได้ช่วยออกค่าอะไรเลยหรอ จนน้องคนไหนนะต้องมาพูดกับแม่กับแน็ก ด่าลับหลังกันเอง แต่ตอนนี้รักกันมากเฉยเลย งงเลย น้องเล็กสุดอย่างผมก็ไม่ชอบให้พี่ๆ ทะเลาะกันก็เลยต้องมาจ่ายค่าห้องให้เป็นแสน อายุก็ตั้งเท่าไหร่แล้วนะตึ๊งเอ้ย อยู่เงียบๆ ไม่ได้ยุ่งด้วย จะออกมายุ่งทำไม แปลกจริงๆ เป็นพวกชอบเขียน ชอบอะไรแบบนี้หรอ ไปเขียนเรื่องดีๆ เถอะ ไม่ได้อยู่ด้วยในช่วงที่มีปัญหา ไม่เคยมาเจอ ไม่ได้รับรู้เรื่องอะไร อยู่ๆ กลับมารวมตัวกันเฉยเลย 😊 ขอโทษนะพอดีทวงบุญคุณ อยู่เงียบๆ เถอะตึ๊ง”

ด้าน “พี่ตึ๊ง” ก็เมนต์สวนเดือดว่า
“คุณ Charlie Potjes มาพาดพิงผมเรื่องเงินทอง ผมขอชี้แจงดังนี้นะครับ

- คุณมาพาดพิงผมเรื่องเงินอะไรนี่? แล้วเรื่องบริษัทชาลีมิวสิคที่เคยเอาชื่อผมเข้าบริษัทเป็นกรรมการ แต่ไม่เคยจ่ายเงินเดือนให้ นี่คืออะไรฮะ? (ไหนจะช่วงที่ผมเคยช่วยงานคุณโดยไม่ได้เงินเดือนอยู่หลายปี จะมีก็แม่แบ่งให้บ้างนาน ๆ ที ไม่ได้เงินเยอะอะไร หลักพัน)

- เรื่องที่พัก ห้องพักนั้นที่ผมไปอยู่เป็นของน้องอีกคน ซึ่งการย้ายไปอยู่ก็เกิดจากการทุบบ้านที่เคยเป็นของครอบครัว แล้วผมต้องย้ายไปใน 1-2 อาทิตย์ (ซึ่งมีการโอนกรรมสิทธิ์ชื่อจากแม่ให้คุณ แล้วผมจะไปทำอะไรได้?) คุณเองเป็นคนที่เรียกสมาชิกในบ้านมานั่งร่วมโต๊ะแล้วพูดเองด้วยซ้ำว่า ‘จะสร้างบ้านหลังใหม่ให้ทุกคนอยู่ที่โชคชัย 4’ ซึ่งสิ่งนั้นไม่เคยเกิดขึ้น

- แล้วซึ่งเอาจริงผมไม่อยากพูดถึงประเด็นนี้ออกสื่อ เพราะมันกระทบหลายคน แต่เมื่อคุณถามถึง ผมก็ตอบนะ

- เรื่องห้อง เอาจริงคุณอุดหนุนเงินให้เจ้าของห้อง ก็ไม่ควรมาทวงกับทางผมนะ ตอนผมอยู่ผมก็จ่ายค่าส่วนกลาง บางทีก็ช่วยจ่ายค่าเช่าห้องเดือนละ 5,000 บาทให้เจ้าของห้อง

- ซึ่งผมได้ย้ายออกจากตรงนั้นมา 2 ปีแล้วครับ ทุกวันนี้ก็เช่าห้องอยู่เอง ไม่ได้ไปรบกวนเงินคุณครับ

#เรื่องบ.ชาลีมิวสิค ที่ว่าเอาชื่อผมเข้าเป็นกรรมการบริษัท ชาลีมิวสิค แต่ไม่เคยจ่ายเงินเดือนให้ผม 2-3 ปี จริง ๆ นี่เช็กหลักฐานกับทางสรรพากรได้นะครับ

มันมีปี 2564 ที่ผมโดนสรรพากรแจ้งยอดภาษีเกิน (เป็นตัวเลขเดือนละ 2.8 หมื่นบาทที่ไม่เคยเข้าบัญชีผมจริง) จนผมงงเพราะรายได้จริงปีนั้นของผมมันยอดไม่ถึง แล้วทีแรกทางบริษัทคุณจะไม่ช่วยรับผิดชอบยอดภาษีบุคคลที่เกินมาให้ด้วยซ้ำ (จนผมต้องคุยเคลียร์ ทาง บ. ของคุณถึงจะเคลียร์ให้) ปีถัดมาก็ไม่มีการจ่ายภาษี ผมยังโดนภาษีย้อนหลังอยู่เลย

จริง ๆ เรื่องพวกนี้เช็คข้อมูลกับสรรพากรได้นะฮะ”

ขณะที่แน็ก ชาลี ได้โพสต์หน้าเฟซตัวเองว่า

“อายุก็เยอะกันหมดแล้ว คิดกันไม่ได้ รวมกันก็ตั้งหลายหัว อยู่กันเงียบๆ ชีวิตก็ดีอยู่แล้ว

ชอบกระแสกันมาก สุดท้ายกระแสคงไม่ได้ดีแบบที่ประชุมกันไว้เลยทำให้มีเรื่องเครียด พาลโทษคนอื่นไปเรื่อย

ทำไมไม่โทษตัวเองกับทนายของตัวเองก่อนบ้าง ว่าไม่ต้องพูด หรือคิดดีๆ ว่ารอบนี้ กระแสมันเกิดจากอะไร ที่ทำให้ต้องมาเครียดกันอยู่แบบนี้ จะได้ไม่ต้องมาพาลโทษคนอื่นไปเรื่อย

คิดกันให้ได้ แค่นี้เอง คิดได้ก็ไม่ต้องมานั่งนอนเครียดแล้ว

มีคำพูดดีๆ สวยๆ กว่านี้เยอะที่จะพูด แต่ถ้าชอบใช้ชีวิตกันแบบนี้ก็เอาใหม่นะ สลับๆ กันไป กระแสดีบ้างไม่ดีบ้าง

!! เตือน ใครจะพิมพ์อะไร ก็ระวังกันด้วยนะครับ บางคนยิ่งหิวๆ เงินกันอยู่ เดี๋ยวต้องมาเสียเงินเสียเวลาโดยใช่เหตุเพราะเรื่องไร้สาระแบบนี้

ดูให้เป็นเรื่องตลกๆ ออนไลน์ เสียเวลาชีวิตเล่นๆ กันไปก็พอนะครับ ขออภัยทุกๆ คนด้วย ที่ข่าวไม่มีประโยชน์แบบนี้มารบกวนชีวิตหลายๆ คน”












