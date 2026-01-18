“แน็ก ชาลี” ลั่นพร้อมอยู่คนเดียว สุดเจ็บสุดโดนด่าตอแหx (คลิป)

“แน็ก ชาลี” เปิดใจพร้อมอยู่คนเดียว
ให้แม่เลือกเองอยากอยู่กับใคร ไม่เอาพ่อแม่มาใช้เพื่อหาประโยชน์ แต่ถ้าเป็นทางนั้นคงเอาแม่มาพูดให้ดูน่าสงสาร ลั่นเจ็บที่สุดคือเลี้ยงเด็กมา แต่โดนด่าว่าตอแหx สร้างภาพ ไม่ได้เลี้ยงจริงๆ
กลายเป็นศึกแห่งสายเลือดที่หลายคนจับตามอง หลังมีข่าวว่าหนุ่ม “แน็ก ชาลี ไตรรัตน์” ฟ้องหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา กับพี่สาวทั้ง 4 คน โดยไม่เรียกเป็นเงิน แต่ให้จำคุกอย่างเดียว ล่าสุดเมื่อวานนี้ (18 ม.ค.) เจ้าตัวก็ได้ออกมาไลฟ์พูดคุยกับแฟนคลับ พร้อมเปิดใจถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น ว่าตนพร้อมอยู่คนเดียวตลอด และจะไม่ใช้ประโยชน์จากคุณพ่อคุณแม่ เพราะมันเป็นเรื่องที่สิ้นคิดมาก
“รู้ไหมผมบอกคุณแม่ผมตลอดนะ ว่าผมพร้อมอยู่คนเดียวตลอด ผมไม่เครียดนะ เพราะว่าหลายคนพอมีปัญหาอะไรพวกนี้ ชอบคิดว่าพ่อแม่เข้าข้างใครหรือเปล่า แต่พ่อแม่ผมไม่มีเข้าข้างใครนะ ผมพูด ณ ตรงนี้เลยนะ และผมก็ไม่ใช้ผลประโยชน์โดยการเอาพ่อแม่ผมมาอยู่ข้างตัวด้วย บอกเลยนะว่าถ้าไม่ใช่ผมเนี่ย ถ้าเป็นพวกโน้นนะ ป่านนี้เอาแม่ไปนั่งข้างๆ พูดให้ดูน่าสงสาร ดูอะไรแล้ว แต่ว่าผมไม่เอามาใช้แบบนี้นะ ผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่สิ้นคิดมากๆ นะครับ”
“ผมให้คุณแม่ผมเลือกเลย คุณแม่ผมเนี่ยเคยอยู่กับหลาน อยู่กับอะไร มันคือลูกเขาน่ะ ผมพูดกับเขาว่า ผมเนี่ยพร้อมอยู่คนเดียวนะ ผมไม่กลัวใดๆ ทั้งสิ้นนะ มาทักทายผมก็พอนะ คุณแม่อยากกลับไปอยู่กับหลานๆ พี่ๆ อะไรตามสบายเลยนะ ผมพูดแบบนี้ทุกๆ ครั้งนะครับ เพราะว่าผมพร้อมที่จะอยู่ตัวคนเดียว ผมไม่เครียด ผมพร้อมที่จะอยู่กับสิ่งที่ผมมี แค่นั้นก็พอใจแล้ว ผมมีเด็กๆ มาเป็นเหมือนครอบครัว เหมือนพี่น้องแท้ๆ ที่วนอยู่รอบตัว แค่นี้ผมก็พอใจของผมแล้ว (หัวเราะ)”
นอกจากนี้ยังเผยถึงประเด็นเรื่องเลี้ยงเด็ก ซึ่งหลายคนคาดว่าน่าจะหมายถึงหลานชายสุดที่รัก อย่าง “น้องอาเธอร์”
“ทำไมคนมันเป็นอย่างนี้ ผมเนี่ยในชีวิตชอบเจอคนเอาลูกมาอ้างเยอะ เอาลูกมาอ้างว่าแบบเฮ้ย เดี๋ยวพี่ต้องอย่างนี้นะ ลูกต้องใช้ เมียต้องอะไร เราเลยแบบยอมไป แต่ไม่ค่อยเจ็บใจหรอก ส่วนใหญ่จะไปเจ็บใจเรื่องที่ลูกบางคนเราเลี้ยงมา แต่ว่ามันเอาไป เราเลี้ยงมาจริงๆ ตอนเด็กนะ แต่ต้องมาโดนเป็นว่าตอแหx สร้างภาพ ไม่ได้เลี้ยง ไอ้อย่างนี้ปวดกะบาล เจ็บใจ ผมไม่เอาแล้ว”
“ผมเคยตั้งใจเลี้ยงเด็กหลายคน แล้วพอวันหนึ่งมันเติบโตปุ๊บ แล้วคุณพ่อคุณแม่เขามีสิทธิ์กลับมาเอาตลอด เราไม่ได้มีอะไรครอบครอง ผมไม่เอาด้วย เสี่ยงกับโดนหักหลังอะไรด้วย ก็เลยไม่เอาจริงๆ แล้วเรื่องเลี้ยงเด็ก ก็เลยกลัวมากๆ ตอนนี้ก็เลี้ยงเด็กรอบๆ บ่อ มีความสุข ให้ของก็ให้ไปแค่นั้นพอ มีความสุขแล้ว”