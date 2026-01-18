“ก้อย รัชวิน” เต้าแลบ อวดหุ่นวัย 42 โคตรภูมิใจ

ทำเอาเพื่อนๆ แห่คอมเมนต์ไฟลุกกันทั้งไอจี หลังคุณแม่คนสวย “ก้อย รัชวิน คงมาลัย” ฉลองวันเกิดอายุ 42 ปี ด้วยการถอดเสื้อถ่ายรูปในคอนเซ็ปท์สุดเซ็กซี่ อวดหุ่นแซ่บที่ผ่านการดูแลตัวเองมาเป็นอย่างดี โดยงานนี้เจ้าตัวเผยว่า แต่ก่อนใครถามอายุ ไม่ค่อยอยากจะตอบ ตอนนี้พูดได้แบบโคตรภูมิใจว่า 42 แล้ว
“Today I celebrate the woman I’ve become and the even better woman I am yet to be. CHEERS TO 42!🥂✨️
แต่ก่อนเวลาใครถามอายุ ไม่ค่อยอยากจะบอก แต่ตอนนี้พูดได้แบบโคตรภูมิใจเลยว่า 42 แล้ว เพราะสุดท้าย ตัวเลขไม่ได้เป็นตัววัดมาตรฐานชีวิตเรา แต่ "ร่างกาย" ของเราต่างหาก ที่จะเป็นตัวบอกว่า เรารักตัวเองมากแค่ไหน เราออกกำลังกาย กินอาหารดี ดูแลจิตใจดีพอรึเปล่า? เพราะร่างกาย คือ "บ้าน" หลังเดียวที่เราต้องอาศัยอยู่ไปตลอดชีวิต ... ขอบคุณตัวเองที่ดูแลบ้านหลังนี้อย่างดี และไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเอง ปกติจะจบว่า #ก้อยไม่เก่งแต่ก้อยไม่หยุด แต่วันเกิดปีนี้ขอชมตัวเองนิดนึง55 ก้อยเธอเก่งมาก! ไปต่อนะ!💪🔥
