“ข้าวโพด” ยัน “นานา” เงียบหายไม่คืนเงินสักบาท แถมบอกคนที่ไม่แจ้งความเท่านั้นถึงจะได้!

“ นานา ไรบีนา” ยังเงียบ! “ข้าวโพด สมิทธินันท์” ยืนยันไม่เคยได้เงินคืนสักบาทและไร้การติดต่อ แต่เจ้าตัวติดต่อน้าที่ตนเคยยืมเงินให้ บอกจะเริ่มจ่ายคนที่ไม่แจ้งความก่อน หวังว่าจะผ่อนหนี้คืนเร็วๆ นี้
เข้าปีใหม่แล้ว แต่คนก็ยังให้ความสนใจกับกรณีของ “นานา ไรบีนา”ว่าจะมีการทยอยใช้หนี้ให้กับผู้เสียหายทั้งหมดได้บ้างหรือไม่ เพราะเจ้าตัวก็ออกมาไลฟ์สดขายของอยู่ทุกวัน ซึ่งทางด้าน “ดีเจดาด้า วรินดา ดำรงผล” ก็ออกมาเผยว่าต้องรอลุ้นในวันที่ 20 ม.ค.นี้ว่าจะได้หรือไม่ เพราะเป็นการกำหนดชำระทุกวันที่ 20 ของเดือนเป็นจำนวนเงิน 1 แสน จนกว่าจะครบ 3 ล้าน ถ้าไม่มีการชำระเข้ามา ก็คงต้องให้ทนายดำเนินการต่อไป
ล่าสุดทางฝั่งเจ้าหนี้รายใหญ่อีกคนอย่าง “ข้าวโพด สมิทธินันท์”ก็มีการมาไลฟ์สดคู่กับ “ซินดี้ สิรินยา บิชอพ”โดยในช่วงหนึ่งซินดี้ได้มีการอ่านคอมเมนต์ที่มีคนถามเข้ามาว่านานามีการชำระหนี้คืนมาบ้างหรือยัง และทางข้าวโพดก็ตอบอย่างชัดเจนเลยว่า ยังไม่ได้คืนเลย และเงียบหายไม่มีการติดต่อใดๆ
ซินดี้ : “ได้เงินคืนมาบ้างหรือยัง (อ่านคอมเมนต์)
ข้าวโพด : “ไม่ได้ค่ะ บอกเลยไม่ได้ ไม่มีการติดต่อด้วยจริงๆ หายไปเลย”
ซินดี้ : “แล้วมีหวังไหมคะ”
ข้าวโพด : “ก็ต้องมีหวังกับระบบทางกฎหมายแล้วกัน เพราะหายไปเลย”
ซินดี้ : “เขาก็ไม่ได้หายนะ เขาก็ยังอยู่ตามโซเชียลต่างๆ”
ข้าวโพด : “คือในฐานะลูกหนี้หายไปเลยค่ะ แต่ที่ข้าวโพดไปยืมเงินคุณน้าให้เขา อันนั้นเขาก็มีติดต่อมาบ้าง เพราะว่ามันไม่ใช่โพดไง เป็นคุณน้าที่เราไปยืมเงิน”
ซินดี้ : “แล้วทำไมเป็น only you ล่ะ”
ข้าวโพด : “เขาเคยพูดว่าใครที่ไม่ได้ไปแจ้งความ เขาก็จะดูแลให้ก่อนประมาณนี้ ก็ไม่รู้ความคิดคนเหมือนกัน”
ซินดี้ : “เหรอ”
ข้าวโพด : “โพดคงไปแจ้งความมั้ง ก็เลยอาจจะเป็นกระบวนการที่ยุ่งยากนิดนึง แต่ว่าใครที่ไม่มีการแจ้งความ คุยกันได้ เขาก็จะเริ่มใช้ก่อน แต่ของน้าข้าวโพดที่โพดไปยืมมาให้เขา ข้าวโพดก็ยังไม่ได้นะคะ เขาบอกเขาจะเริ่มผ่อน soon หวังว่า”
ซินดี้ : “โอเคนะคะ ยังไม่ได้นะคะ สักกะบาทนะคะ”
ข้าวโพด : “สักกะบาทค่ะ ใช่ค่ะ ติดต่อก็ไม่มีนะคะ บอกจะให้ทนายติดต่อมาก็ไม่มีค่ะ”
ซินดี้ : “นะคะ ปีใหม่ก็”
ข้าวโพด : “ปีใหม่โพดไม่อยู่เมืองไทยด้วยแหละ แต่ว่า”
ซินดี้ : “ตรรกะแปลกๆ มาก (อ่านคอมเมนต์)”
ข้าวโพด : “นั่นน่ะดิ เขารู้ว่าเราอยู่ไหน ทำอะไร เบอร์บัญชีอะไร จริงๆ มันก็ไม่ยากหรอกค่ะ”
ซินดี้ : “เห็นใจผู้เสียหายมากๆ นะคะ (อ่านคอมเมนต์)”