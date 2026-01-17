xs
"ฮันนี่ ณภัค" แจกข้าว "คนไร้บ้าน" 400 กล่อง ต้อนรับปีใหม่ 2569

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นางงามสายบุญอย่าง “ฮันนี่ ณภัค มุทธาเสถียร” MRS.CLASSIC UNIVERSE 2024 เดินหน้าทำบุญ-ทำทานอย่างต่อเนื่อง หลังจากไปทำหน้าที่ตัวแทนสาวไทยมอบมงกุฎให้กับเจ้าของตำแหน่ง MRS.CLASSIC UNIVERSE TARTARSTAN2025 เรียบร้อยแล้ว

ช่วงเวลาที่เธออยู่ต่างประเทศ เธอเห็นวิถีชีวิตคนข้างถนน ทำให้นึกถึง คนไร้บ้าน ในประเทศไทย หลังจากเสร็จภารกิจ เธอบินกลับไทยในช่วงต้นปีใหม่พอดี และตั้งใจที่จะแจกข้าวกล่องให้กับคนไร้บ้าน ถึง 400 กล่อง เพื่อเป็นของขวัญวันปีใหม่ด้วย

"ตอนอยู่เมืองนอก เห็นคนข้างถนน เลยอดนึกถึง คนไร้บ้าน ที่ประเทศไทยไม่ได้ค่ะ วันนี้โอกาสเหมาะ ฮันนี่ก็เลยตั้งใจที่จะแจกข้าวกล่องให้กับ คนไร้บ้าน ให้ได้อิ่มท้องกันค่ะ ถือเป็นของขวัญปีใหม่ด้วย ฮันนี่ก็หวังว่าตัวเองจะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือคนในสังคมนิดหน่อยก็ยังดี เอาเท่าแรงกำลังที่เราไหวค่ะ ฮันนี่ยังเชื่อในน้ำใจของคนไทยที่ชอบแบ่งปันให้กับผู้อื่นด้วยค่ะ"












