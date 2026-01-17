ทลายทุกความเชื่อ “นนกุล-แอฟ” รักที่ไม่ได้เปลี่ยนตัวตน แต่เข้าไปเติมเต็ม ลุ้นแต่งปีนี้?

ภาพหวานๆ ในงานวิวาห์ของ “ลูกน้ำ เพ็ญพิชชา” พี่สาว “นนกุล ชานน สันตินธรกุล” ทำให้กระแสลุ้นข่าวดีระหว่างนนกุล กับ “แอฟ ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ” กลับมาปะทุอีกรอบ สยบข่าวลือรักที่เริ่มเปลี่ยนไปสิ้นซาก
แม้ แอฟ กับ นนกุล จะเป็นคู่รักที่แตกต่างกันทั้งอายุและบุคลิก แต่จริงๆ เข้ากันได้อย่างลงตัว ความรักของทั้งสองคน เป็นเรื่องราวสุดประทับใจของวงการบันเทิง เพราะเริ่มจาก “คู่จิ้น” ในซีรีส์ สู่ “คู่จริง” ที่ข้ามกำแพงเรื่องอายุ
นนกุล-แอฟ พบกันครั้งแรกในการร่วมงานซีรีส์เรื่อง “Find Yourself หารักด้วยใจเธอ” (เวอร์ชันไทย) ซึ่งในเรื่องต้องเล่นเป็นคู่รักต่างวัย ช่วงแรกเป็นการทำความรู้จักกันผ่านการทำงานและการเวิร์กชอปจนเริ่มสนิทสนมกันมากขึ้นตามลำดับ นนกุลประทับใจที่แอฟส่งอาหารมาเยี่ยมตอนเขาป่วยระหว่างถ่ายทำ
โมเมนต์สับขาหลอก
ก่อนที่จะเปิดตัวคบกับนนกุล แอฟถูกจับตามองความสัมพันธ์กับหนุ่มหลายคน ไม่ว่าจะเป็น “ตี๋ ธนพล” หนุ่มรุ่นน้องที่ออกมายอมรับอย่างชัดเจนว่าเป็นแฟนคลับตัวยงของแอฟ มักจะเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในอินสตาแกรมอยู่เสมอ จนแฟนคลับเชียร์ให้เป็นคู่จริง แต่ภายหลังจากการเปิดตัวของแอฟและนนกุล ตี๋ก็ได้ออกมาแสดงความยินดีและยืนยันว่าเป็น “แฟนคลับอันดับ 1” ที่พร้อมซัปพอร์ตแอฟเสมอ
“ทิม พิธา” ได้รับแรงเชียร์หนักมาก หลังมีภาพร่วมเฟรมกัน รวมถึงภาพที่ทั้งคู่พาลูกๆ (น้องปีใหม่ และ น้องพิพิม) มาเจอกัน แม้ทั้งคู่ได้ออกมาปฏิเสธและยืนยันสถานะว่าเป็นเพียงเพื่อนกันมานาน และให้เกียรติซึ่งกันและกันเสมอ แต่กระแสเชียร์ก็ไม่แผ่วลงเลย ทิม พิธา เคยไปออกรายการ “โหนกระแส” แล้วบอกว่ายอมมาเพราะแอฟ ทั้งคู่มีคอมเมนต์โต้ตอบกันไปมาใน IG จนคนคิดว่าทิมคือ “ตัวจริง”
“ต่อ ธนภพ” ร่วมงานกันในซีรีส์เรื่อง ขอเกิดใหม่ใกล้ๆ เธอ ทำให้เกิดเคมีคู่จิ้นที่รุนแรงมาก จนมีข่าวลือออกมาเป็นระยะ แต่ภายหลัง ต่อ ธนภพ ได้ออกมาเฉลยว่าตนเองเป็นเพียง “พี่น้องที่สนิทกันมาก” และยังถูกแซวว่าเป็น “ผู้กุมความลับ” ของแอฟ เพราะแอฟมักจะปรึกษาเรื่องราวต่างๆ กับเขาอยู่เสมอ
“หมวดอ๋อ พ.ต.ท. รณกร รัตนะพร” อดีตคนรักที่คบหากันมายาวนานถึง 13 ปี ก่อนที่แอฟจะแต่งงานครั้งแรก แม้จะเลิกรากันไปนานแล้ว แต่ทั้งคู่ยังคงรักษาความสัมพันธ์แบบพี่น้องที่ดีต่อกัน จนเคยมีข่าวลือช่วงหนึ่งว่าอาจจะมีการรีเทิร์น แต่หมวดอ๋อได้ออกมาสยบข่าวลือโดยยืนยันว่าความสัมพันธ์ตอนนี้เหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันไปแล้ว
โมเมนต์การ “สับขาหลอก” ของแอฟในช่วงก่อนเปิดตัวนนกุล เป็นช่วงที่คนลุ้น “แอฟ-พิธา” หนักมาก จนกระทั่งทุกอย่างมาโป๊ะว่า ทิม พิธา ไม่ใช่ตัวจริงของแอฟ แต่คือนนกุล ชาวเน็ตตาดีเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติในฝั่งของนนกุล นั่นคือภาพหลุดที่คอนเสิร์ต มีคนเห็นแอฟไปดูคอนเสิร์ตแล้วมีนนกุลคอยเดินตามดูแล มีช็อตที่นนกุลช่วยถือผ้าคลุมไหล่ให้แอฟ ซึ่งแอฟต้องออกมาแก้ข่าวแบบเขินๆ ว่านนกุลช่วยถือให้ปีใหม่เฉยๆ เป็นที่มาของแฟนคลับเริ่มจับผิดความสัมพันธ์ของทั้งคู่
งานศพคุณพ่อแอฟ คือจุดเปลี่ยนสำคัญ
เหตุการณ์นี้คือจุดที่ทำให้หลายคนมั่นใจว่านนกุลคือตัวจริง นนกุลไปช่วยงานศพคุณพ่อแอฟทุกวัน ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้าย คอยต้อนรับแขกและอยู่เคียงข้างแอฟตลอดเวลา ความใกล้ชิดและการซัปพอร์ตของนนกุลนั้นชัดเจนจนแฟนคลับเริ่มเปลี่ยนแรงเชียร์
หลังจากปล่อยให้เดากันอยู่นาน นนกุลก็สร้างปรากฏการณ์สัมภาษณ์ที่ทลายทุกข่าวลือ เขายอมรับตรงๆ ว่า “ผมจีบพี่เขาครับ” และยอมรับว่าคุยกันมาสักพักใหญ่แล้ว พร้อมประโยคเด็ดว่า “ถ้าเรียกแฟนเมื่อไหร่ ระยะเวลาไปถึงคำว่าภรรยาติดจรวดแน่นอน” ซึ่งสร้างความฮือฮาและได้รับแรงสนับสนุนอย่างล้นหลาม
ปัจจุบันทั้งคู่ก้าวข้ามคำว่าคุยกัน สู่สถานะคู่รักที่ชัดเจนและมั่นคงมากยิ่งขึ้น ทั้งสองครอบครัวเข้ากันได้ดีมาก มีภาพการไปท่องเที่ยวร่วมกันบ่อยครั้ง รวมถึงความสนิทสนมระหว่างนนกุลกับ “น้องปีใหม่” ลูกสาวของแอฟ ซึ่งเข้าขากันเป็นอย่างดี
นนกุลให้สัมภาษณ์ถึงการวางแผนใช้ชีวิตคู่และการมีครอบครัวที่ชัดเจนขึ้น โดยเน้นความพร้อมและความสบายใจของฝ่ายหญิงเป็นหลัก แม้อายุห่างกัน 16 ปี แต่ทั้งคู่พิสูจน์ให้เห็นว่าทัศนคติที่ตรงกัน การให้เกียรติซึ่งกันและกัน คือหัวใจสำคัญของความรัก
“นนกุล” เปิดโลก “แอฟ” ไม่ใช่ “นางฟ้าบนหิ้ง” ที่แตะต้องไม่ได้
นนกุลไม่ได้เปลี่ยนตัวตนแอฟ แต่เป็นการที่เขาเข้ามาเติมเต็มและดึงเอาด้านที่สดใสและผ่อนคลายของแอฟออกมาให้แฟนคลับได้เห็นมากขึ้น
จากเดิมที่เรามักจะเห็นแอฟในลุค “กุลสตรีไทย” ที่เรียบร้อย นิ่ง และระมัดระวังตัวสูงมาก นนกุลเป็นคนที่ทำให้แอฟกล้าที่จะทำอะไรสนุกๆ มากขึ้น เช่น การเต้นและการทำ Content อย่างที่ได้เห็นแอฟเต้น TikTok หรือทำท่าทางน่ารักๆ ตามเทรนด์ ซึ่งเป็นสิ่งที่แทบไม่เคยเห็นแอฟทำมาก่อน แอฟเริ่มสนุกกับการแต่งตัวที่ดูวัยรุ่นและทะมัดทะแมงมากขึ้นในบางโอกาส แต่ยังคงความสุภาพในแบบของเธออยู่
แอฟเคยให้สัมภาษณ์ว่า นนกุลเป็นเหมือน “ผู้กำกับคนแรก” ที่พาเธอออกจาก Safe Zone ในเรื่องการแสดงออกความรู้สึก นนกุลช่วยให้แอฟลดกำแพงบางอย่างลง ทำให้เธอมีปฏิสัมพันธ์กับแฟนคลับและสื่อมวลชนด้วยความผ่อนคลายมากขึ้น จนแอฟถึงกับเคยซึ้งจนน้ำตาซึมกลางวงสัมภาษณ์เพราะรู้สึกถึงแรงซัปพอร์ตที่อบอุ่น
นนกุลทำให้แอฟมั่นใจที่จะพูดเรื่องความสัมพันธ์มากขึ้น จากเดิมที่แอฟมักจะสงวนท่าที แต่พอมีนนกุลที่ชัดเจนว่า “จีบครับ” แอฟก็เริ่มเปิดใจและพูดถึงความสุขของตัวเองได้เต็มปาก
แอฟคือนิยามของกุลสตรีที่แทบจะไม่เคยหลุดคำไม่สุภาพออกสื่อเลยตลอด 20 ปีในวงการ แต่การเข้ามาของ นนกุล ทำให้ได้เห็นมุมตัวตึง แบบที่ไม่มีใครเคยเห็น นนกุลเป็นคนตรงๆ และมีพลังงานวัยรุ่นสูง ทำให้แอฟรู้สึกผ่อนคลายจนกล้าที่จะแสดงด้านที่ดิบขึ้นมาบ้าง
นนกุลเคยให้สัมภาษณ์แบบเขินๆ ว่า เขาไม่ได้ตั้งใจสอนให้แอฟพูดคำหยาบ แต่เขาอยากให้แอฟ “เป็นตัวเองที่สบายใจที่สุด” นนกุลมองว่าการที่แอฟพูดคำไม่สุภาพบ้างในวงสนทนาที่สนิทใจ มันคือสัญญาณว่าแอฟลดกำแพงลงแล้ว แฟนคลับมองว่านี่คือเสน่ห์อย่างหนึ่ง เพราะมันทำให้แอฟดูเป็นมนุษย์ที่มีสีสัน ไม่ใช่ “นางฟ้าบนหิ้ง” ที่แตะต้องไม่ได้อีกต่อไป นนกุลเข้ามาทำให้ชีวิตของแอฟสนุกและมีชีวิตชีวา ซึ่งนนกุลเคยเผยว่า “ผมชอบเวลาพี่แอฟหลุดนะ มันดูจริงใจและน่ารักดี”
“แอฟ” เปลี่ยนโลก “นนกุล”
เดิมทีนนกุลเป็นคนที่จริงจังกับงานและชีวิตมาก แต่เมื่อได้อยู่กับแอฟ นนกุลยอมรับว่าตนเอง ใจเย็นลงมาก ได้เรียนรู้วิธีการมองโลกแบบประนีประนอม และใช้ความนุ่มนวลในการแก้ปัญหาตามแบบฉบับของแอฟ นนกุลดูละมุนขึ้น มีความดูแลตัวเองในเรื่องของการแต่งกายและภาพลักษณ์ ที่ดูภูมิฐานและเหมาะสมกับกาลเทศะมากขึ้น
นนกุลเคยเป็นคนที่วางแผนชีวิตไว้ชัดเจนมาก แต่แอฟทำให้เขารู้จักคำว่า “ความพอดี” และการใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันมากขึ้น นนกุลเรียนรู้ที่จะยืดหยุ่นแผนการของตัวเองเพื่อให้อีกฝ่ายสบายใจ กลายเป็นคนที่ “คลั่งรัก” แบบมีสติและให้เกียรติฝ่ายหญิงอย่างสูง
แอฟไม่ได้เข้าไปเปลี่ยนตัวตนของนนกุล แต่เข้าไป “เติมเต็ม” ส่วนที่แข็งให้ดูนุ่มนวลขึ้น ทำให้นนกุลดูเป็นผู้ใหญ่ที่มีเสน่ห์และอบอุ่นมากขึ้น
นนกุลชัดเจนตั้งแต่วันแรกที่ประกาศจีบ รวมไปถึงความสัมพันธ์ในอนาคต “ถ้าไปได้ดีก็ไม่อยากรอนาน” ส่วน แอฟ เคยผ่านประสบการณ์ชีวิตคู่มาแล้ว จึงระมัดระวังกับความสัมพันธ์ นนกุลเข้ากับ “น้องปีใหม่” ได้ดีมาก เป็นสัญญาณบวกที่สำคัญที่สุด เพราะครอบครัวคือหัวใจหลัก ถ้าลูกสาวแฮปปี้ โอกาสไปถึงขั้นแต่งงานก็สูงมาก
ส่วนจะช้าหรือเร็ว อยู่ที่ความพร้อมของ “แอฟ ทักษอร” เพราะนนกุลได้ประกาศไปแล้วว่าเขาพร้อม ถึงขั้นวาดฝันอยากมีลูกถึง 3 คน แอฟในวันที่อายุมากขึ้นตามกาลเวลา อาจไม่ต้องรอให้นานไปกว่านี้ ในจังหวะชีวิตที่ทุกอย่างลงล็อก ส่วนงานวิวาห์จะเป็นปีนี้หรือไม่ แฟนๆ เฝ้ารออย่างใจจดใจจ่อกันแล้ว
แอฟ-นนกุล ถือเป็นคู่รักที่ทลายทุกอย่างที่สังคมเคยตั้งแง่ ทั้งความเชื่อ ค่านิยม อายุ รักต่างวัย ที่มักถูกปรามาสว่าไปไม่รอด