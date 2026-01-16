“หนิง-ฮาน่า” เคลียร์ ปาร์ตี้คนเกิดเดือนธ.ค.ไร้เงา “นานา” ออกตัวชวนทุกคน เผยนานายังไม่กดออกจากกลุ่ม

“หนิง ปณิตา” ควงเพื่อนซี้ “ฮาน่า” เคลียร์ทุกประเด็นร้อน แจงดรามาปาร์ตี้ไร้เงา “นานา ไรบีนา” ยืนยันสถานะกลุ่มยังครบ ไม่มีใครหายไป เชิญทุกคน แต่ใครจะมาก็แล้วแต่สะดวก ลั่นไม่ลำบากใจเป็นคนกลาง พร้อมเผยรับรู้เรื่องหนี้ 83 ล้านของ “ธัญญ่า” มาโดยตลอด
เป็นอีกหนึ่งคู่เพื่อนซี้ สำหรับ “หนิง ปณิตา พัฒนาหิรัญ” และ “ฮาน่า ทัศนาวลัย จักรพงษ์” ที่ล่าสุดทำธุรกิจหมี่คลุกไก่ฉีกด้วยกัน และมาร่วมออกบูธในงาน ลิ้นติดโปรแฟร์ เปิดตลาดนัดแรกปี 2569 ณ เซ็นเตอร์คอร์ท ชั้น 1 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ทั้งคู่ก็ได้เผยถึงการรวมตัวของกลุ่มเพื่อนที่เกิดในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งทุกคนก็จับตามอง เพราะในวันนั้นก็มีเพื่อนซี้อีกคนอย่าง “ข้าวโพด สมิทธินันท์”มาร่วมปาร์ตี้ด้วย แต่ไร้เงา “นานา ไรบีนา”ที่เกิดในเดือนธันวาคมเช่นกัน โดยทั้งหนิงและฮาน่าก็เผยว่าเชิญทุกคน และเพื่อนทุกคนก็ยังอยู่ในกลุ่มไลน์เหมือนเดิม
ฮาน่า : “สนุกสนานดี รวมพลคนเกิดเดือนธันวาคม ปีนี้จัดกันอบอุ่นบ้านเพื่อนค่ะ”
หนิง : “จริงๆ พอเวลารวมกันงานวันเกิด บางทีก็อยากจัดธีม แต่ด้วยความที่เพื่อนๆ บางคนไม่ค่อยได้ไปงานแต่ของเราคือแต่งอะไรก็ได้สวยๆ ของแต่ละคน”
ฮาน่า : “คนไม่มาก็มี คนมาเพิ่มก็มี ด้วยความที่ปกติจะวันเกิดใครวันเกิดมัน วันเกิดฮาน่าก็จะเน้นแค่ในกลุ่มนี้ แต่ด้วยความที่สิ้นปีจะไปรวมคนเกิดเดือนธันวาคม ก็จะมี 2-3 คน แล้วก็ให้แต่ละคนไปชวนเพื่อนของแต่ละคนมาด้วย”
หนิง : “เดือนธันวาคมเพื่อนๆ เกิดพร้อมกันเยอะมาก ไม่อยากจัดแยก เพราะจัดแยกแล้วเหนื่อย เพราะด้วยความงก และไม่อยากให้เพื่อนเสียเงินกันเยอะ ก็เลยรวมกัน มีหนิง มีกระแต (ศุภักษร เรืองสมบูรณ์) แล้วก็มีเพื่อนนอกวงการอีกคนนึงจัดรวมกันค่ะ ก็แฮปปี้สนุกสนานดีทุกครั้งที่ได้เจอกัน พวกเราต่างคนต่างทำงาน บางคนก็เลี้ยงลูก บางคนลูก 3 พอเวลามาเจอกันมันก็เหมือนเป็นเวลาที่เราปล่อยตัว หัวเราะ ลูกก็ไปเล่นกับลูก แม่ก็ไปอยู่กับแม่”
ฮาน่า : “ปกติหนิงก็ร้องเพลงแย่อยู่แล้ว แต่ก็กล้าที่จะร้องในวันนี้ เพราะว่ามีความสุข และแต่ละคนที่เคยโชว์พลังเสียงที่ไหนอย่างคุณโอ๋ (ภัคจีรา วรรณสุทธิ์) ก็โชว์พลังเสียงวันนั้น เป็นวันที่ได้ปลดปล่อยให้เพื่อนๆ ได้ฟังโดยที่ไม่ต้องอายใคร แล้วอย่างโอ๋ก็ผอมลงแล้ว 20 กิโล ปลื้มใจมาก เรารู้ว่าเขาพยายามลดมาเรื่อยๆ และวันนี้ประสบความสำเร็จก็ภูมิใจในตัวเพื่อนมาก”
หนิง : “ไปกินข้าวด้วยกันปกติพี่โอ๋จะกินเยอะสุด แต่ตอนนี้กลายเป็นว่าพอหันไปทำไมเธอไม่กินล่ะเธอกินแค่นี้เอง เขาก็อยากคงความสวยแบบนี้เอาไว้”
ไม่ลำบากใจต้องเป็นคนกลาง
ฮาน่า : “เราก็ยังเป็นตรงกลางอยู่สำหรับทุกฝ่ายนะคะ ถ้าว่างมา สะดวกมาก็ยินดีที่เพื่อนมาร่วมสังสรรค์วันเกิดด้วยกัน แต่ถ้าบางท่านไม่สะดวกมาก็ไม่เป็นไร จริงๆ เราชวนในกลุ่มกันอยู่แล้ว ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าธันวาคมเดือนเกิดใคร วันเกิดใคร เดือนไหน เรามีลิสต์อยู่แล้วจัดกันวันที่เท่าไหร่ บางทีเปิ้ล (ภารดี อยู่ผาสุข) ก็ไม่สะดวกจะตามมาก็มี ทุกคนในกลุ่มก็ยังอยู่ครบ”
หนิง : “ยังไม่มีใครกดออกจากกลุ่มค่ะ ทุกคนยังอยู่ค่ะ”
ฮาน่า : “การเป็นคนกลางไม่ลำบากใจเลย เราก็ทำตัวของเราปกติอยู่แล้ว เคยเป็นมายังไงก็ทำตัวอย่างนั้น ถ้าวันนั้นมากันทั้งสองฝั่งเหรอ ก็คงอบอุ่นดี”
บอกรับรู้เรื่องราวที่ “ธัญญ่า ธัญญาเรศ เองตระกูล” ต้องผจญหนี้กว่า 83 ล้าน
หนิง : “จริงๆ ก็ไลน์คุยกันตลอดอยู่แล้ว สมมติถ้าอาทิตย์ไหนที่เราไม่ค่อยได้คุยกัน พี่ญ่าก็จะทักมาว่าหนิงเป็นยังไงบ้าง วันนี้โอเคไหม วีกนี้โอเคไหม อย่างล่าสุดเหมือนช่วงปีใหม่เราจะนัดเจอกัน แต่ตารางไม่ตรงกัน พอถึงวันที่จะต้องนัดก็มีเหตุที่คนนั้นคนนี้ไปไม่ได้ ก็แคนเซิลนัดอีกก็จะไลน์มาว่าเป็นห่วง แต่พี่ญ่าก็จะบอกว่าพี่โอเค ไม่เป็นอะไร ถามว่าตกใจไหม เรื่องนี้จริงๆ พอทราบเรื่องมาพักใหญ่ๆ อยู่แล้วในช่วงที่พี่ญ่าทำงานหนักมากๆ ก็จะรู้อยู่แล้วว่าพี่ญ่าทำไปเพื่ออะไร พี่ญ่าก็เล่าให้ฟังอยู่ รู้เรื่องอยู่แล้วค่ะ แต่ของหนิงไม่มีค่ะ หนิงเป็นคนนึงที่เวลาใครมาชวนหนิงลงทุนทำอะไร หนิงจะไม่ค่อยกล้า”
ฮาน่า : “ส่วนใหญ่คนก็จะรู้ว่าหนิงต้องทำงานเก็บเงินไว้เลี้ยงลูก ส่งลูกเรียนอยู่แล้ว”
หนิง : “ถ้าใครชวนหนิงไปใช้เงินก้อนใหญ่ๆ หรือมายืมเงิน หนิงจะเลือกให้เท่านี้แล้วเอาไปเลย เพราะหนิงรู้ว่าถ้ามีการยืมขึ้นมา ส่วนใหญ่ที่เคยประสบมาทั้งหมดมันไม่เคยได้คืนและยอดหนี้ก็ค่อนข้างสูงพอสมควร ก็เลิกให้คนยืมเงินไปเลยค่ะ”
ฮาน่า : “จริงๆ ก็มีคนมาชวนทำธุรกิจเรื่อยๆ นะ แต่เราก็มีธุรกิจของเราอยู่แล้ว คือถ้าไม่ใช่หนิงก็คงไม่ทำด้วยกันอยู่แล้ว เพราะอย่างที่เห็นแฮริทซ์ก็ทำคนเดียว คือเราจะเลือกว่าเราอยากจะทำกับใคร บัดเจ็ตเท่าไหร่ ไหวที่ตรงไหนมากกว่า ถ้านิสัยเหมือนกัน ดูแล้วท่าทางไปด้วยกันได้ จริงๆ หากำไรไม่ค่อยได้เลยค่ะ เพราะว่าลดแลกแจกแถมเยอะ (หัวเราะ) คือด้วยความที่เรารู้สึกว่าหนิงเป็นคนตั้งใจทำงาน ทุกวันนี้ทำงานเพื่อณิริน และเราก็รักหลาน ห่วงหลาน เราก็อยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเขาคิด ช่วยกันทำงาน ช่วยกันหาเงิน ทำในสิ่งที่เจริญๆ ด้วยกัน ที่เราทำทั้งหมดก็เพื่อลูกด้วยกันแหละ ถ้ามันขายได้ดีในวันนึงก็อาจจะส่งให้ลูกทำต่อ ตอนนี้อย่างที่บอกว่าเราเป็นคนกินเส้นกันอยู่แล้ว เราก็ขายเส้นด้วยกันได้ ก็เลยมาขายหมี่คลุกด้วยกันตอนนี้ เราเป็นคนตรงๆ กันมากเลย ฮาน่าก็ตรง หนิงก็ตรง มีอะไรฮาน่าก็พูดเลย ไม่เก็บ แล้วหนิงเป็นคนที่ทำการตลาดเก่งมาก ด้วยความที่เราเป็นหลังบ้านด้วย หนิงเป็นหน้าบ้านที่ดีด้วยได้ ก็รู้สึกว่าทำด้วยกันและไปด้วยกันได้ดี นอกจากการที่เราใจดีเท่านั้นแหละ”
หนิง : “ถ้าเราเลิกใจดีเมื่อไหร่เราคงมีกำไรเนอะ”
ฮาน่า : “ตอนนี้ไม่ตีกันหรอก เพราะว่าไม่มีเงิน (หัวเราะ) ไม่มีเงินให้ตี รอให้ได้เงินเยอะๆ ก็ถ้าใครอยากเห็นเราตีกันก็ซื้อของเราเยอะๆ ค่ะ อุดหนุนเราเยอะๆ เผื่อวันนึงเงินเรามาเยอะๆ เราอาจจะตีกันก็ได้ (หัวเราะ)”
หนิง : “ไม่เอา (หัวเราะ)”
ฮาน่า : “ความคิดเห็นส่วนใหญ่จะเห็นใกล้ๆ กัน”
หนิง : “แทบจะไม่ค่อยมีที่ไม่ตรงกันค่ะ สมมติถ้ามีอะไรนิดๆ หน่อยๆ ใครพูดก่อนก็ตามนั้นเลย ก็ไม่มานั่งหยุมหยิมถ้าตัดสินใจไปแล้วไม่เวิร์กก็รับผิดชอบร่วมกันแค่นั้นเอง เวลามีปัญหาอะไรไม่ต้องมาหาว่าใครผิด ใครถูก มาดูว่าเราแก้ปัญหาด้วยกันดีกว่า”