“ตั้ม เดอะสตาร์” เจอด่า คบแฟนบังหน้า หลังแต่งหญิงแล้วปัง ประกาศงานไหนให้แต่งหญิงขอขึ้นค่าตัว!

“ตั้ม เดอะสตาร์” ยอมรับติดหล่อแล้วไม่รุ่ง แต่พอแต่งหญิงกลับปังจนงานเข้า ประกาศขอขึ้นค่าตัว เผยขนาดมีแฟนยังถูกหาว่าคบหญิงบังหน้า จนตัวเองเริ่มไม่มั่นใจ
ดูท่านักร้องหนุ่ม “ตั้ม เดอะสตาร์” วราวุธ โพธิ์ยิ้ม น่าจะต้องหันมาเอาดีทางแต่งหญิงแบบจริงจังแล้ว หลังจากที่แต่งเป็นสาว “เจนิส เจณิสตา พรหมผดุงชีพ” ชุดชมพูในตำนาน กระแสดีมาก จนหนุ่มตั้มออกมาบอกว่าเอ็นเกจเมนต์เพิ่มขึ้นเยอะ ปกติไปถ่ายรายการ 4 โพดำ ตนก็แต่งหญิงอยู่แล้ว
“มันเป็นบทบาทใน 4 โพดำ แต่งชายพยายามติดหล่อมาทั้งชีวิตไม่มีใครทัก แต่พอแต่งหญิงปุ๊บ คนชื่นชมมาก ข่าวลงทุกสำนักเลย ล่าสุดเป็นเจนิส ชุดชมพู ช่างแต่งหน้าเก่งมากที่แต่งออกมาให้สวยได้ขนาดนั้น ไม่รู้จะปฏิเสธยังไง หลักฐานมันมีอยู่ในโซเชียล ตกใจตัวเองเหมือนกันที่แต่งออกมาได้สวยขนาดนั้น แฟนผมอยู่ยากแล้วนะ จริงๆ ถ้าไม่ใช่เพราะรายการก็ไม่อยากแต่งเท่าไหร่ เพราะมันเหนื่อยตั้งแต่นั่งแต่ง ผมเป็นคนสมาธิสั้น ไม่ชอบแต่งหน้านาน บางทีแต่งเสร็จกลับบ้านดึก ชั่วโมงนึงล้างหน้ากว่าจะได้นอน เพราะกาวขนตามันแน่นมาก มันเสียเวลา
แต่ก็เข้าใจปัญหาผู้หญิง แล้วผู้หญิงต้องติดสวยมากด้วยทุกวันนี้ กว่าจะสวยได้มันลำบากเหมือนกัน เข้าอกเข้าใจครับ จะบอกว่าเบ้าดีก็ไม่ใช่ แต่แต่งหญิงเข้า แต่งชายไม่รอดไง งงมาก ต้องขอบคุณคุณหมอแล้วกันที่ทำให้หน้าผมรับได้ทุกสภาพ แต่แต่งชายเอ็นเกจฯ ไม่ขึ้นเลย ไม่มีใครพูดถึง รูปแต่งชายผมคนไลก์ไม่กี่พัน แต่รูปแต่งหญิงคนไลก์เป็นหมื่น แต่แต่งหญิงบ่อยมันเหนื่อยไง นานๆ ทีผมว่าโอเคนะ ให้คนหายคิดถึงบ้าง แต่เจนิสก็มาแซวในคอมเมนต์อยู่นะว่าพี่ทำถึงเกิน เขาเอารูปพี่แจ๊ส ชวนชื่นตอนแต่งเจนิส มีรูปผม แล้วก็มีรูปเจนิส”
บอกถ้างานไหนให้แต่งหญิง ต้องขอบวกเพิ่ม
“พูดกันตรงๆ ต้องบวกเพิ่ม เพราะช่างแต่งหน้าช่างทำผม ชุดอีก มันไม่ใช่ชุดที่เราใส่ปกติทั่วไป มีให้ถ่ายคลิป แล้วก็ออกอีเวนต์ภายใน ไปร้องเพลง เขามีธีมงาน แล้วให้แต่งหญิง รูปแบบการโชว์ต้องเปลี่ยนไหม ปกติเวลาไปออกงาน ผมเป็นวาไรตี้อยู่แล้ว มีทั้งโจ๊ะ มีทุกอย่าง แล้วโชว์ผมไม่ต้องเปลี่ยนเลย มันออกสาวอยู่แล้ว ทุกวันนี้กลายเป็นผมต้องผอม เพราะไปถ่าย 4 โพดำ ต้องดูแลหน้า ไม่งั้นถ่ายออกมาจะเป็นทรงกะเทยควาย ตัวใหญ่ ผมจึงต้องลดความอ้วนเพื่อถ่าย 4 โพดำ
นี่ถ้าไม่มีแฟนคนเข้าใจผิดว่าเป็นสาวหมดแล้ว นี่ขนาดมีแฟนคนยังคอมเมนต์เลยว่า แหม วงการบันเทิง คบแฟนผู้หญิงบังหน้า บางคนเชื่อฝังใจไปเลย บางคนก็บอกว่าวันนี้ยังไม่รู้ตัวเอง เดี๋ยวสักวัน เชื่อกูกูมองคนไม่ผิด ก็มีคอมเมนต์แบบนี้ จนตัวผมเองก็เริ่มไม่มั่นใจแล้ว (หัวเราะ) แต่แฟนผมรู้ว่าเราเป็นแบบไหน เขาก็ไม่ได้หลงตามไปกับคอมเมนต์ มันตลกดี แล้วเราสวยจริงๆ ไม่เคยมีใครชมหล่อเลย แต่แต่งหญิงแล้วมันขึ้น โอเคเข้าร่วมไปเลยคุณพี่”