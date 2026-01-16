ไม่เล่นละครปาหี่! “มดดำ” รับยังคบ “อ.อุ๋ย” แต่เรื่องคดีอย่ามาคุยกับกู! ไม่เอาให้ถึงคุก แต่ต้องชดใช้

“มดดำ คชาภา” เผย “อ.อุ๋ย” ไลน์ขอโทษ “นุ่น วรนุช” อยากเจรจานอกศาล อีกฝ่ายอ่านแต่ไม่ตอบ ลั่นคดีของตนคุยกันได้ ไม่อาฆาตเอาให้ถึงคุก แต่ต้องชดใช้ เตรียมไกล่เกลี่ย 23 ก.พ.นี้ ย้ำเคสนุ่นกระทบสถาบันครอบครัว สมควรโดนแล้ว ส่วนคดีของตนยืนยันไม่เล่นละครปาหี่ ทุกวันนี้ยังเป็นเพื่อน แก่แล้วเพื่อนน้อย
กรณีที่วานนี้ (15 ม.ค.) ศาลอาญาตลิ่งชัน ได้นัดไกล่เกลี่ยคดีที่ “นุ่น วรนุช ภิรมย์ภักดี” และสามี “ต๊อด ปิติ ภิรมย์ภักดี” ฟ้องหมอดูชื่อดัง “อาจารย์อุ๋ย ชนิษฐา สัตย์ซื่อ” ในข้อหาหมิ่นประมาทและแอบอ้างชื่อเสียงในทางเสียหาย พร้อมเรียกค่าเสียหายคนละ 10 ล้าน รวม 20 ล้านบาท เซ่นคลิปเสียงหลุดอ้างนุ่นเป็นลูกศิษย์ ปรึกษาบูชาเทพจนสามีกลับมารัก เปย์บ้านให้ 120 ล้าน ให้เงินไปใช้เล่นๆ อีก 100 ล้าน ส่งผลกระทบถึงสถาบันครอบครัว แต่การไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ เหตุ อ.อุ๋ย ไม่ได้มาศาล ทาง “ทนายนิด้า ศรันยา หวังสุขเจริญ” ทนายความของ อ.อุ๋ย ได้แถลงต่อศาลว่าไม่ประสงค์จะไกล่เกลี่ย เป็นเหตุให้คดีความเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการสืบพยานไต่สวนมูลฟ้องต่อไป
สำหรับเรื่องนี้ “มดดำ คชาภา ตันเจริญ” ได้เผยกลางรายการข่าวใส่ไข่ ระบุว่า คดีของตนเองที่ฟ้องอ.อุ๋ย เรียกเงิน 10 ล้าน มีกำหนดไกล่เกลี่ยที่ศาลเดือนก.พ. ข้อหาเดียวกันคือหมิ่นประมาท เพราะมีแต่ชื่อตนขึ้นทั้งนั้น เอารูปเก่าๆ ขึ้นเต็มไปหมด เบื้องต้นอยู่ระหว่างให้ทนายพูดคุย ไกล่เกลี่ยค่าเสียหาย ที่เรียกไป 10 ล้านจะเอายังไง เพราะหลักๆ ตนฟ้องเรียกค่าเสียหาย คุณเอาชื่อเสียงเราไปใช้ คุณจะชดใช้ยังไง
ตนไกล่เกลี่ยอยู่แล้ว ไม่ได้ทะเลาะกันเลยนะ ฉันก็ยังคุยกับยัยอุ๋ยอยู่ เขาบอกว่าเขาได้ส่งไลน์ไปหานุ่น นุ่นอ่านแต่ไม่ตอบ ส่งไปขอโทษขออะไร เอาง่ายๆ คุณนายนุ่นไม่ตอบ อ่านแต่ไม่ตอบ ก็ถามเธอจะเจรจายังไง ตอนแรกเขาจะขอเจรจานอกศาล นอกกระบวนการ แต่ปรากฏว่าไม่ ชัดเจนว่าคุณนายนุ่นไม่ตอบ ให้ไปคุยในศาลอย่างเดียวเลย
ส่วนของตน คุยอยู่ แต่ก็ตอบว่าทุกอย่างให้ทนายจัดการทั้งหมด เราไม่ได้เกลียดโกรธกัน แต่เรื่องขึ้นศาลฉันก็ให้ทนายฉันจัดการ เพราะฉันก็เป็นผู้เสียหาย ฉันปกป้องตัวเอง สุดท้ายคุณจะชดใช้ด้วยอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องชดใช้ แต่ถามว่าโกรธเกลียดกันไหมก็ไม่รู้
ถามว่าหายโกรธไหม มีอะไรให้โกรธ โกรธแล้วต้องทำยังไงล่ะ ตอนรู้ก็โกรธ แต่โกรธไปแล้วมันยังไง เรากินข้าวกันได้ปกติ เพื่อนเหลือน้อยแล้ว แก่ขนาดนี้แล้ว แต่ถ้าเป็นเรื่องคดี มึงอย่ามาคุยกับกูนะ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ส่วนจะจบยังไงก็จบอย่างนั้น ถามว่าวันนึงเอาเข้าคุกไหม ก็ไม่ได้เป็นคนอาฆาตขนาดนั้น พูดแบบไม่ต้องแอ๊บเลยนะ ทุกวันนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ คุยกันอยู่ เล่นกันอยู่
หลัง 23 ก.พ. หลังตรุษจีนทุกอย่าง ก็ต้องไกล่เกลี่ย เธอต้องเสียเงินให้ฉันเท่าไหร่ก็ว่ากันไป ฉันเอาเงินไปทำบุญให้หมาแมวสร้างโบสถ์ก็ว่ากันไป ก็น่าจะจบแบบนี้ นี่ตัวเราที่คุยกับเขา เรื่องคุณนายนุ่นฉันก็ถาม ว่ายังไง เขาบอกฉันส่งไลน์ไปหาเขา แต่เขาไม่ตอบ เหมือนเราแรกๆ กูก็โกรธ รูปกูน่าเกลียดมาก ใส่เสื้อกล้าม แต่โกรธแล้วจะเอาเป็นเอาตายกันเลยไหม อันนี้ไม่เกี่ยวกับคนอื่นนะ อย่างคุณนายนุ่น ต๊อดเขาก็พูดถูกต้องหมดเลย ว่าภรรยาเขา เขาเสียหาย สองของเขาเสียหายหนักตรงที่สถาบันครอบครัว อย่างฉันเป็นกะเทยตัวคนเดียว ไม่มีอะไรอยู่แล้ว เป็นเพื่อนกันด้วย จะโกรธยังไง เพื่อนก็มีไม่กี่คน แต่นุ่นเขาควรโกรธ เพราะสถาบันครอบครัว มันส่งผลกระทบ ตระกูลต๊อดเป็นตระกูลใหญ่ๆ ในประเทศไทยนะ แล้วผลเสียหายเกี่ยวกับความมั่นคงในครอบครัว ก็สมควรจะโดน แต่อย่างฉันแค่มดดำ จะไปเอาเป็นเอาตายกับเขายังไง
แต่ไม่ยกฟ้องอยู่แล้ว เพราะฉันไกล่เกลี่ยเป็นเงินอยู่แล้ว แต่เป็นเงินยังไงก็อีกเรื่องนึง ยกฟ้องรับรองว่าไม่ยก เอาความจริงนะ ตอนแรกจะไม่แจ้งความ ไม่ฟ้องด้วย จนพี่หนุ่ม (กรรชัย กำเนิดพลอย) บอกว่าเชื่อพี่นะ มดฟ้องไว้หน่อยเถอะ เผื่อมีอะไรมาถึงตัวมด เป็นการป้องกันตัวเอง ฉันก็เลยฟ้อง
แต่ฉันไม่เล่นละครปาหี่ ฉันก็ยอมรับว่าทุกวันนี้ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ แต่ขึ้นศาลโดยไม่อะไรเลยก็คงไม่ใช่หรอก ยกฟ้องโดยไม่เสียอะไรเลยไม่มีหรอก เพียงแต่ไม่รู้จะไปอาฆาตกับใคร แต่ใช้กระบวนการให้รู้ว่าสิ่งที่ทำก็อุบาทว์กับฉัน ไปใช้รูปฉันทำแบบนี้