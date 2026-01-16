สุดยิ่งใหญ่!! จูวีเทค คว้า “วิน เมธวิน” นั่งแท่น Brand Ambassador คนล่าสุดของ “JUVELOOK” พร้อมโชว์เปิดตัวสุดน่ารักมัดใจแฟน ๆ

เรียกเสียงฮือฮา เป็นไวรัลไปทั่วโซเชียลกับ บริษัท จูวีเทค จำกัด ที่จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่ JUVELOOK : Dual Look for a Youthful Look พร้อมคว้าตัว “วิน-เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร” นักแสดงหนุ่มหล่อหน้าใสมากความสามารถ นั่งแท่น Brand Ambassador คนล่าสุด เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์การดูแลผิวพรรณอย่างเป็นธรรมชาติ ด้วยผลิตภัณฑ์ในเครือ “JUVETEK” ซึ่งงานจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมา (14 ม.ค.69) ณ ลานอีเดน (Eden Zone) ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคักของเหล่าบรรดาแฟนคลับ ที่ยกขบวนมาให้กำลังใจหนุ่มวิน กันอย่างคับคั่ง โดยหนุ่มวินได้จัดเสิร์ฟโชว์สุดพิเศษเดินแบบพร้อมมาสคอตสุดน่ารัก อย่างน้อง METAA มาสคอตกระต่ายประจำตัวหนุ่มวิน และน้อง JUVE หยดน้ำตัวแทนแห่งความชุ่มชื้น ที่มาร่วมสร้างสีสันให้กับงานได้แบบคิวท์สุดๆ
คุณจิรวิชญ์ วิสุทธิญาณ CEO และ คุณธรรมพงศ์ ตรีศิริพิศาล Co-CEO บริษัท จูวีเทค จำกัด กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท จูวีเทค จำกัด คำนึงถึงผู้บริโภคมาตลอด เราเลยยึดมั่นในเป้าหมายเดียว คือการนำเสนอนวัตกรรมด้านความงามที่มีคุณภาพสูง เข้ามาเป็นทางเลือกให้กับประเทศไทย และสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเราคือ ความปลอดภัย ซึ่งเป็นหัวใจหลักของทุกผลิตภัณฑ์ที่เรานำเข้า ดังนั้นเราเลยเชื่อมั่นว่า “วิน-เมธวิน” Brand Ambassador จะช่วยเชื่อมโยงแบรนด์เข้ากับทั้งคุณหมอพาร์ทเนอร์ ผู้บริโภคและแฟน ๆ ได้อย่างลงตัวครับ”
ด้าน Brand Ambassador คนล่าสุดอย่าง “วิน เมธวิน” ได้เผยว่า “รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมาก ที่ได้มาร่วมงานกับ JUVETEK และได้เป็นส่วนหนึ่งของ JUVELOOK ซึ่งตั้งแต่วันแรกที่ได้พูดคุยกันผมรู้สึกได้ว่าทีม JUVETEK ให้ความสำคัญกับนวัตกรรม คุณภาพ ความปลอดภัย และความใส่ใจในรายละเอียดจริง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมให้ความสำคัญเหมือนกัน เลยรู้สึกสบายใจ และดีใจมากครับ ที่ได้มาร่วมเดินไปด้วยกันในครั้งนี้ ขอบคุณสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่น รวมทั้งขอบคุณทั้งน้อง METAA และ JUVE ด้วยครับ”
คุณธวัลรัตน์ รัตนอภิชาติกุล Sales & Marketing Manager กล่าวว่า “ปัญหาผิวที่หลายคนกังวลและแก้ไขได้ค่อนข้างยาก ก็คือปัญหาผิวแก่กว่าวัย ผิวหย่อนคล้อย มีริ้วรอยร่องลึก เราเลยมีการนำโปรดักซ์ที่มีส่วนช่วยฟื้นฟูสภาพผิว ซึ่งได้รับรางวัลจากงานประชุมด้านความงามและเวชศาสตร์ชะลอวัย AMWC Monaco 2025! เข้ามาเป็นทางเลือกให้กับคนไทย เพื่อเสริมลุคให้กับทุกคน และสำคัญคือตัวนี้ได้รับการยอมรับในหลายประเทศทั่วโลกด้วยค่ะ”
