“โอ๋ ภัคจีรา” ตอบชัดไม่ได้ปักปากกา! ลดน้ำหนัก 20 กิโลใน 4 เดือน

เป็นการปฏิวัติตัวเองจนตะลึง สำหรับ “โอ๋ ภัคจีรา วรรณสุทธิ์” ที่กู้ร่างเก่ากลับมาได้ภายใน 4 เดือน น้ำหนักลดฮวบ 20 กิโล แต่ในความยินดี ก็ไม่วายแอบมีดรามา มีชาวเน็ตสงสัยว่าโอ๋ไม่ได้ผอมเองแต่มีตัวช่วยอย่างการปักปากกา (อุปกรณ์ทางการแพทย์ลักษณะคล้ายปากกาสำหรับฉีดตัวยาเข้าใต้ผิวหนัง เพื่อควบคุมความหิว ทำให้อิ่มนาน กินน้อยลง และช่วยลดน้ำหนัก)
ล่าสุด โอ๋ ภัคจีรา ได้โพสต์คลิปวิดีโอเพื่อโปรโมตผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ที่อ้างว่าทานจริงจนน้ำหนักลดลงมาได้ขนาดนี้ ก็มีคนเข้ามาคอมเมนตามตรงๆ ว่า “ปักปากกาแน่ๆ ลงเร็วแบบนี้ 4 เดือน ยินดีด้วยค่ะ” ซึ่งโอ๋ได้เข้าไปเมนต์ตอบว่า “กิน OH LA LA จริงๆ ค่ะ กินแต่วันแรกแล้ว กินทุกวันเลยค่ะ” รวมทั้ง “ปักปากกา แน่เลย” โอ๋ก็ไม่รอช้า ตอบทันทีว่า “เห็นเมนต์ทุกโพสต์เลยนะคะ บอกแล้วค่ะว่ากิน OH LA LA จริงๆ แล้วคุมอาหารช่วยค่ะ”