“ก๊อต จิรายุ” โพสต์ชวนคิดเรื่องการเลือกตั้ง หากได้นักการเมืองที่ปฏิวัติคอรัปชั่น?

ยิ่งใกล้เลือกตั้งนายกฯ คนใหม่ การเมืองก็ยิ่งเข้มข้น ล่าสุดคนบันเทิงอย่าง “ก๊อต จิรายุ ตันตระกูล” อดตั้งคำถามไม่ได้ว่า หากการเลือกตั้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และได้นักการเมืองที่สามารถปฏิวัติคอรัปชั่นได้ ข้าราชการที่ร่ำรวยจากการรับเงินใต้โต๊ะจะเห็นด้วยกับสิ่งเหล่านี้หรือไม่?
“หากการเลือกตั้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และหากได้นักการเมืองที่สามารถปฏิวัติการคอรัปชั่นได้ คำถามคือแล้ว ข้าราชการ หลายส่วนที่ร่ำรวยจากการรับเงินโต๊ะก่อนหน้านี้จะเห็นด้วยกับสิ่งเหล่านี้หรือไม่ หากเขาไม่มีช่องทางในการดักกินงบประมาณกันแล้ว เขาจะชื่นชอบความโปร่งใสจริงหรือ แล้วลูกหลานเขาหละคิดเห็นอย่างไรกับการรับเงินใต้โต๊ะ เขามองว่ามันถูกแล้วหรือมองว่ามันผิดกันนะ”
งานนี้ฟอลโลเวอร์ต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก อาทิ ข้าราชการรุ่นใหม่วัยต่ำกว่า 45 ไม่มีใครเห็นด้วยกับการรับเงินใต้โต๊ะแล้วค่ะ และเบื่อหน่าย ขรก.รุ่นเก่าที่ยังโกงกินมาก, มันหยั่งรากไปลึกมากกกกกก 😢, ลูกหลานที่เคยชื่นชมพ่อแม่ที่หาเงินเก่งก็อาจจะไม่พอใจกับการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้แหล่งรายได้ของพ่อแม่ไม่ลื่นไกลเหมือนแต่ก่อน และอาจจะเจ้าคิดเจ้าแค้นว่า ใครทำพ่อกู, ขอบคุณมาก กับสิ่งที่สงสัย และขอบคุณมากมายกับการกล้าเขียน 😍 ฯลฯ