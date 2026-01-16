STILL Sukhumvit 20 by SC Asset ลักชัวรีคอนโด ดึง “มิว–นิษฐา” เป็นพรีเซ็นเตอร์คอนโดลักชัวรีถ่ายทอดนิยาม Quiet Luxury

หากนึกถึงนางเอกสาวที่มีภาพลักษณ์ดี ดูสง่างามทั้งภายนอกและภายใน ชื่อของ “มิว-นิษฐา จิรยั่งยืน” น่าจะเป็นชื่อแรกๆ ที่หลายคนนึกถึง และล่าสุด SC Asset ดึงให้เป็นพรีเซ็นเตอร์ของ STILL Sukhumvit 20 คอนโดมิเนียมระดับลักชัวรี ใจกลางสุขุมวิท จากบุคลิกที่ชัดเจนของเธอ
โดยงานนี้ นางกนกอร หลิมกำเนิด กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจพัฒนาทรัพย์สินแนวสูง และลูกค้าต่างประเทศ ของ SC Asset เผยว่า “คอนเซปต์ของโครงการ STILL Sukhumvit 20คือโครงการที่มีความนิ่ง สงบ เรียบ แต่หรูหราแบบมีสไตล์ ถ้าเปรียบเป็นคนก็แค่ยืนอยู่เฉยๆ ก็สวยเป็นธรรมชาติ มีเสน่ห์ เหมือนคุณมิว แล้วยิ่งไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคุณมิว ยิ่งเหมาะกับแบรนด์STILL มากๆ เราออกแบบห้องทุกยูนิตให้มีขนาดใหญ่ รองรับการใช้ชีวิตของทุกคนในครอบครัว รวมถึงสามารถเลี้ยงสัตว์ได้ รองรับไลฟ์สไตล์ คนยุคใหม่”
ด้านพรีเซ็นเตอร์สาว มิว-นิษฐา จิรยั่งยืน บอกว่า STILL Sukhumvit 20 เป็นโครงการที่ให้ความรู้สึกพิเศษตั้งแต่แนวคิดและบรรยากาศของสถานที่ เป็นความหรูหราที่ไม่จำเป็นต้องอธิบาย ที่นี่สะท้อนความนิ่ง สงบ และความมั่นใจในแบบที่ไม่ต้องพยายาม แต่สัมผัสได้จากคุณภาพ รายละเอียดรอบตัว ทั้งทำเล การออกแบบ และความเป็นส่วนตัว
“โครงการนี้ดีกับไลฟ์สไตล์มิวมาก เพราะทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางสุขุมวิท ใกล้ทั้ง EmSphere ใกล้ทั้งโรงเรียนของเด็กๆ ลดเวลาการเดินทางได้มาก มี Private Lift ทุกยูนิต ให้ความเป็นส่วนตัว มีบริการ Concierge Services เป็นผู้ช่วย 24 ชั่วโมง ขนาดห้องก็กว้างขวางพอ สำหรับมิวและลูกๆ อีก 2 คน รวมถึงยังสามารถพา เจ้าเทมส์ น้องสัตว์เลี้ยงมาอยู่ด้วยกันได้ด้วย ระหว่างวัน มิวยังสามารถไปช้อปปิ้ง ซื้อของเข้าบ้าน ได้ไปพักผ่อนก่อนไปรับเด็กๆ ตอนเย็นด้วย”
นอกเหนือจากการเปิดตัวโครงการและพรีเซ็นเตอร์แล้ว ยังมีการเปิดตัวพาร์ทเนอร์คนสำคัญมาร่วมสร้างปรากฏการณ์เปลี่ยนโฉมบ้าน STILL House สู่การเป็น Lifestyle & Design รูปแบบใหม่ อาทิ มีมี่ - มิลิน ยุวจรัสกุล ดีไซเนอร์ชื่อดังและเจ้าของแบรนด์ Milin และอ๋อง-วีกฤษฏิ์ พลาฤทธิ์ เจ้าของ NORSE Republics ผู้นำเข้าแบรนด์เฟอร์นิเจอร์และงานดีไซน์สไตล์สแกนดิเนเวีย รวมถึงแบรนด์ &Tradition แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ระดับโลกจากประเทศเดนมาร์ก มาร่วมสร้างประสบการณ์ในพื้นที่ STILL House ผ่านการพัฒนา
Bar STAINLESS - A NEW CULTURE OF DRINKING เปิดพื้นที่วัฒนธรรมการดื่มรูปแบบใหม่ผ่าน Non-Alcohol Experience และ Norse l &Tradition “A Pause of Senses” เปิดประสบการณ์การเดินทางที่ “งานออกแบบ” เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไม่ว่าจะเป็นรูป รส กลิ่น เสียง และการสัมผัส ที่ถ่ายทอดผ่านชิ้นงานอันโดดเด่นของ &Tradition ให้พื้นที่เกิดความน่าสนใจ
และได้สัมผัสตัวตนของแบรนด์อย่างชัดเจน
สติลล์ สุขุมวิท 20 (STILL Sukhumvit 20) เป็นอาคารพักอาศัยสูง 30 ชั้น ตั้งอยู่บนที่ดินติดถนนใหญ่สุขุมวิท ขนาด 2-0-87.4 ไร่ ห่างจาก EmSphere เพียง 200 เมตร ประกอบด้วยยูนิตพักอาศัยน้อย เป็นส่วนตัว เพียง 124 ยูนิต พร้อม Private Lift ทุกยูนิต มีห้องขนาดใหญ่เริ่มตั้งแต่ 2 ห้องนอน ขนาด 85–124 ตารางเมตร, 3 ห้องนอน ขนาด 134–218 ตารางเมตร, 3 ห้องนอน Corner Suite ขนาด 217–235 ตารางเมตร, Junior Penthouse ขนาด 163–321 ตารางเมตร และ Penthouse ขนาด 439 ตารางเมตร ที่จอดรถ แบบ Conventional Parking สูงถึง 175% อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ได้ (Pet-Allowed) และมีบริการ Concierge Services ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ราคาเริ่ม 30 ล้านบาท
พร้อมให้ทุกคนได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์การอยู่อาศัยที่เหนือระดับแล้ววันนี้โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่1749 หรือ LINE Click: https://lin.ee/3mwCTyB หรือ@stillcondo
#SCAsset #ScisQuality #STILLSukhumvit20 #SCcondo#SCMasterOfLuxury