“ใบเฟิร์น” ขอบคุณ “ญาญ่า” ชวนไปกินข้าวบ้านที่นอร์เวย์ ไม่กล้าแย่งดอกไม้งานแต่ง “มายด์” ไม่รู้จะแต่งกับใคร

“ใบเฟิร์น” ดีใจ “ญาญ่า” ชวนไปกินข้าวบ้านที่นอร์เวย์ ขอบคุณดูแลดี กับข้าวอร่อยมาก ไม่กล้าถามเรื่องงานแต่ง ถ้าชวนก็ยินดีอย่างยิ่ง เล่าโมเมนต์งานแต่ง “มายด์ - พาย” เต้นยับตั้งแต่เพลงแรก รับเขินไม่กล้าแย่งช่อดอกไม้ ไม่รู้จะแต่งกับใคร สิ่งที่ได้ไปต่อในปี 2026 คือดนตรีสดและความโสด โอดอยากลักกี้อินเลิฟ ไปพร้อมกับลักกี้อินเกม
หลังสาว “ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์” แจกโมเมนต์ใจฟูในทริปฉลองปีใหม่ที่นอร์เวย์ ด้วยการลงรูปคู่ “ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์” พร้อมขอบคุณสำหรับมื้ออาหาร ก็ทำเอาแฟนๆ เซอร์ไพรส์กันน่าดู ที่ได้เห็นทั้งคู่ใช้เวลาในวันหยุดด้วยกัน ล่าสุดวันนี้ (15 ม.ค.) ได้เจอใบเฟิร์น ที่มาร่วมงานเปิดตัว REDMI Note 15 Series ในฐานะพรีเซ็นเตอร์คนใหม่อย่างเป็นทางการ เจ้าตัวก็ได้เล่าที่มาที่ไปของรูปให้ฟัง ว่าเป็นการไปรับประทานอาหารที่บ้านของญาญ่าที่นอร์เวย์ หลังอีกฝ่ายชวนตนและเพื่อนๆ ให้ไปกินข้าวด้วยกัน
“จริงๆ เราไปเที่ยวกับเพื่อนๆ ค่ะ แล้วโชคดีที่พี่ญ่าอยู่ออสโลพอดี ก็ดีใจมากค่ะ พี่ญ่าชวนไปทานข้าว จริงๆ ไม่ใช่แค่พวกหนูค่ะ มีแม่ปลา มีพี่แคทด้วย ส่วนของเฟิร์นก็จะทีมช่างและเพื่อนๆ คือบ้านนี้น่ารักมากๆ ค่ะ อบอุ่น เป็นครั้งแรกที่เฟิร์นกับเพื่อนๆ ได้ทานอาหารนอร์เวย์ อร่อยค่ะ เป็นเหมือนหมูสามชั้นกรอบๆ หนูก็เรียกไม่ถูก แต่อร่อยจริงๆ เป็นครั้งแรกเลยที่ไปเจอพี่ญ่าที่ต่างประเทศ”
โพสต์ขอบคุณ “ญาญ่า” ดูแลดีมาก
“ดูแลดีจริงๆ ค่ะ เราไปทานอาหารบ้านเขาเต็มที่มากค่ะ ทั้งอาหารนอร์เวย์และขนมจีน บ้านเราก็คือไม่มีความเกรงใจค่ะ บอกเลยหิวค่ะ ทานค่ะ ทุกอย่าง แต่ไม่ได้เจอคุณพ่อค่ะ เพราะเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งที่สวยมากๆ ค่ะของพี่ญ่า แล้วคุณแม่ก็ชวนไปบ้านที่เขาใหญ่ ก็ถ้ามีโอกาสก็อยากไปค่ะ”
ไม่กล้าถามเรื่องงานแต่ง แค่ไปกินข้าวก็เกรงใจแย่แล้ว
“ไม่กล้าถามเลยค่ะ ไปนั่งกินข้าวบ้านเขาก็เกรงใจจะแย่แล้วค่ะ (แต่เราก็เป็นคนพิเศษแล้วนะ ชวนไปกินข้าว?) เขาชวนไปกินข้าว เราเป็นคนพิเศษได้เลยเหรอคะ ไม่ค่ะ แต่ก็ดีใจ ถ้าเขาชวนก็ยินดีอย่างยิ่งค่ะ”
เล่าโมเมนต์งานแต่ง “มายด์ ลภัสลัล - พาย สุนิษฐ์” ใส่สุดจนสนุกเกินแขก
“จอยมาก ปวดหลังเลยค่ะ รับปากน้องสาวไว้ วันแรกเขาอยากทำเป็นคอนเสิร์ต บอกว่าพี่สาว น้องอยากให้สนุกที่สุด พวกหนูก็สนุกตั้งแต่เพลงช้าเลยค่ะ นำไปเลย สนุกเกินแขก เต็มที่เลย ไม่เหลือความเป็นนางเอกเลย ไม่รู้กลับบ้านยังไง ทำอะไร ตื่นมาปวดตัวมาก สงสัยแพ้อาหาร (หัวเราะ)”
เขินไม่กล้าไปรับช่อดอกไม้ ไม่รู้จะแต่งกับใคร
“เขินนะสิ เอาไปก็ไม่รู้จะแต่งกับใคร จริงๆ ตอนแรกอยากแย่งเลย แต่พอกำลังลอยมาก็คิดในใจ อ้าว…ไม่มีแฟน เลยวิ่งหนีแทน ผู้จัดการบอกในงาน หนูเหมือนกุ้งตัวเล็กที่โดนบีบมะนาวใส่ หนูเลยไม่ค่อยได้เห็นหน้าใครเลย เห็นพื้น เห็นเพลงอยู่แค่นี้ค่ะ หนุ่มๆ เขาอาจจะกลัวเรานะคะ วันนั้นสนุกมากจริงๆ น้องเขามี 10 กว่าเพลง หนูเต้นตั้งแต่เพลงแรก ไม่ได้เงยหน้าขึ้นมาจากพื้นอีกเลยค่ะ เห็นสภาพตัวเองในติ๊กต๊อกนิดหนึ่งค่ะ ก็รีบปิดเลย เขินอายเล็กน้อย แต่ไม่คุ้นนะคะ หนูคิดว่าหนูโดนใส่ร้ายค่ะ อาจจะเป็น AI แต่ตื่นมาปวดหลังมากนะคะ (หัวเราะ)”
ยินดีถ้า “จ๊ะ นงผณี มหาดไทย” จะชวนไปร่วมวง
“ได้ค่ะ ยินดีอย่างยิ่ง ไปจริงเด้อ คือเฝ้ารอมาก วงจ๊ะหรือยังๆ ก็อิ่มใจมากค่ะ ทั้งสองวันเลย งานน้องจัดสองวัน ก็ดีใจที่เห็นเส้นทางความรักของน้อง”
เห็นคนอื่นแต่งงาน ไม่มีอยากแต่งบ้าง มีแต่ชอบดนตรีสด
“จริงๆ รู้ตัวเลยว่าชอบดนตรีสด ชอบทางนี้จริงๆ คืออยากให้คนรอบตัวแต่งงานวันเว้นวัน แล้วก็เป็นดนตรีสด เป็นวง หนูยอมรับว่าหนูจะทำให้ดีที่สุดเลย อยากเต้นอย่างเดียว อยากเป็นแขกค่ะ ดอกไม้ยังไม่กล้ารับเลย”
ยังไม่พร้อมเป็นเจ้าสาว เพราะมันไม่ได้หาได้ง่ายๆ
“มันไม่ได้หาได้ง่ายๆ นะคะ งานแต่งที่ใด เป็นได้แค่แขกรับเชิญค่ะ โสด แต่ไม่เหงาเลยค่ะ ไม่มีเลย สิ่งที่ได้ไปต่อในปี 2026 คือดนตรีสดค่ะ แล้วก็โสด แล้วก็งานแต่งเพื่อน แต่ก็โอเคแฮปปี้มากค่ะ”
เปรยความรักดีกับงานรุ่งไปพร้อมกันได้ไหม
“ไปพร้อมกันได้ไหมคะ (หัวเราะ) อาจจะไม่ได้เนอะ หลักฐานเห็นอยู่ทนโท่ ก็อยากลักกี้อินเกมกับลักกี้อินเลิฟค่ะ ถ้ามีโอกาส แต่ตอนนี้งานมันกำลังโอเค ก็โอเคค่ะ ไปตามนั้น เรื่อยๆ งานค้างเยอะค่ะช่วงนี้ ต้องกลับมาถ่ายให้ครบ”
“แรงเงา” รีเมกยังไม่มีอะไรอัปเดต ตอบไม่ได้บท “นพนภา” ใช่ “กบ สุวนันท์” หรือ “เบนซ์ พรชิตา” ตามที่ลือกันไหม
“ไม่มีอะไรอัปเดตเลยค่ะ ถ่ายได้ประมาณกลางปีค่ะ ตอนนี้ก็มีเตรียมไพลอทคร่าวๆ ตัวละครก็วางครบหมดแล้ว แต่เขายังไม่ได้บอกอะไรหนูเลย มันยังไม่มีอะไรคืบหน้า ยังไม่มีอะไรให้พูดค่ะ น่าจะกำลังเตรียมบทให้เรียบร้อย ส่วนใครจะรับบท นพนภา ก็ไม่มีสิทธิ์พูดเลย เดี๋ยวรอทางออฟฟิเชียลดีกว่าค่ะ เป็นใครก็ได้หมดค่ะ”
อีเวนต์วาเลนไทน์ไปได้ เพราะว่างมาก
“ไปได้ เพราะว่างมากค่ะ (หัวเราะ)”