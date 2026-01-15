เปิดใจ จนท.รถไฟผู้รอดชีวิต เครนยักษ์หล่นทับรถไฟ ดับ 32 ศพ เผยจุดรอดตาย “กรรชัย” หลอนกำพระแน่นผ่านเส้นพระราม 2

เจ้าหน้าที่รถไฟ เล่านาทีชีวิต เครนยักษ์หล่นทับขบวนรถไฟขาด 2 ท่อน ดับ 32 ศพ นาทีรอด ยืนจุดไหนถึงรอด กู้ภัยไม่เคยเห็นเหตุการณ์สยองแบบนี้มาก่อน “รศ.เอนก” รับน่าอายเกิดเหตุซ้ำซาก “รฟท.” แจ้งความ “อิตาเลียนไทยฯ” กรรชัยบอกกำพระทุกครั้งที่ขับรถผ่านเส้นพระราม 2 ขอให้ตัวเองปลอดภัย
กรณีเครนยักษ์ถล่มที่สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ตัดขบวนรถไฟขาดออกจากกัน มีผู้เสียชีวิต ณ ปัจจุบัน 32 ราย บาดเจ็บ 66 มีเด็กขวบเดียวปอดทะลุทั้งสองข้าง กระดูกหักหลายส่วน สมองได้รับความกระทบกระเทือน อยู่ไอซียู ยังหายใจเองไม่ได้ ช่วงเช้าที่ผ่านมา เกิดเหตุซ้ำ เครนหักลงมาทับรถสองคัน เสียชีวิตสองรายย่านพระราม 2
รายการโหนกระแส วันที่ 15 ม.ค. 69 ดำเนินรายการโดย “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ผลิตในนามบริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.35 น. ทางช่อง 3 กดหมาย เลข 33 สัมภาษณ์ ธีรศักดิ์ พนักงานห้ามล้อของรถไฟอยู่ในที่เกิดเหตุวันนั้น , วิโรจน์ พนักงานรักษารถไฟ, แผน สารวัตรโดยสายรถไฟ , รศ.เอนก ศิริพานิชกร นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, พิสิษฐ์ พงษ์ศิริศุภกุลรองประธานมูลนิธิอาสากู้ภัย, นริศ สนิทธรรม กู้ภัยสว่าง นครราชสีมา
พี่อยู่ในที่เกิดเหตุเลย จริงๆ รถขบวนนี้ออกจากที่ไหน?
ธีรศักดิ์ : ออกจากสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ เพื่อไปจังหวัดอุบลราชธานี มีทั้งหมด 3 ตู้ 3 คัน ไม่มีหัวรถจักร ในตัวตู้มีเครื่องในตัวสามารถขับเคลื่อนได้ มีห้องขับอยู่ด้านหน้าและด้านท้าย ทุกคันขับได้เองหมด
พี่เองตำแหน่งห้ามล้อ หมายความว่ายังไง?
ธีรศักดิ์ : ดูแลรับส่งผู้โดยสาร ช่วยผู้โดยสารด้านความปลอดภัย ที่นั่ง ตรวจตั๋ว ทำหน้าที่ทุกอย่างบนขบวนรถ
วันนั้นรถออกจากกรุงเทพอภิวัฒน์ตอนไหน?
ธีรศักดิ์ : 06.10 น. จะถึงปลายทางอุบลฯ 14.00 น. ใช้เวลา 10 ชม.ประมาณนี้
ปกติไปเส้นทางนี้อยู่แล้ว เคยเห็นอยู่แล้วว่าตรงนั้นมีการก่อสร้าง เหตุการณ์วันนั้นเกิดอะไรขึ้น?
ธีรศักดิ์ : วันนั้นเหมือนวันธรรมดาปกติ ไม่มีสัญญาณเตือน ไม่มีอะไรบอกเลย ปกติผมจะเดินตรวจตราผู้โดยสารทั้งสามคัน จาก 1 ไป 3 ช่วงเวลานี้รถวิ่งยาวเป็นชม.ก่อนถึงสถานี ผู้โดยสารจะหลับนอนพักผ่อน ผมก็เดินตรวจตรา มีผู้โดยสารต้องการน้ำอยู่คันที่สาม ผมก็เอาน้ำไปให้เขา ตอนเกิดเหตุ ไม่รู้สึกตัวเลย ตึ้มแล้วมืดไปหมดเลย ผมลอยไปติดหลังคา แล้วรถตะแคงลงไป ผมลอยขึ้นชนหลังคารถ
พี่วิโรจน์ พนักงานรักษารถ ต้องดูแลทั้งหมด?
วิโรจน์ : ใช่ครับ ก่อนขบวนรถออกเดินทางได้ต้องตรวจสอบห้องน้ำห้องท่า พนักงานเราพร้อมมั้ย ต้องดูแลตรงนี้
มีภาพวันที่รถออก ถ่ายไว้ก่อนรถออก?
วิโรจน์ : เราดูแลอำนวยความสะดวกผู้โดยสาร ดูแลสัมภาระต่างๆ ให้เรียบร้อย ตู้ที่เห็นคือตู้ที่สาม ทำอย่างนี้ทุกวันอยู่แล้ว อำนวยความสะดวกทุกเรื่อง ขึ้นลงต้องดูแล รับส่งผู้โดยสาร
ขบวนรถก็ยาวเหมือนกัน 3 ตู้ ตู้ที่ 2 ประสบเหตุแล้วหนักที่สุด ตอนแรกเข้าใจว่าเป็นตู้สั้นๆ เหมือนที่เคยเห็น แต่นี่เป็นตู้ยาว เพราะเป็นรถไฟแบบใหม่ วันนั้นพี่วิโรจน์เอง ตอนเกิดเหตุการณ์พี่อยู่ตู้ไหน?
วิโรจน์ : ตู้ที่ 3 แต่ผมอยู่ด้านหน้าตู้ นั่งเขียนรายงานปกติ น้องเขาดูท้ายอยู่แล้ว เวลาเกิดเหตุก็ไม่รับรู้อะไรเลย มันบึ้มมาเลย มารู้สึกอีกที มีเหล็กครอบตัวเราไว้ ผมคิดว่าผมจะอยู่ได้หรือเปล่าไม่รู้เลย ตอนนั้นมีไฟลุกไหม้ข้างล่าง ไม่รู้จะทำไง ก็ตะโกนขอความช่วยเหลือดับเพลิงๆ ชาวบ้านวิ่งเอาดับเพลิงมาให้ผม เขากลัวระเบิด ผมก็ไปดับเองกับน้อง แล้วให้น้องไปดูแลผู้โดยสาร ตู้ 3 ระงับเหตุก่อนได้ ดับได้ทัน
ไฟที่ติดขึ้นมา เป็นเพราะมีเชื้อเพลิงอยู่ด้วย รถเหล่านี้ไม่ได้เป็นตู้ที่มีหัวรถจักรลากไป พอเป็นรถที่เป็นตู้ๆ เขามีเครื่องแล้วรถวิ่งได้เอง มันเป็นเครื่องยนต์ ก็ต้องใช้น้ำมัน ตรงนี้ทำให้มีไฟลุกขึ้นมา เราใช้ถังดับเพลิงช่วยกันดับ?
วิโรจน์ : ดับคันที่ 3 ก่อน เราอยู่ตู้ 3 ตู้ 2 ท่อนหลังติดขาดกับคันที่ 3 มีควันไฟลุกขึ้นมาแล้ว ตรงนี้มีผู้โดยสารร้องโอดโอย เราก็ช่วยกัน เท่าที่จะทำได้ ณ ตอนนั้น
หลังดูแลตู้ 3 พี่ได้สติแล้ว ออกมาจากตู้ 3 แล้วเป็นไง?
ธีรศักดิ์ : ก็ไปดูที่ตู้ 2 ตอนนั้นไฟไหม้แล้วมีเสียงคนขอให้ช่วยข้างใน แต่เราเข้าไปไม่ได้
วิโรจน์ : ตอนนั้นผมบันทึกเหตุแจ้งเจ้านาย แจ้งผู้เกี่ยวข้อง ตอนนั้นผมบาดเจ็บด้วยตรงซี่โครงซ้าย บันทึกไว้ว่าเกิดเหตุเวลาเท่าไหร่ จากนั้นกู้ภัยก็พาผมไปส่งที่รพ. หลังจากนั้นครับ
ตู้ที่ 1 โดนอะไรมั้ย?
วิโรจน์ : ตู้ที่ 1 ไม่มีผลกระทบอะไรเลย อาจโดนกระจกหน้าคนขับนิดหน่อย ตู้ 1 หลุดไป มาโดนตู้ 2
เครนหล่นลงมาตู้มเข้าตู้ 2 เลย ตู้ 1 หลุดไป ฉะนั้นตู้ 2 โดนทับเต็มๆ ตู้ 3 ตะแคงตกราง?
วิโรจน์ : ตู้ 2 ขาดออกจากกันเลยครับ ขาดสองท่อนเลยครับ
ธีรศักดิ์ : ท่อนท้ายติดอยู่กับคัน 3 ส่วนท่อนหน้าไฟไหม้
พี่ทำยังไงต่อ พี่พยายามช่วยทุกคน?
ธีรศักดิ์ : ผมทำเต็มที่ ผมช่วยจนผมนั่งหมดแรงแล้ว
ลงพื้นที่ด้วยเป็นยังไงบ้าง?
พิสิษฐ์ : เรารับแจ้งจากศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์สั่งการนครราชสีมา เมื่อเวลา 09.16 น. ว่ามีเครนตกใส่รถไฟ เท่านั้นเองครับ เราก็จินตนาการได้ว่าเหมือนปกติทั่วไป รถไฟจะชนสัตว์ชนรถที่ตัดผ่าน เราก็อนุมานว่าคำว่ารถเครนตกใส่ อาจเป็นเครนรถบรรทุก 6 ล้อหรือ 10 ล้อที่วิ่งผ่าน ไม่คิดเลยว่าจะเป็นเครนที่ติดตั้งรถไฟความเร็วสูง ซึ่งเรารู้ว่ามันใหญ่ เราได้ยินภาพข่าวตลอดว่าที่พระราม 2 มันใหญ่ แต่ไม่มีอะไรบอกว่าอยู่ที่รางรถไฟ การก่อสร้างรถไฟ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่เกี่ยวข้องกับรางเดินรถปกติ พอได้รับแจ้ง พื้นที่ตรงนั้นเป็นเขตรับผิดชอบของกู้ภัยผมทำ มีทางการแจ้งให้เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ ก็ค่อยๆ รู้ว่ามีรถตกราง เราก็ตกใจ มีไฟไหม้อีก เกิดมาก็ไม่เคยเจอ นี่ก็เป็นครั้งแรก น้องนริศ พาญาติมาหาหมอที่รพ.ในเมืองพอดี น้องอยู่ปากช่อง พอทราบเขาก็เฉยๆ เหมือนกัน ตอนแรกคิดว่าเกิดเหตุธรรมดาเล็กๆ ไม่เคยอยู่ในจินตนาการเลย พอทีมส่วนหน้าไปถึงเขาก็ขอความช่วยเหลือกลับมา รถรพ.จากสีคิ้วก็เข้าไป มูลนิธิก็เข้าไป พอไปถึงก็มีภาพที่เขาไลฟ์สดออกมาสู่สังคมออนไลน์ ก็เห็นจากตรงนั้น ก็ตกใจ ระดมทรัพยากรทั้งหมดจากนครราชสีมาเลย ไปที่เกิดเหตุทันที เข้าไปช่วยก็ชุลมุน โชคดีที่ขบวน 2 กับ 3 ที่มันขาด ขบวนที่ 3 ตะแคง กระจกโดนทุบแตก ทำให้ชาวบ้านส่วนนึงออกมาได้ ไม่งั้นอาจเกิดความสูญเสียมากกว่านี้ โชคดีขบวนที่ 1 หลุดไป มันสับสนวุ่นวายในสถานการณ์มาก แม้กระทั่งเราฝีกมาเป็นอย่างดี ตอนนั้นคนเจ็บเป็นร้อย รวมคนงานก่อสร้างก็โดนเหมือนกัน คนอยู่บนรถกว่าจะปีนข้ามออกมาก็ทุลักทุเล ได้รับบาดเจ็บหัวร้างข้างแตก บางคนโดนไฟ โดนอะไร ทำให้มีผู้บาดเจ็บจำนวนมาก มีผู้เสียชีวิตเยอะ เราก็ช่วยผู้บาดเจ็บก่อน
แต่ละตู้ มีประมาณกี่คน?
แผน : ตู้แรกที่นั่งเต็มๆ เลยก็ 64 ที่นั่ง แต่วันนั้นมีผู้โดยสาร 52 คน ตู้ที่สองที่นั่งเต็มๆ 76 ที่นั่ง ก่อนเกิดเหตุมี 52 คน ตู้ที่สามจุได้ 72 ที่นั่น ขณะนั้นมีผู้โดยสาร 45 ท่าน เกือบๆ 150 คน อันนี้ไม่รวมพนักงาน พนักงานดูแลมี 5 คน
ตอนนั้นกู้ภัยเห็นหน้างานเป็นไงบ้าง?
พิสิษฐ์ : พอเจอใครที่หนักก่อน เราก็มีการคัดแยก ส่วนบาดเจ็บหนักที่สุดก็ให้การช่วยเหลือ คนเสียชีวิตเป็นลำดับสุดท้าย มีทีมที่เกิดเหตุชุดแรก เขาขอกำลังจากรถรพ.ที่มีแพทย์ พยาบาลมาช่วยในที่เกิดเหตุ คัดแยกคนเจ็บหนักที่สุดไปก่อน แล้วก็คนเจ็บปานกลางสีเหลือง สีเขียว ตามไปเป็นลำดับ
นริศ : ผมได้รับแจ้งในกลุ่มไลน์ว่ามีเหตุเครนล้มทับขบวนรถไฟ ซึ่งผมอยู่ใกล้เคียงพอดี ช่วงแรกผู้บาดเจ็บสาหัสยังติดอยู่ในซากขบวนรถอยู่ เราก็รีบลำเลียงผู้บาดเจ็บที่มีสัญญาณชีพ ยังหายใจ ยังพอรู้สึกตัว มีชีวิตอยู่ รีบลำเลียงออกจากซากขบวน
คนแรกรอดทั้งคันมั้ย?
พิสิษฐ์ : ใช่ รอดทั้งคัน 52 ราย
มีบาดเจ็บมั้ย?
ธีรศักดิ์ : มีคิ้วแตก 2 คันครับ
คันที่ 3 ตะแคงข้างไป คันนั้นมีผู้เสียชีวิตมั้ย?
ธีรศักดิ์ : ผมไม่ทราบจำนวน ครับ
พิสิษฐ์ : เรายังคัดแยกขนาดนั้นยังไม่ได้ เพราะจำนวนผู้โดยสารกับข้อมูลที่นั่งมากับรถ เพิ่งได้รับมาทีหลัง อยู่ในกระบวนการสอบสวนของศูนย์บัญชาการจังหวัดนครราชสีมา
คันที่สาม มีบุคคลเสียชีวิตอยู่ แต่ยังไม่ทราบจำนวน?
พิสิษฐ์ : โบกี้ที่สาม คนที่เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ด้านหน้า เพราะว่ากระแทกกับโบกี้ที่สอง โบกี้ที่สองขาดครึ่งไปแล้ว อีกครึ่งไฟไหม้ จะตายอยู่ตรงนั้นเยอะ ทับๆ อยู่ตรงนั้น
โบกี้ที่สอง ที่ขาดครึ่ง ขาดไปข้างหน้าคนเสียชีวิตในโบกี้นั้น?
พิสิษฐ์ : อันนั้นตายหมด เพราะโดนไฟครอก นอกจากคนที่ออกมาได้ คนที่โดนควันรมขนาดนั้น ไม่สามารถออกมาได้อยู่แล้ว และคนก็เข้าไปช่วยไม่ได้ด้วย
ธีรศักดิ์ : ตอนผมไปที่รพ. คันที่สอง ผมเห็นอยู่ 4 คน อีก 2 ท่านรอดชีวิตจากคันที่ 2 เหมือนกัน น่าจะมีประมาณ 6 ท่านที่เสียชีวิต
มันเกิดอะไรขึ้น?
รศ.เอนก : จริงๆ แล้วการก่อสร้างลักษณะทางยกระดับ เราจะใช้คานเลื่อนที่เห็นตามรูปจะเป็นสีส้ม มันจะเลื่อนไปตำแหน่งยกชิ้นส่วน ส่วนที่กระทบรถไฟคือเครนที่ใช้ยกขิ้นส่วนประกอบกัน คานเลื่อนมันเสียตำแหน่ง ทำให้พวกนี้ร่วงลงมา อย่างที่พระราม 2 ติดตั้งอุปกรณ์ครบแล้ว แต่มันไปของมันเอง สีส้มข้างบนเราเรียกว่าคานเลื่อน มีไว้เพื่อเอาเครนไปติดตั้งกับคานเลื่อนพร้อมคนขับ ที่เราเห็น เครนยกชิ้นส่วนประกอบราง สมมติใน 1 ช่วงมี 14 ก้อน เขาก็ยก 14 ก้อนพร้อมกัน
ตัวสีส้มเป็นเหมือนรางรถที่เขาวางไว้ข้างบน เครนห้อยๆ สีน้ำเงินเป็นตัวยกพวกปูนประกอบเป็นแท่นต่างๆ นานา เหมือนเป็นแขน ดึงขึ้นมา สไลด์ไปตามรางสีส้ม ปูนที่เอาขึ้นมาก็วางเป็นเรียงๆ สีน้ำเงินคือตัวยึดแล้วก็วาง สีเหลืองคือคนไปบังคับให้เครนไหลไปตามรางสีส้มของมันเรื่อยๆ แล้วมันหลุดไปได้ยังไง?
รศ.เอนก : เอาจริงๆ ขณะที่เลื่อนไปมันอันตรายมาก เพราะเสถียรภาพด้านข้างมันน้อย เวลาเลื่อนต้องตรงแนว สองตัวคานสีส้มจะล้มบิดไม่ได้ กระบวนการตรงนี้จำเป็นต้องตรวจสอบ
มันมีตัวรางสีส้ม 2 อันเป็นคู่ขนาน มีตัวเครนห้อยสองอัน ต้องเลื่อนไปตามนั้น แล้วมันหลุดมาได้ยังไง?
รศ.เอนก : สีส้มหักลงมา แต่ไม่ได้กระทบรถไฟ มันทำให้เสียตำแหน่ง
ขาคู่สีส้มหักก็เทกระจาดเลย?
รศ.เอนก : สีส้มไม่ได้หล่นลงมาโดยรถไฟ อยู่บนคานเลื่อน กระบวนการที่ว่านี้เรามีการดำเนินการตรวจสอบสุขภาพโครงสร้าง มีรายละเอียดพอสมควร พอมันเสียตำแหน่งก็เทกระจาด อุปกรณ์พวกนี้มีการใช้ตัวเหล็กกล้าแรงสูงทำการยึดเข้ากับตัวฐานที่เป็นปูน พอรถวิ่งมาด้วยความเร็วพอสมควร สองอันนี้กระแทกกัน ก็ทำให้ตัวรถมันขาด พวกนี้ที่เป็นที่รองรับทั้งหมด มันหล่นมาหมดเลย รวมทั้งคานสีน้ำเงินหล่นลงมาด้วย ซึ่งตัวนี้มันหนักมาก
ตัวสีส้มมันเปราะบางขนาดนั้นเลยเหรอ?
รศ.เอนก : พอมันเสียตำแหน่งอย่างแรง เช่นเราขันน็อตไว้ มันก็อาจถอนได้ หรือในขณะนั้น สมมติว่ามันขันไม่ดี หรืออุปกรณ์ที่ขันยึดไม่แข็งแรง เนื่องจากใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีก อันนี้ต้องตรวจกัน พอเสียตำแหน่งมันเป็นไปได้สูงเลยคือทั้งหมดลงมา เคยเกิดขึ้นปี 60 ครั้งนึง สายสีแดง ตอนนั้นมีแค่คนทำงาน เป็นคานเลื่อนธรรมดาๆ แต่อันนั้นไม่เหมือนวันนี้ วันนี้เป็นชิ้นส่วนหมดแล้ว ตัวคานเลื่อนส่วนใหญ่มักไม่หัก หรือบางทีหักจนถึงพื้น อย่างวันนี้ที่พระราม 2 หัก มีการยกขิ้นส่วนประกอบเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้ดึง ไม่ได้ให้แรงไป
คิดว่ามันน่าอายมั้ยที่มันเป็นแบบนี้ซ้ำๆ?
รศ.เอนก : น่าอาย ผมเป็นวิศวกร เป็นประธานตรวจทั้งหมดพระราม 2 เมื่อเช้าตกใจมาก เราตรวจกันตลอด
กรณีเครนยักษ์ถล่มที่สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ตัดขบวนรถไฟขาดออกจากกัน มีผู้เสียชีวิต ณ ปัจจุบัน 32 ราย บาดเจ็บ 66 มีเด็กขวบเดียวปอดทะลุทั้งสองข้าง กระดูกหักหลายส่วน สมองได้รับความกระทบกระเทือน อยู่ไอซียู ยังหายใจเองไม่ได้ ช่วงเช้าที่ผ่านมา เกิดเรื่องอีกแล้ว เครนหักลงมาทับรถสองคัน เสียชีวิตสองราย?
รศ.เอนก : ชิ้นส่วนเป็นตัวที่ทับรถ เขาแขวนชิ้นส่วนเสร็จเมื่อคืนนี้ แขวนไว้ยังไม่ได้อัดแรงเข้าไป เป็นกระบวนการที่เราอนุญาตให้ทำงานกลางคืน เหตุที่เกิดขึ้นต่างจากสีคิ้ว สีคิ้วไม่ได้หิ้วอะไรเลย แต่อันนี้พังหักเกือบถึงพื้น ตัวทับคนเสียชีวิต คือขิ้นส่วนปีกเป็นปูน ไม่ใช่เหล็กครับ
ที่สีคิ้วสีส้มหัก เลยทำให้เสียศูนย์ แล้วเทกระจาด ทำให้สีน้ำเงินไหลหลุดออกมาจากฝั่งสีส้ม เลยไปทับรถไฟ ส่วนที่พระราม 2 สีน้ำเงินมันทำงานแล้ว มันจับแท่งปูนขึ้นมาแล้วเพื่อไหลไป แต่มันยังไม่ไหล เขาจับค้างไว้ก่อน ทำครบเรียบร้อย?
รศ.เอนก : ยังไม่ได้อัดแรง เพราะสุดท้ายจะมีการอัดแรงเข้าไปเพื่อทำให้ทุกชิ้นมันไปด้วยกัน เป็นคานสะพาน
ปรากฎว่าอันนี้มันหลุด?
รศ.เอนก : อันนี้ลอนเจอร์หัก ทำให้ชิ้นต่างๆ ซึ่งยังไม่ได้อัดแรงหลุดออกมา ทำให้รถที่ผ่านมาโดนปูนทับพัง ตรงนี้น่าตกใจ แต่มีข้อสังเกตอย่างนึง ที่สีคิ้วเป็นลักษณะที่ไม่ได้มีชิ้นส่วนอะไรเลย แต่ตัวนี้มีชิ้นส่วนแล้ว เอาจริงๆ แล้ว ตัวที่ไม่มีอะไรเลยอันตรายกว่า และเกิดขณะเลื่อนไป จำเป็นต้องมีการติดตามคุณภาพของโครงสร้าง
กรณีรถไฟวิ่งอยู่ เขาห้ามทำก่อสร้างไม่ใช่เหรอ?
รศ.เอนก : ใช่ๆ วิธีการที่เราใช้การก่อสร้างที่เป็นคานเลื่อนแบบนี้ มันทำมาเป็น 30 ปีแล้ว และเจตนาคือให้ข้างล่างสัญจรได้ แต่กรณีรถไฟผมเห็นต่างกัน คือรถไฟเป็นตัวหลักเลย ขณะที่รถไฟเดินไป มันต้องหยุดการก่อสร้าง สมมติว่าเราขับรถไปข้ามทาง เราไม่หยุด รถไฟชนเรา อันนี้ต้องไปกำชับ ประสานกันระหว่างรถไฟ เจ้าหน้าที่ผู้ก่อสร้าง จริงๆ แล้วผู้ก่อสร้างต้องรู้ว่าเวลานี้เป็นอย่างไร ยกตัวอย่างน้ำขึ้นน้ำลงเรายังมีเรคคอร์ดเลย รถไฟก็น่าจะมีเวลา ตรงนี้ตรงไปตรงมา มันไม่ควรเกิด
จริงๆ แล้วที่เห็นตอม่อ คอนกรีตที่เป็นสี่เหลี่ยม มีรางรถไฟอยู่ข้างใต้ มันมีแค่ช่วงนี้แหละ ประมาณ 300 เมตร จริงๆ แล้วทางรถไฟความเร็วสูงที่วิ่งอยู่ข้างบนมันอยู่คู่ขนานกัน แต่มีจุดเบี่ยงนิดเดียว แล้วเข้าคร่อมตรงนี้ 300 เมตร แล้วบังเอิญหล่นตรง 300 เมตรนี่แหละ หล่นตอนมีรถไฟวิ่งด้วย ไม่รู้จะพูดคำไหน สงสาร ผมบอกจริงๆ ธรรมดามันเป็นคู่ขนานกันไป แต่ขณะเดียวกัน มีจุดเบี่ยงนิดนึง เบี่ยงอะไรไม่รู้สักอย่าง เข้ามาแล้วคร่อมรางรถไฟ 300 เมตร มันมาเกิดตรงนี้พอดีเลย ตู้รถไฟตู้นึงราคาสูง?
แผน : หลายสิบล้านครับ
แต่ละคันแข็งแรงมาก แต่นี่ขาดเป็นสองท่อน จุดที่พี่ไปดูที่เกิดเหตุ ไฟไหมหนักมั้ย?
พิสิษฐ์ : ไหม้หนักครับ ด้วยส่วนนึงในรถมีเบาะนั่งที่เป็นเชื้อไฟ เกิดประกายไฟจากเชื้อเพลิง พอลุกขึ้นก็ดับไม่ได้เลย ใช้เครื่องดับเพลิงก็ดับไม่ได้ ดับได้ที่ตู้ 3 แต่ 2 นี่มันลุกไหม้ในห้องโดยสารแล้ว ส่วนที่ติดกับตู้ 3 ดับทัน แต่ส่วนแรกที่ขาดไปจะหนักเลย ตู้ 2 มีส่วนหน้ากับส่วนที่เกี่ยวกับตู้ 3 ถ้าตายจริงๆ คงเป็นช่วงตัวปั้นจั่นลิฟท์ตกใส่ทำให้ขบวนขาดออกเป็นสองท่อน จะอยู่ตรงส่วนนั้นเยอะ ตรงนั้นเป็นช่วงเบี่ยงข้ามรางทางพื้นจากข้างบน แค่ประมาณแค่นั้นเองครับ บ้านผมบอกหมดคำสิเว้า มันเหมาะเจาะทุกอย่าง ทั้งเวลาและเหตุการณ์
การก่อสร้างต้องรู้เวลารถไฟว่ารถไฟมาต้องหยุด รางรถไฟตรงไป ส่วนความเร็วสูงอยู่คู่ขนานแล้วมาคร่อมตรงจุดนี้พอดี 300 เมตร แล้วมันมาเกิดเรื่องตรงนี้?
รศ.เอนก : ผมก็นึกถึงนิยายหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ เรื่องหลายชีวิต คนมาเสียชีวิตบนเรือล่มด้วยกัน แต่ยังไงก็ตาม มีแนวพิจารณาหลังเกิดเหตุลอนเจอร์พัง ที่พระราม 2 ปี 67 เราก็เริ่มดำเนินการใหม่ มีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อตรวจสุขภาพโครงสร้าง เราเสนอรัฐบาลไปเพราะอุบัติเหตุเราควรขึ้นทะเบียนและยกร่างมาตรฐาน มาตรฐานทำแล้วกับสถาบันเทคโนโลยีวิจัยระบบราง เสนอไปหลังเกิดเหตุ แนวทางที่เราทำ เราเรียกว่าระบบเฝ้าตรวจสุขภาพโครงสร้าง โดยเฉพาะการเดินของคานเลื่อน ถ้าตรงนี้เสียปุ๊บทุกอย่างพังหมด เรามีการติดกล้องวงจรปิด ติดตัวเซ็นเซอร์เพื่อวัดแรง ติดเซ็นเซอร์ต่างๆ เตือนว่ามันแอ่นมั้ย มันล้มดิ่งมั้ย กรณีมุมล้มดิ่งเกิน 1.3 องศา ก็จะทำให้เราต้องหยุดการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งหมดถ้าเกินลิมิตจะยุติแล้ว
เอาง่ายๆ เหมือนเช็กเรื่องแผ่นดินไหวได้ด้วย?
รศ.เอนก : คล้ายๆ กัน พอเขาเริ่มโหลด เอาชิ้นส่วนขึ้นไป ตัวคานเลื่อนจะเสียรูป เราก็ติดเซ็นเซอร์ในการวัดแรงที่เกิดขึ้นว่าปกติหรือไม่ ขณะนี้ถ้ากรณีสีคิ้ว เราก็คงไปตรวจว่าเหล็กเป็นยังไง มาตรฐานดีมั้ย ถ้าตรวจแบบช่ำชองแล้ว มันก็น่าจะกำหนดเป็นรายละเอียดทีโออาร์ในการก่อสร้าง ตรงนี้เราใช้ที่พระราม 2 และสะพานข้ามแม่น้ำปิงที่กำแพงเพชร มีการติดตั้งอุปกรณ์แบบนี้ ตรวจสุขภาพโครงสร้างเหมือนกัน
มุมกู้ภัยเอง ตอนเข้าไปในพื้นที่ มีคนออกมาอยู่ด้านนอกเยอะแค่ไหน?
พิสิษฐ์ : เยอะมาก ถ้ามองจากสายตาก็ประมาณ 50 - 100 คน ชาวบ้านไปช่วยด้วย พอลงจากรถ ก็ไปอยู่ตรงริมราง ตรงถนนที่เขาทำก่อสร้างชั่วคราว กองรวมกันอยู่
พอทราบเรื่องน้อง 1 ขวบ?
นริศ : อยู่ในขบวนที่ 3 ครับ
น้องปอดแตกทั้งสองข้าง?
พิสิษฐ์ : ได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง
มีอีกหนึ่งครอบครัว พูดตรงๆ ว่าอ่านข้าวไปก็เศร้าไป เรื่องคุณสมจิตร ชาวบ้านที่ศรีสะเกษ แกเดินทางไปร่วมงานศพญาติแก ไปกับภรรยาและลูก 8 ขวบ เสียชีวิตหมดเลย อิตาเลียนไทยนี่ยังไง?
รศ.เอนก : ก็หลายครั้ง ปี 60 ก็อิตาเลียนไทย ลักษณะคล้ายกับที่สีคิ้วเมื่อวาน วันนี้ที่พระราม 2 ก็อิตาเลียนไทย ถ้าจำได้ปี 67 มีตัวคานเลื่อนพังเหมือนกัน ที่พระราม 2 เข้าใจว่าน่าจะใช้เวลา 15 วัน กว่าจะเปิดการจราจรได้
พระราม 2 เกิดเหตุบ่อยมาก ถนน 7 ชั่วโคตร อาจารย์ก็เคยมานั่งที่ตรงนี้?
รศ.เอนก : ครับ ถามว่ารู้สึกยังไง เราเป็นวิศวกร เราก็อายเนอะ วิธีการที่เราทำ เราพยายามทำทุกอย่าง มีคนตรวจ เรารับรายงานทุกครั้ง วันนี้เองเมื่อเช้า ความรู้สึกผมแรงมาก เพราะเราลงไปตรวจแล้ว แล้วยังมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้น
ไทม์ไลน์อิตาเลียนไทย 28 เม.ย.60 โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต อุปกรณ์ยกแท่งปูนร่วงทับคนงานเสียชีวิต 3 ราย 16 ก.พ. 65 มีโครงการวันแบงคอก โครงสร้างค้ำยันเทคอนกรีตพังถล่มขณะเทปูน เสียชีวิต 3 ราย บาดเจ็บ 4 ราย ปี 64-67 มีโครงการทางยกระดับถนนพระราม 2 หลายต่อหลายเหตุการณ์ เกิดเหตุซ้ำซ้อนซ้ำซาก คานปูนถล่ม โครงเหล็กยกชิ้นส่วนพังถล่มทับคนงาน เสียชีวิตไป 8 ราย 28 มี.ค. โครงการอาคารสตง.แห่งใหม่ สูง 30 ชั้น อยู่ระหว่างก่อสร้าง พังถล่มลงมาทั้งหลัง เสียชีวิต 92 ราย สูญหาย 4 บาดเจ็บ 9 14 ม.ค.69 โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทย-จีน สีคิ้ว เสียชีวิต 32 บาดเจ็บ 64 ไฮไลต์คือ 64-67 โครงการทางยกระดับถนนพระราม 2 หลายเหตุการณ์?
รศ.เอนก : ตรงพระราม 2 เป็นหน้าด่านดาวคะนอง คานขวางและหล่นลงมา วันนี้ที่พระราม 2 ก็อิตาเลียนไทยเหมือนกัน
ไม่มีคนไปคุยกับเขาเหรอ มันพูดกันไม่ได้เหรอ?
รศ.เอนก : ทั้งหมดไม่ได้เป็นเรื่องคมนาคมอย่างเดียว มันเป็นเรื่องกรมบัญชีกลาง ที่กระทรวงการคลัง ตอนนี้เขาลงราชกฤษฎีกาแล้วว่าจะทำโทษผู้รับจ้าง แต่ก็ต้องออกข้อบังคับว่าทำยังไง ตอนนี้เริ่มมีกฎหมายที่จะลงโทษผู้รับจ้าง อาจตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าประมูลต่างๆ หรือลดระดับชั้นลง
ทำได้จริงๆ เหรอ?
รศ.เอนก : ทำได้จริงๆ ตอนนี้ออกมาที่กรมบัญชีกลางแล้ว ตอนนี้มีกฤษฎีกาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา
ถ้าตัดอิตาเลียนไทยออกไป ก็ฮือฮามั้ย?
พิสิษฐ์ : รับจบทุกเหตุการณ์
ให้ตายเถอะ ผมว่าประเทศไทย มีแต่อิตาเลียนไทย ที่ทำโครงการใหญ่ๆ ทั้งนั้น ไม่เห็นว่าจะมีที่อื่นทำเลย มันทำให้รู้สึกไปอย่างนั้นแล้ว จริงๆ มีบริษัทอื่นนะ แต่ไม่ได้มีเป็นข่าวแบบนี้ จนเราเอ๊ะหรือว่าไทยมีแต่อิตาเลียนไทยเป็นคู่สัญญา?
รศ.เอนก : จริงๆ มันมีเยอะนะครับ ทำงานกับทางหลวง จริงๆ มีหลายบริษัท อย่างในโครงการนี้มีหลายสัญญามาก มีผู้รับจ้างหลายราย แต่ส่วนใหญ่เขามีมูลค่างานเยอะแหละ
เข้าใจว่ามีหลากหลายผู้รับเหมา แต่พอมีประเด็นเกิดขึ้น ได้ยินชื่อนี้ตลอด จนทำให้เข้าใจว่าประเทศไทยมีแต่อิตาเลียนไทยเหรอ?
รศ.เอนก : ตอนนี้ออกมาแล้ว มีรายละเอียดเรื่องกฎหมาย
หลายคนถามหาความรับผิดชอบ ใครต้องรับผิดชอบ?
รศ.เอนก : ในกระบวนการก่อสร้างแน่นอนต้องมีเจ้าของ หลังเจ้าของก็มีผู้ก่อสร้าง หลังจากผู้ก่อสร้างก็มีผู้คุมงาน นี่คือสาระสำคัญที่เราจะเข้าไปตรวจ
พี่รณ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย กรณีแบบนี้ ผู้ที่ต้องรับผิดชอบต้องเป็นส่วนไหน?
ทนายรณณรงค์ : ก็นั่งข้างๆ พี่หนุ่มไงครับ การรถไฟไงครับ ตรงช่วง 300 เมตร ใช้ดุลยพินิจอะไรในการพิจารณาให้มีการก่อสร้างได้ ทั้งที่รู้ว่ามีความเสี่ยง แล้วพอรู้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยง วางข้อกำหนดกติกา ให้พี่น้องประชาชนปลอดภัยอย่างไร การรถไฟต้องอธิบายว่าใครเป็นคนเซ็นอนุมัติให้สามารถใช้พื้นที่ตรงนั้นทำการก่อสร้าง ในขณะที่รถไฟวิ่งไปวิ่งมาได้ เพราะถ้าฟังมาตรฐานความปลอดภัยของวิศวกร รถไฟมายังต้องหยุด แต่นี่ก็ปล่อยให้วิ่งไปวิ่งมาขณะทำการก่อสร้าง แสดงว่าต้องมองว่ามีความปลอดภัย ใครล่ะครับเป็นคนอนุมัติ ผมยังไม่เห็นหน้าเลย
ต้องไปไล่เบี้ย รฟท.ต้องไปไล่เบี้ยกับอิตาเลียนไทย?
ทนายรณณรงค์ : อันนั้นต้องไล่เบี้ยอยู่แล้ว แต่ในฐานะประชาชนที่เสียภาษีและเป็นเจ้าของประเทศ เราก็ต้องอยากรู้ว่า 300 เมตรอนุญาตให้ไปทำการก่อสร้างใกล้กันแบบนั้น ใช้ดุลยพินิจอะไร ทำไมถึงมั่นใจว่าปลอดภัย พอเกิดเหตุ ทำไมเงียบ ทำไมโยนให้ผู้รับเหมาอย่างเดียว นี่คือสิ่งที่ประชาชนอย่างเราต้องการคำตอบครับ
หลายคนถามหาความรับผิดชอบ ว่าใครควรออกมารับผิดชอบเรื่องนี้ วันนี้มีเงินให้สองส่วน หนึ่งคือเงินประกัน รวมๆ 8 หมื่น แต่ท่านอนุทินบอกไม่ได้ต้องจ่ายรายเป็นล้าน ยืนยันต้องจ่ายหลักล้านเท่านั้น ต่อสายหา “อนันต์ โพธิ์นิ่มแดง” รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย การเยียวยา รฟท.จะเข้าไปเยียวยาตรงจุดไหน?
อนันต์ : ในส่วนการรถไฟ เมื่อวานนี้ ผมเองและเจ้าหน้าที่ผู้บริหารได้ลงพื้นที่ดูเรื่องการเยียวยา ผู้ได้รับบาดเจ็บที่รพ. การดำเนินงานค้นย้ายผู้เสียชีวิตออกจากหน้างาน เมื่อวานก็ดำเนินการแล้วเสร็จ มีผู้เสียชีวิต 32 ราย เรื่องการเยียวยา เมื่อวานที่รายงานท่านนายกฯ เป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่เราต้องเร่งดำเนินการ ส่วนการเยียวยาทั้งหมดในเรื่องของประกันต่างๆ การรถไฟต้องเร่งดำเนินการ พรุ่งนี้จะเร่งสรุปครับว่าจะเป็นยังไง
ค่าปลงศพ 4 หมื่น ค่าเงินสมทบอีก 4 หมื่นเป็น 8 หมื่น ท่านมองยังไง แล้วมีเงินประกันเบื้องต้น 50 ล้าน จะเกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิตมั้ย?
อนันต์ : ตัวเงินตามข่าวเป็นตัวเงินเบื้องต้น สุดท้ายแล้วจะลงให้ชัดว่ารถไฟดำเนินการเท่าไหร่ รวมถึงส่วนมาตรการต่างๆ เงินประกันต่างๆ ที่โคฟเวอร์ให้ชัดเจนครับ
ส่วนนึงมองว่าผู้รับผิดชอบควรเป็นผู้รับเหมา อีกส่วนมองเป็นรฟท. ณ วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้น ส่วนเหตุที่เกิด เกิดจากอิตาเลียนไทย ซึ่งเป็นระบบทางรถไฟ หรือรางรถไฟ รถไฟฟ้าความเร็วสูง คู่สัญญาก็ไม่ใช่ใคร คือรฟท. ฉะนั้นส่วนที่ต้องรับผิดชอบ รฟท.ต้องไปไล่เบี้ยกับอิตาเลียนไทย ถูกมั้ย?
อนันต์ : ใช่ครับ แบ่งเป็นสองส่วนด้วยครับ ผู้รับผิดชอบอันดับแรกคือเจ้าของโครงการ คือการรถไฟแห่งประเทศไทย ขั้นตอนการดำเนินงานก่อสร้าง ได้กำหนดบทบาทผู้รับจ้างว่าเป็นอย่างไรบ้าง รวมถึงตัวประกันที่จะนำมาใช้ในโครงการ เราเองมีสถานะนึงเป็นผู้ถูกละเมิดเช่นเดียวกัน ผู้โดยสารของเราได้รับผลกระทบจากสิ่งก่อสร้าง ทางเราก็เป็นตัวรถไฟสองคันที่เสีย เราก็เป็นผู้เสียหายเช่นเดียวกัน การรถไฟก็ไปแจ้งความดำเนินคดีกับทางอิตาเลียนไทยเรียบร้อยแล้วครับ
รถไฟมา คนคุมงานต้องหยุดทำงานมั้ย?
อนันต์ : หลักการตรงกัน ส่วนการทำงาน ปกติเส้นทางลอนเจอร์จะไม่ได้อยู่คร่อมรถไฟ จะอยู่เฉพาะตรงจุดสำคัญ ทำให้บางจุดก่อสร้างจำเป็นต้องคร่อมทางรถไฟเดิม ตำแหน่งที่เกิดมีความจำเป็นต้องคร่อมทางรถไฟเดิม ถ้าอุปกรณ์ในการติดตั้ง ยังไงก็ต้องติดตั้งให้แล้วเสร็จ มีความมั่นคงแข็งแรง มีการตรวจสอบคุณภาพต่างๆ ที่ทางผู้รับจ้างและวิศกรควบคุมงาน รายงานเข้ามา เมี่อติดตั้งครบถ้วน ถึงให้ขบวนรถผ่านได้ครับ
ได้พูดคุยกับอิตาเลียนไทยหรือยัง?
อนันต์ : เมื่อวานก็ลงพื้นที่ด้วยตัวเอง พูดคุยกับผู้รับจ้าง และวิศวกรควบคุมงาน วันนี้ส่วนการรถไฟแห่งประเทศไทยเราประชุมตั้งแต่เมื่อเช้านี้เลย เร่งรัดสืบหาสาเหตุข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ว่าการทำงานยึดรายละเอียดเรียบร้อยหรือยัง เวลารถไฟผ่าน ทำงานเรียบร้อยอย่างไร ทำไมถึงเกิดเหตุการณ์ขึ้นได้
อยากบอกอะไรพี่น้องคนไทย?
อนันต์ : “ในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ต้องกราบขออภัยและขอแสดงความเสียใจสุดซึ้งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เราก็ไม่ได้คาดฝัน เรื่องการเยียวยาการรถไฟจะทำเต็มที่ ส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เรื่องดำเนินการทางคดี พิสูจน์ทราบสาเหตุที่ชัดเจนก็จะดำเนินการ สำคัญอีกอย่างคือแนวทางการป้องกันลักษณะก่อสร้างให้มีความรัดกุมเพิ่มขึ้น ได้สั่งการไปแล้ว เรื่องการติดตั้งเซ็นเซอร์ต่างๆ จำเป็นต้องติดตั้ง เพื่อให้ประชาชนมั่นใจ และคงไม่ได้ทำแค่โครงการนี้ แต่จะทำทุกพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างที่มีลักษณะเดียวกันครับ
โครงการนี้เริ่มต้นเมื่อไหร่ จะสิ้นสุดเมื่อไหร่?
อนันต์ : ลงนามปี 63 ระยะเวลาก่อสร้างก็ 1,080 วัน โครงการนี้อยู่ระหว่างงานใกล้แล้วเสร็จแล้วครับ แล้วเสร็จประมาณ 99 เปอร์เซ็นต์ งานที่เหลือคือการติดตั้งเซ็คเมนต์ในงานก่อสร้างช่วงนี้ครับ
รศ.เอนก : จริงๆ ต้องลงไปรายละเอียดตัวก่อสร้าง ผมมีความเห็นว่าตู้รถอาจมีอุปกรณ์ เช่นม่าน ฝ้า พลาสติก อาจต้องปรับเปลี่ยนมั้ย อาจทำให้การเสียชีวิตน้อยลง อันนี้เข้าใจว่าสำลักควันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เสียชีวิตครับ
กู้ภัยเองมีคำเตือนมั้ย สมมติว่ามันมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นอีกจะเตือนประชาชนให้เอาตัวรอดออกมาได้ยังไง?
พิสิษฐ์ : ยากเลยครับ ไม่มีคำเตือนเลย การเดินทางที่ปลอดภัยที่สุดคือรถไฟบ้านเรา ปลอดภัยกว่านี้ไม่มีแล้วครับ ก็ห่วงตรงมีช่วงตัดผ่านที่ยังสร้างไม่เสร็จ ยังมีอยู่ มีอีกจุดนึง ตรง M6 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยังไม่ได้ยึดติดตั้งซิกเมนต์เข้าไป ตรงนั้นน่าจะเป็นตำบลใกล้ๆ คลองไผ่ อ.สีคิ้วเหมือนกัน
รศ.เอนก : เดี๋ยวจะไปกระชับกลุ่ม
ผู้รับเหมาเป็นใคร?
พิสิษฐ์ : น่าจะเป็นเจ้าเดียวกัน เพราะห่างกันไม่กี่กิโล ก็อยากให้เซฟตี้ตรงนั้นหน่อย ไม่อยากให้เกิดอีก ตรงนั้นรถวิ่งผ่านเยอะมาก
ตอนนี้ให้หยุดทุกที่ก่อน?
รศ.เอนก : ใช่ครับ เดี๋ยวจะมีขั้นตอนการพูดคุยกัน และทำให้ดีที่สุด
เชื่อมั้ยทุกวันนี้ไม่กล้าไปหัวหิน-ชะอำ ล่าสุดพาทีมงานไปเอาต์ติ้งที่ชะอำ หัวหินไปกัน 30 40 คน นั่งรถตู้ไป 3 คัน สวดมนต์ทั้งทางเลย นี่เรื่องจริงนะ ผมเคยนั่งเครื่องบินแล้วนั่งกำพระ เพิ่งครั้งแรกนั่งรถแล้วนั่งกำพระแบบนี้ ขอให้รอดไปเถอะให้หลุดตรงนี้ไป ทุกครั้งพอขับไปตรงพระราม 2 พอเงยหน้าขึ้นไป ก็จะออกจากจุดที่มีของอยู่ด้านบน ไม่มีแค่ผมนะ รถที่อยู่ใต้คานว่าง ถนนยาวเลย แต่รถฝั่งซ้ายติดกันยาวเลย ยังงงว่าเพราะอะไร อ๋อ เขาหลบ กลัวเหมือนกัน
รศ.เอนก : ถ้าทำเสร็จแล้ว แข็งแรงดี เราผ่านแผ่นดินไหวมาแล้วก็แข็งแรงดี เพียงแต่ถ้าขับรถไปเห็นสีส้ม ก็ให้ระมัดระวัง แต่ถ้าทำเสร็จแล้วคือจบ ต้องเรียนอย่างนี้ ถ้าเห็นท่าไม่ดีก็แจ้ง เดี๋ยวเราประสานเจ้าหน้าที่ให้ครับ
ผมว่าคนที่บ้านอยู่แถวนั้นเขาขวัญผวา ไม่รู้ว่าวันดีคืนดีจะมีอะไรหล่นใส่เขาหรือเปล่า ขนาดนั่งรถไฟปลอดภัยที่สุดแล้วอยู่บนราง อะไรหล่นมาใส่หลังคารถ แล้วรถฉีก?
นริศ : นี่ครั้งแรกที่รถไฟพังขนาดนี้
จากประวัติที่พี่ทำงานอยู่ มีมั้ยขับไปแล้วชนจุดตัด เวลารถวิ่งผ่าน?
ธีรศักดิ์ : มีบ้าง บางคนจุดตัดผ่านไม่ได้มอง เขาลักผ่านมาก็มีบ้าง แต่แบบนี้เพิ่งเคยได้ยิน
ไม่เคยเห็นเลย คานหล่นทับรถไฟ?
ธีรศักดิ์ : เพิ่งเคยครั้งแรกในชีวิต
อาจครั้งแรกในโลกคานหล่นทับรถไฟ งงจริงๆ?
พิสิษฐ์ : ประเทศไทยในการก่อสร้าง อุบัติเหตุเป็นเรื่องปกติ
รศ.เอนก : ก็ไม่อยากให้คนลืม ให้ระลึกเสมอว่ามีเหตุการณ์ ถ้าคนชาชินว่าไม่เป็นไร พังก็พังไป ทุกคนต้องตระหนักว่ามันไม่ได้ เราจะไม่ยอมให้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้
จะกลับไปปฏิบัติหน้าที่เมื่อไหร่?
ธีรศักดิ์ : ขอพักรักษาตัวก่อน ยังขวัญผวา เมื่อคืนหลับตายังเห็นภาพอยู่
วิโรจน์ : ขวัญผวา หลอนอยู่ครับ
พี่โชคดีที่รอดมาได้ เพราะอยู่ด้านคันที่ 3 ซึ่งติดคันที่ 2 มันทับคันที่ 2 ขาด ตัวพี่ลอยเลยมั้ย?
วิโรจน์ : รู้สึกมีแท่นอะไรมาทับตัวครับ เห็นไฟลุก รู้สึกตัวก็งงเลย คิดในใจว่าคงไม่รอดแล้วแหละ มีอะไรมาครอบตัวเราไว้ พอดีมีชาวบ้านมาช่วยยกเหล็กตัวนี้ออก
ธีรศักดิ์ : เป็นชั้นวางสแตนเลส ที่ไว้วางไมโครเวฟ
วิโรจน์ : ชั้นวางสแตนเลสไหลมาครอบเราเลยครับ เราเลยเป็นแค่นี้
ถ้ามันไม่ครอบ?
วิโรจน์ : ผมอาจไม่รอดแล้วครับ อาจเป็นอย่างอื่นมาทับเพราะมีอย่างอื่นทับอีก มีคนมาช่วยยกออก
ลองคิดดูถ้าไม่มีตัวนี้ครอบไว้ อย่างอื่นคงทับพี่หมด ถือว่าโชคดีมาก พี่ล่ะ?
ธีรศักดิ์ : ผมอยู่ท้ายสุดเลย พอเอาน้ำให้ผู้โดยสารเสร็จ พอไปห้องขับด้านหลังก็ตึ้มเลย ลอยติดเพดานเลย ผมก็หล่นลงมาเข้าไปอยู่ในห้องขับ นิ้วโดนกระจกตอนเข้าไปช่วยผู้โดยสารออกมา
พี่ช่วยออกมาได้กี่คน?
ธีรศักดิ์ : 10 คน จากตู้ 3 ผมหมดแรงเลย ไม่ไหวแล้ว พ่อแม่ผมก็มา
บางท่านไม่ได้โชคดีแบบนี้ บางท่านไม่มีโอกาสได้เจอพี่น้องตัวเองทั้งครอบครัวก็มี น่าตกใจและเป็นเหตุสลดมาก ได้ถามคนขับมั้ยเขาเห็นอะไรบ้างมั้ย?
ธีรศักดิ์ : ถาม เขาบอกมีก้อนปูนหล่นลงมาโดนกระจกด้านหน้าแตกนิดนึง เหมือนเศษปูนตกมาใส่แตก
รศ.เอนก : มันกระแทก พอของที่มีน้ำหนักเยอะหล่นลงมา มันก็เป็นพลังงานมหาศาล มันเลยตัดรถขาด
เป็นแรงปะทะของรถไฟที่วิ่งมาด้วย วิ่งเท่าไหร่?
ธีรศักดิ์ : 100 กิโลเมตรต่อชม.
แล้วแรงปะทะที่หล่นลงมาสวนกันปั้ง มันมหาศาล พี่โชคดีมาก?
ธีรศักดิ์ : ผู้โดยสารคัน 3 ทุกคนกระเด็นมาข้างหน้าหมดเลย ตรงนี้เลยทำให้ได้รับบาดเจ็บ
ได้ยินเรื่องตกใจมั้ย?
แผน : ได้รับรายงานจากหัวหน้าขบวน แจ้งผู้บังคับบัญชาให้ทราบ ประสานผู้เกี่ยวข้อง ช่วงนั้นมีนายสถานีอยู่ใกล้เคียงก็ช่วยกันประสาน เรียกผู้เกี่ยวข้อง กู้ภัยเข้ามาหน้างาน
เขาถ่ายภาพทุกวัน พี่แม่บ้านคนที่ถ่ายรูปด้วยยังอยู่มั้ย?
ธีรศักดิ์ : อยู่รพ.มหาราช สาหัสครับ ต้องส่งกำลังใจให้แกด้วยครับ เป็นคนเดียวที่ได้รับบาดเจ็บ สาหัสด้วย
นริศ : ทีมกู้ภัยไปเจอ เห็นเครื่องแบบก็ทราบว่าเป็นแม่บ้านรถไฟ
แกอยู่ตู้ไหน?
นริศ : ตู้ 2 อยู่บริเวณห้องน้ำ เขากำลังทำความสะอาดพอดี
ไม่มีลาง ไม่มีอะไรเลยนะ?
วิโรจน์ : แว่นหักครับ เช็กตั๋วอยู่ดีๆ หักเลย ที่ตู้ 2 เลย ออกต้นทางก็รีบถ่ายเดินตรวจกันเลย
พี่ออกมาได้ยังไง?
ธีรศักดิ์ : ออกทางหน้าต่างที่มันแตก ผมออกเอง แล้วลงมาช่วยผู้โดยสารข้างใน
พี่มีคนมาช่วย?
วิโรจน์ : มีคนมาช่วยแล้วก็ไปดับเพลิงอยู่ข้างใน
ตู้ 2 ยาวเหมือนกัน?
ธีรศักดิ์ : ยาว 20 เมตร ปกติจะเต็มตลอด เต็มทุกวัน แต่วันเกิดเหตุถือว่าน้อย
เดี๋ยวไปพบนายกฯ คุยเรื่องอะไรกัน?
รศ.เอนก : มาทบทวนกันว่าจะเป็นอย่างไร ภาวนาอย่าให้เกิดอีก แค่นี้ก็ลำบาก แย่พอสมควร
ถามอาจารย์ตรงๆ คิดว่าจะมีอีกมั้ย?
รศ.เอนก : พระราม 2 ใกล้จบแล้ว ที่เยอะๆ คือตรงแม่น้ำท่าจีน หลังจากนั้นจะจบ ก็คงให้เสร็จตรงนี้แล้วน่าจะพอแล้ว ตามความเห็นผม เพราะเลยตรงนั้นไป รถก็ไม่ติดแล้ว
ในสมองผมมีเรื่อง 300 เมตร ผมคิดวนอยู่แต่เรื่องนี้ รางรถไฟ ข้างบนกำลังทำใหม่เป็นรถไฟความเร็วสูงคู่ขนานไปเรื่อยๆ ข้างล่างก็รถไฟธรรมดา อยู่ดีๆ มีจุดหักนิดเดียว คร่อมรางรถไฟ 300 เมตร แล้ว 300 เมตรนั้นเกิดเรื่อง ถ้ามันไปหล่นตรงไม่คร่อมทางรถไฟก็ไม่เกิดเรื่องนี้ แต่เกิดตรงจุดที่เข้าตรงนี้พอดี มีจุดเดียว 300 เมตร บังเอิญรถไฟไปไปตรงนั้น เวลานั้นพอดี มันเหมือนนับเป็นวินาทีเลยนะ เรื่องนี้?
ธีรศักดิ์ : ถ้าแค่เสี้ยววินาที เราเร็วกว่านั้นหรือช้ากว่านั้น ก็อาจไม่มีใครเป็นอะไร
สงสารทุกคน พ่อแม่ลูก ที่มีเด็ก 8 ขวบ สงสารเด็กขวบที่ปอดฉีก สงสารน้องผู้หญิงคนนึงต้องไปงานศพคุณพ่อ สุดท้ายก็เสียชีวิตไปด้วย ยังมีแฟนที่ไปส่งกัน เอาคลิปมาลง เป็นภาพสุดท้ายของเขาที่ไปส่งขึ้นรถไฟ จากนั้นก็ไม่ได้เจอกันอีกแล้ว เวลาชีวิตแต่ละคนที่ต่างไม่ได้รู้จักกันเลย อยู่กันคนละครอบครัว วันนึงแต่ละคนมารวมอยู่ในรถไฟขบวนเดียวกัน ตู้เดียวกัน มาเสียชีวิตพร้อมๆ กัน 30 กว่าคน ยังไม่รู้เลยเคสแดงต่อไปจะเป็นยังไง เป็นกำลังใจให้นะครับ ภาวนาให้เคสแดงหลายๆ คนที่กำลังอยู่รพ.รอดปลอดภัยกลับมา เข้าใจว่าพี่ทำสุดความสามารถแล้ว ขอบคุณพี่ๆ ทุกคนนะครับ
ธีรศักดิ์ : ขอบคุณครับ
พิสิษฐ์ : อยากเชิญชวนไปบริจาคโลหิตที่รพ.มหาราช หรือสภากาชาดไทย กรุ๊ปอะไรก็ได้เพื่อนำเลือดไปรักษาตัวผู้บาดเจ็บครับ