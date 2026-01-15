“ทนายนิด้า” เผย “แน็ก ชาลี” ฟ้องหมิ่นฯ พี่สาว 4 คน ไม่เรียกเงินแต่ให้จำคุกอย่างเดียว

“ทนายนิด้า” อัปเดตคดี “แน็ก ชาลี” ฟ้อง 4 พี่สาวหมิ่นประมาท ยืนยันต่างฝ่ายต่างมีจุดยืน แน็กไม่เรียกค่าเสียหายแต่ขอให้ลงโทษจำคุกอย่างเดียว ศาลนัดชี้ชะตา 29 มกราคมนี้
หลังก่อนหน้านี้ “ทนายนิด้า ศรันยา หวังสุขเจริญ” ได้ออกมาเผยว่าตนรับเป็นทนายความให้กับพี่สาวทั้ง 4 คน ของนักแสดงชื่อดัง “แน็ก ชาลี ไตรรัตน์”หลังโดนน้องชายอย่าง “แน็ก ชาลี” ฟ้องหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ล่าสุดวันนี้ (15 ม.ค.) ได้เจอทนายนิด้า เจ้าตัวก็ได้อัปเดตความคืบหน้าคดีให้ฟัง ว่าตอนนี้ต่างฝ่ายต่างมีจุดยืนคนละแบบ โดยศาลนัดอีกทีวันที่ 29 มกราคม นี้ ถ้าศาลเมตตายกฟ้องก็เป็นบุญของพี่สาวแน็กทั้ง 4 คน
“เขา (แน็ก ชาลี) ฟ้อง 4 ป้า เป็นคดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา มีหลายกรรม หลายวาระ ตั้งแต่ประมาณกลางปีที่แล้ว ว่า 4 ป้าไปทำให้คุณแน็กเสื่อมเสียชื่อเสียง ไปใส่ความ ไปอะไรต่างๆ จากการที่เขาออกมาปกป้องตัวเอง ว่าความเป็นจริงเป็นยังไงเขาทำมาหากินยังไง ใช้เงินยังไง สภาพเป็นยังไง เจตนาเขาก็ออกมาดีแคร์ (ชี้แจง) ตัวเอง อันนี้เราไม่ปฏิเสธหรอก ว่าเขาไม่ได้พิมพ์ ข้อความมันก็ประจักษ์อยู่แล้ว เขาก็รับว่าเขาพิมพ์จริง
แต่ว่าในมุมของเรา เรามองว่าทั้ง 4 ป้า เขาก็มีความบริสุทธิ์ใจ มันมีเหตุจำเป็นที่เขาต้องมาชี้แจง เพราะทัวร์ลงเขา เขาทำมาหากินไม่ได้ เขาก็คิดว่ามีความชอบธรรมที่จะปกป้องตัวเองได้ แต่ก็เป็นสิทธิ์ของคุณแน็ก ที่เขามองว่าไม่ชอบธรรม แล้วก็ฟ้องมาเท่านั้นเอง เราก็ไปต่อสู้คดีให้เขา แต่เราก็ตอบไม่ได้ว่าศาลจะว่าอย่างไร นัดฟังคำสั่งในนัดถัดไปวันที่ 29 เดือนนี้
ตัว 4 ป้าเขาก็ตกใจที่น้องฟ้อง เชื่อว่าเครียดกันทั้งหมดแหละ เพราะเขาก็พี่น้องกัน คิดว่าต่างฝ่ายต่างเครียด คนเป็นโจทก์ก็เครียด คนเป็นจำเลยก็เครียด เข้าสู่การดำเนินคดีเครียดทั้งนั้น ไม่ว่าเป็นฝ่ายไหน แต่มันคุยจบกันไม่ได้ ก็ต้องตามกระบวนการศาล ถ้าศาลรับมีมูล ก็ต้องสู้ในชั้นพยานต่อไป ถ้าศาลเมตตายกฟ้อง ก็เป็นบุญของ 4 ป้าเขา เราก็ทำเต็มที่ คือเขาไม่ได้เรียกค่าเสียหายมาค่ะ เป็นการฟ้องขอให้ลงโทษจำคุก
จากคดีที่เราทำมา ครอบครัวหรือพี่น้องฟ้องร้องกัน เราก็อยากให้คุยกันได้ แต่ว่ามันหาจุดลงตัวกันไม่ได้เท่านั้นเอง ก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการค่ะ ตอนนี้แต่ละคนก็ดูมีจุดยืนและมุมมองกันคนละจุด เราไม่ได้บอกว่าสิ่งที่คุณแน็กทำไม่มีเหตุผล เขาก็มีเหตุผลของเขา ในส่วนของ 4 ป้า เขาก็มีเหตุผลของเขา มันหาจุดลงตัวไม่ได้ ยืนกันบนเหตุผลคนละแบบค่ะ”