“นุ่น-ต๊อด” ฟ้อง “อ.อุ๋ย” ไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ! ด้าน “ทนายนิด้า” ห่วงลูกความ อ.อุ๋ย จะโดนอะไรเกินกว่าสิ่งที่กระทำ

หลังวันนี้ (15 ม.ค.) ศาลอาญาตลิ่งชัน ได้นัดไกล่เกลี่ยคดีที่ “นุ่น วรนุช ภิรมย์ภักดี” และสามี “ต๊อด ปิติ ภิรมย์ภักดี” ฟ้องหมอดูชื่อดัง “อาจารย์อุ๋ย ชนิษฐา สัตย์ซื่อ” ในข้อหาหมิ่นประมาทและแอบอ้างชื่อเสียงในทางเสียหาย พร้อมเรียกค่าเสียหายคนละ 10 ล้าน รวม 20 ล้านบาท ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
ล่าสุดหลังเสร็จสิ้นการไกล่เกลี่ย ทาง นุ่น - ต๊อด และ “ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล” ทนายความส่วนตัว ก็ได้ออกมาเปิดใจกับสื่อว่า ไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ ฝ่ายจำเลยไม่ได้มาศาล โดยทาง “ทนายนิด้า ศรันยา หวังสุขเจริญ” ทนายความของ อ.อุ๋ย ได้แถลงต่อศาลว่าไม่ประสงค์จะไกล่เกลี่ย เป็นเหตุให้คดีความเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการสืบพยานไต่สวนมูลฟ้องต่อไป
ทนายแก้ว : “ก็สรุปว่าฝ่ายจำเลยไม่ได้มาศาล ทนายจำเลยก็เลยแถลง ว่าไม่ได้ประสงค์จะไกล่เกลี่ย ศาลท่านเลยส่งเข้าสู่กระบวนการสืบพยานไต่สวนมูลฟ้องไป การไม่ประสงค์ไกล่เกลี่ย มันก็เป็นเหตุผลส่วนตัวเขา เขาอาจจะไม่สะดวกที่จะไกล่เกลี่ย วันนี้ศาลก็สอบถามคุณนุ่นกับคุณต๊อดว่าเรายังไง ผมก็บอกว่าเราก็พร้อมจะมาเจอกัน ผลจะออกรูปแบบไหนก็ส่วนหนึ่ง แต่ปรากฎว่าตัวจำเลยไม่มา ขบวนการไกล่เกลี่ยมันเริ่มไม่ได้จริงๆ
พอเขาไม่มา ผมก็รู้สึกนิดหนึ่ง การไกล่เกลี่ยมันเป็นการพูดคุยกันก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการ มันไม่สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานอะไรได้ ก็น่าจะมาพูดคุยกัน แต่ผมก็เคารพในสิทธิ์ของเขา เหตุผลส่วนตัวเขา ผมไม่อ้างดีกว่าเพราะอะไรเขาถึงไม่มา ใช้คำว่าเขาไม่สะดวกดีกว่าครับ”
นุ่น : “สำหรับนุ่นก็ตามที่ทนายแก้วได้แจ้งเลยได้ ทุกอย่างก็เป็นไปตามกระบวนการค่ะ”
ต๊อด : “เขาไม่มาก็เป็นสิทธิ์ของเขาครับ เราเคารพในสิทธิ์ซึ่งกันและกัน ทีแรกทางศาลก็มีความประสงค์ที่อยากจะให้มาไกล่เกลี่ยกัน ซึ่งตัวผมเองและนุ่นก็มาด้วยตัวเอง เขาก็แสดงเจตจำนงชัดเจน ว่าเขาไม่ได้ต้องการไกล่เกลี่ย ก็เป็นเรื่องที่เขาสามารถทำได้ เป็นสิ่งที่เขาตัดสินใจ ส่วนความรู้สึกผมก็อย่างที่บอกไป ว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามกฎและกลไกของความยุติธรรมครับ”
ตอบไม่ได้ถ้าจำเลยมาไกล่เกลี่ย ทุกอย่างอาจจะจบหรือเปล่า
ต๊อด : “ตอบไม่ได้ครับ ไกล่เกลี่ยด้วยถ้อยความ ด้วยเนื้อหา ด้วยความเหมาะสม ถ้ามันไปด้วยกันไม่ได้ ก็ไม่สามารถไกลเกลี่ยได้ลงตัว ฉะนั้นตอบไม่ได้จริงๆ เนื่องจากเขาไม่ได้มา (มีกังวลใจเพิ่มไหม ต้องไปต่ออีกสเต็ป?) ไม่มีครับ เพราะทุกอย่างก็ประจักษ์ จากเนื้อหาข้อความที่ได้ให้ถ้อยคำไปทั้งหมด จากนี้ก็เป็นไปตามกลไกของกฎหมายครับ”
ทนายแก้ว : “วันนี้ผมในฐานะทนายของโจทก์ทั้งสอง ผมก็ทำหน้าที่ของผม โดยการเอาพยาน เอาตัวโจทก์เข้าเบิกความ ก็เป็นเรื่องที่ศาลต้องพิจารณาครับ นัดหน้าก็ไปว่ากันอีกที วันที่ 6 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 น. ครับ ที่นี่เหมือนเดิม ก็จะเป็นการถามค้านคุณนุ่น กับพยานที่เป็นประจักษ์พยานของผมครับ ส่วนพยานหลักฐานอื่นๆ ทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วครับ ผมนำส่งเข้ากระบวนการพิจารณาเรียบร้อยหมดแล้ว เรื่องแนวการต่อสู้ มันก็เป็นสิทธิ์ของเขา เขาจะต่อสู้อะไรก็เรื่องของเขา เพราะผมฟ้องเรื่องหมิ่นประมาทไป
ผมไม่มีความหนักใจอะไรครับ แค่รู้สึกว่าอยากจะให้ตัวความทั้งสองฝ่ายมาเจอกัน ตามเจตนารมณ์ที่ศาลเขาบอกอย่าเพิ่งเข้าในรูปคดี เรามาคุยกันก่อน จะละลายพฤติกรรมได้มากน้อยแค่ไหน มันเป็นเรื่องของการมาเจอกันดูก่อน แต่เขาไม่มา ก็เข้าใจในเหตุผลเขาครับ”
ไม่รู้ “มดดำ คชาภา ตันเจริญ” จะฟ้อง “อ.อุ๋ย” 10 ล้าน
ทนายแก้ว : “ผมไม่ทราบจริงๆ ครับ ก็เป็นเรื่องของเขานะครับ บางคดีก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละท่านไป ผมรับผิดชอบเฉพาะสองท่านนี้ ก็ดูแลคดีนี้ก่อน”
ปล่อยไปตามธรรมชาติ ให้ศาลเป็นผู้พิจารณา
นุ่น : “ทุกอย่างก็เป็นไปตามกระบวนการเลยค่ะ ตามขั้นตอนทุกอย่าง เพราะทนายแก้วช่วยดูเรื่องนี้อยู่ พอเป็นเรื่องของศาลแล้ว ศาลก็จะเป็นผู้พิจารณาเอง สำหรับนุ่นก็ปล่อยไปตามธรรมชาติค่ะ เรื่องการฟ้อง นุ่นว่าเป็นสิทธิ์ของนุ่น ที่นุ่นทำได้ค่ะ ก็อยากปกป้องสิทธิ์ของตัวเองและของคุณต๊อดด้วย”
ไม่มีอะไรจะฝากถึงหมอดูคู่กรณี
นุ่น : “ไม่มีเลยค่ะ (ยิ้ม)”
ต๊อด : “ไม่มีครับผม”
ด้าน “ทนายนิด้า ศรันยา” ทนายความของ “อาจารย์อุ๋ย” ก็ได้เปิดใจกับสื่อมวลชนเช่นกัน โดยเผยว่าเคสนี้พูดตรงๆ แมนๆ อะไรทำเราก็บอกว่าทำ อะไรไม่ได้ทำก็สู้เต็มที่
“วันนี้ผลการไกล่เกลี่ยไม่ได้สำเร็จค่ะ กระบวนการก็เดินหน้าต่อ ก็ไต่สวนมูลฟ้อง ทางโจทก์เขาน่าจะให้สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้แล้ว ว่าไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ นัดหน้าก็นัดถามค้านค่ะ ส่วนเหตุผลที่อาจารย์อุ๋ยไม่มาวันนี้ ขอละไว้แล้วกัน เอาเป็นว่าอาจจะเป็นเหตุผลของตัวเราเองในทางคดี ก็อย่าไปลงรายละเอียดเลย ถ้าพูดถึงความต้องการ คนที่เป็นจำเลยเขาไม่มีอะไรที่ต้องการหรอก เขาไม่อยากเป็นคดีหรอก แต่เมื่อมันเป็นคดีมาแล้ว ก็ต้องมาพิจารณาดู เราก็ต่อสู้คดีไปเท่านั้นเอง
ถามว่าหนักใจไหม ก็หนักใจเรื่องประเด็นข่าวมากกว่า เราไม่ได้คิดว่าประเด็นอันนี้จะเป็นข่าวใหญ่โต อันนี้พูดจากที่เราได้เห็นขอเท็จจริง มันไม่ได้เป็นข่าวจากตัวอาจารย์อุ๋ย มันเป็นข่าวจากบุคคลภายนอก บุคคลที่สาม แต่ตอนนี้ที่เราถูกฟ้อง บางทีการให้ข้อมูลต่อสังคมมันอาจจะถูกบิดเบือนไปนิดหนึ่ง ว่าคนไม่เข้าใจ ไม่รู้รายละเอียดเชิงลึก อาจจะคิดว่าคนที่ทำให้มันกระพือเป็นข่าวใหญ่โต มันเกิดจากอาจารย์อุ๋ย
แต่จริงๆ แล้วเท่าที่ดูสำนวนแล้ว มันไม่ได้เกิดจากอาจารย์อุ๋ยเสียทีเดียว ที่พูดอย่างนี้ไม่ได้บอกว่าจำเลยไม่ได้กระทำ แต่ว่าต้องอธิบายให้เข้าใจ ว่านี่คือเหตุผลที่จำเลยต้องมีทนายความด้วยเหมือนกัน เพราะว่าบางทีเขาทำ 1-5 แต่ถูกฟ้องว่าทำ 1-10 ดังนั้นทนายมีหน้าที่ในการบอกว่าเขาทำแค่ 1-5 เองนะ 6-10 ไม่เกี่ยวข้องกับเขา แล้วเราก็ยังไม่แน่ใจว่า 1-5 มันเป็นการกระทำความผิดจริงหรือเปล่า ก็ให้ศาลตัดสิน
(มองว่าความรุนแรง มันขยายกว้างไปจากความเป็นจริง?) คิดว่าอย่างนั้นค่ะ มองว่าแบบนั้น เราไม่ได้บอกว่าเขาไม่ได้ทำ 1-5 เลย เขาก็ยังทำอยู่ แต่ถ้ามันผิดจริง เขาต้องผิดแค่ 1-5 ไม่ใช่ 1-20 ก็แล้วแต่ว่าใครจะใช้คำว่าแอบอ้างหรืออะไร แต่เราก็มีข้อเท็จจริงที่จะต้องดีแคร์(ชี้แจง) จริงๆ เคสนี้พูดตรงๆ แมนๆ อะไรทำเราก็บอกว่าทำ อะไรไม่ได้ทำก็สู้เต็มที่ ว่าเราไม่ได้ทำ ไม่ได้สื่อความหมายไปตามที่เราถูกบังคับอยู่ ณ ตอนนี้ ก็มีบางส่วนที่เป็นจริง และไม่จริง
ดังนั้นนี่เลยเป็นเหตุผลที่มาเป็นทนายช่วยเขา ความจริงเป็นแบบไหน มันก็ต้องเป็นแบบนั้น เราไม่ใช่เทวดา ที่จะมาบอกว่า 1-5 มันเกิดขึ้น แต่เราบิดว่ามันไม่ได้เกิดขึ้น แต่เราต้องมาหาข้อยุติที่ให้เข้าใจตรงกัน ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากอาจารย์อุ๋ย มันเกิด 1-5 เท่านี้ แล้วมันเป็นความผิดตามกฎหมายหรือไม่ ข้อใด อันนี้เป็นภาระของศาล”
พร้อมเผยกรณี “มดดำ” ฟ้อง “อ.อุ๋ย” 10 ล้าน ยื่นคำฟ้องมาแล้ว
“มีคำฟ้องที่ยื่นมาค่ะ ก็อยู่ในขั้นตอนเดียวกัน อยู่ในนัดไต่สวนมูลฟ้อง ยังไม่เคยเจอกันเลย นับตั้งแต่ที่ได้รับหมายศาลมา คดีของคุณมดดำยังไม่ถึงกำหนดนัดศาลสักนัดเลย แต่ก็เร็วๆ นี้แหละ”
ทำงานไปตามปกติ แต่ห่วงลูกความว่าจะมีอะไรเกินเลยกว่าสิ่งที่กระทำ
“ไม่หนักใจ เพราะเราก็ทำงานไปตามปกติ ห่วงว่าอะไรมันจะเกินเลยไปกว่าสิ่งที่เขาได้กระทำมากกว่า ห่วงลูกความมากกว่า หลายๆ คดีที่จำเลยกระทำความผิดแค่นี้ แต่ว่าถูกกล่าวหาเป็นความผิดเท่านี้ ก็อาจจะก่อให้เกิดความเครียด ก็ห่วงลูกความมากกว่า ตอนนี้อาจารย์อุ๋ยเขาก็โอเคขึ้นเยอะแล้วค่ะ ก็ได้มีการคุยอธิบาย เขารับสภาพนะ ว่าอะไรที่เป็นจริงเขาจะไม่เครียด แต่สิ่งที่เครียดคือกระแสที่พอมันไม่ได้เป็นความจริง กระแสมันร้อน แล้วคนหนึ่งมีเครดิตที่พูดแล้วคนฟัง อีกคนที่เครคิตน้อย การออกมาแก้ตัวมันก็มีแต่คำว่าแถกับแถ
เขาเคยมีการขอโทษขอโพยกันไปแล้ว แต่อย่าไปตีความว่านี้คือการกระทำความผิดนะ บางทีที่การทำอะไรไม่เหมาะสมไป เราก็สามารถขอโทษกันได้ ไม่ใช่ไปตีความเกินเลยว่าการขอโทษคือรับสภาพแล้วว่ากระทำความผิด ตอบไม่ได้เลยว่าจะจบที่ไกล่เกลี่ยไหม อะไรก็เป็นไปได้ทั้งหมด ด้วยสถานการณ์ ด้วยอะไร มันเป็นไปได้ทั้งหมด แต่วันนี้คำตอบก็คือว่าไกล่เกลี่ยกันไม่ได้เท่านั้นเอง แต่ว่าวันข้างหน้าเราตอบไม่ได้ค่ะ ธงในใจของอาจารย์อุ๋ย อันนี้ต้องขอละไว้ค่ะ ไม่อยากลงไปแตะในรายละเอียดมาก
ส่วนของมดดำเขาฟ้องเป็นคดีแพ่ง เรียกค่าเสียหาย 10 ล้านค่ะ ที่ดูอยู่ก็มีเท่านี้ ยังไม่มีดาราท่านอื่นนะคะ แพลนของเราก็ไม่มี ตามรูปคดีไป ผิดก็ว่าไปตามผิด ถูกก็ว่าไปตามถูก มันมีอยู่แค่นั้น ตามศาล”