บันเทิงรอบโลก "จอร์จ คลูนีย์" ตอกกลับ "เควนติน ทารันติโน่" วิจารณ์นักแสดงคนอื่นอย่างโหด

ระหว่างขึ้นรับรางวัลในงาน AARP’s Movies for Grownups Awards "จอร์จ คลูนีย์" พูดกลางเวทีถึง "พอล ดาโน", "โอเวน วิลสัน" และ "แมทธิว ลิลลาร์ด" ว่าตนจะรู้สึกเป็นเกียรติหากได้ร่วมงานกับนักแสดงเหล่านี้ หลัง "เควนติน ทารันติโน่" ออกมาวิจารณ์พวกเขาอย่างรุนแรง โดยเฉพาะ "พอล ดาโน" ที่ถูกเรียกว่า “นักแสดงที่อ่อนที่สุดใน SAG” และบอกว่าไม่ชอบหน้า "โอเวน วิลสัน" กับ "ลิลลาร์ด" เลยแม้แต่น้อย คลูนีย์กล่าวว่า "เราอยู่ในยุคที่เต็มไปด้วยความโหดร้าย ไม่ควรมีใครมาซ้ำเติมกันอีก" พร้อมย้ำว่างานภาพยนตร์ควรเป็นของคนที่รักนักแสดงจริง ๆ
แม้จะคว้ารางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมจากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซาน แต่ผลงานกำกับเรื่องแรกของ "ซูฉี" เรื่อง Girl กลับทำรายได้ในจีนและฮ่องกงไม่ถึงคาด เธอเดินสายโปรโมตอย่างหนัก และในรายการของ "แครอล เจิ้ง" ก็เปิดใจถึงปัญหามีลูกยากกับสามี "สตีเฟ่น ฟง" พร้อมเล่าชีวิตวัยเด็กสุดขมขื่น เคยถูกทำร้ายเพราะครอบครัวลำเอียงรักลูกชาย ตอนอายุแค่ 13-14 ปี ต้องออกไปทำงาน จนวันหนึ่งถูกพ่อไล่ตีและตัดสินใจหนีออกจากบ้าน ใช้ชีวิตแบบเร่ร่อนแต่กลับรู้สึกมีความสุขเพราะไม่มีเสียงตะโกนด่าอีก เธอยังบอกด้วยว่าไม่เชื่อในคำว่า “รักเดียวใจเดียว” และเคยไม่คิดจะแต่งงาน จนสุดท้ายก็เปลี่ยนใจ
หลังเปิดเวิลด์ทัวร์ Reflections ที่มาเลเซีย "เจสสิก้า" กลายเป็นประเด็นร้อนเมื่อมีคลิปแสดงให้เห็นว่าที่นั่งในฮอลล์ว่างเพียบ แม้จะหยิบเพลงเก่าของ SNSD มาร้องครั้งแรกในรอบ 12 ปี แต่แฟนบางส่วนก็มองว่าเธอแค่ใช้ความทรงจำเพื่อเรียกกระแส อีกทั้งยังมีคนเปรียบเทียบกับความสำเร็จของสมาชิก SNSD คนอื่นที่จัดงานแน่นทุกที่นั่ง ขณะเดียวกัน แบรนด์ BLANC & ECLARE ของเธอก็มีข่าวลือเรื่องปิดกิจการหลังโซเชียลเงียบและร้านในเกาหลีปิดตัวเพราะจ่ายค่าเช่าไม่ทัน ยังไม่รวมคดีฟ้องร้องก่อนหน้านี้เรื่องหนี้ 6.8 ล้านเหรียญ แม้จะมีการถอนฟ้อง แต่ความเงียบของ "เจสสิก้า" และ "ไทเลอร์ ควอน" ทำให้แฟน ๆ เริ่มตั้งคำถามว่า ทั้งคอนเสิร์ตและธุรกิจของเธออาจใกล้ถึงทางตัน
หนึ่งปีหลังประกาศแยกทางกับ "อีริค จอห์นสัน" นักร้องดัง "เจสสิก้า ซิมป์สัน" ถูกถามกลางสนามบิน LAX ว่าจะรับเล่นรายการ The Bachelorette หรือไม่ เธอตอบแบบชัดถ้อยชัดคำว่า “ไม่สน” พร้อมเผยว่ายังมีความรักอยู่ในชีวิต และยังเป็นเพื่อนกับอดีตสามีเสมอ แม้จะไม่พูดตรง ๆ ว่ามีโอกาสกลับมาคืนดีกันหรือไม่ เจสสิก้าบอกว่าเธอไม่เคยคิดว่าจะต้องเลี้ยงลูกคนเดียวในวัย 45 ปี แต่กลับรู้สึกเข้มแข็งขึ้น ทั้งในชีวิตและการกลับมาทำเพลง พร้อมบอกว่า "นี่คือช่วงเวลาที่ฉันได้ค้นพบตัวเองอย่างอิสระ ไม่ต้องฟังคำวิจารณ์จากใคร"