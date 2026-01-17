“Celine, Omega, Nike ยังเลือกเธอ "แดเนียล" เตรียมลุยตลาดต่างประเทศท่ามกลางคดี 4.3 หมื่นล้านวอน

แดเนียล อดีตสมาชิก NewJeans เปิดบัญชีโซเชียลจีน จุดกระแสจับตาเตรียมลุยตลาดต่างประเทศ ท่ามกลางคดี 4.3 หมื่นล้านวอน
กระแสของ แดเนียล อดีตสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ป NewJeans กลับมาร้อนแรงอีกครั้ง หลังมีรายงานว่าเธอได้เปิดบัญชีโซเชียลมีเดียบนแพลตฟอร์ม Xiaohongshu หรือที่รู้จักกันในชื่อ “อินสตาแกรมของจีน” ท่ามกลางสถานการณ์คดีความกับต้นสังกัดเดิม ADOR ที่ยังคงตึงเครียด โดยแม้บัญชีดังกล่าวจะยังไม่มีการโพสต์ใด ๆ แต่ยอดผู้ติดตามก็พุ่งทะลุ 10,000 คนภายในเวลาอันรวดเร็ว สะท้อนให้เห็นถึงฐานแฟนคลับในจีนที่ยังคงเหนียวแน่น
ยิ่งไปกว่านั้น ยังพบว่า โอลิเวีย มาร์ช พี่สาวของแดเนียล ซึ่งเป็นนักร้องเช่นกัน ได้กดติดตามบัญชีนี้ด้วย ยิ่งทำให้โลกออนไลน์ตั้งข้อสังเกตว่าการเปิดบัญชี Xiaohongshu อาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นการส่งสัญญาณถึงการขยับตัวไปสู่กิจกรรมในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดใหญ่ของศิลปินเกาหลี
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางข้อพิพาททางกฎหมายที่รุนแรง ระหว่างแดเนียลกับ ADOR โดยเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม ที่ผ่านมา ADOR ได้ออกแถลงการณ์แจ้งยุติสัญญาเอ็กซ์คลูซีฟกับแดเนียล โดยระบุว่า “ไม่สามารถดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างศิลปินกับบริษัทต่อไปได้อีก”
พร้อมโยนความรับผิดชอบต่อสถานการณ์นี้ไปยังครอบครัวของแดเนียลและ มินฮีจิน อดีตซีอีโอของ ADOR ซึ่งถูกมองว่าเป็นผู้มีบทบาทสำคัญต่อความขัดแย้ง การถอนตัวของวง และความล่าช้าในการกลับมาทำกิจกรรม
ต่อมา ADOR ได้ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายรวมราว 43,000 ล้านวอน หรือประมาณ 32 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากแดเนียล ครอบครัวของเธอ และมินฮีจิน ซึ่งกลายเป็นหนึ่งในคดีที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เคป๊อปยุคหลัง
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 12 มกราคม แดเนียลได้ออกมาไลฟ์สดผ่านอินสตาแกรมและยูทูบส่วนตัวเป็นครั้งแรก หลังออกจาก NewJeans โดยเธอพูดกับแฟน ๆ ด้วยน้ำเสียงจริงใจว่า“ฉันสู้จนถึงวินาทีสุดท้ายเพื่อที่จะได้อยู่กับสมาชิกทุกคน”
พร้อมย้ำว่า “NewJeans จะอยู่ในใจฉันเสมอ แม้ฉันจะอยู่ในสถานะที่ต่างออกไป แต่ฉันก็จะยังสนับสนุนพวกเธอในฐานะ ‘Bunnies’ เหมือนเดิม”
ในอีกด้านหนึ่ง การค้นพบบัญชีอินสตาแกรมส่วนตัวของแดเนียล และรายชื่อบุคคลกับแบรนด์ระดับโลกที่กดติดตามเธอ ก็ยิ่งตอกย้ำภาพลักษณ์ว่าเธอยังคงเป็น “ทรัพย์สินระดับท็อป” ของวงการ ไม่ว่าจะเป็น Celine, Omega, Nike Korea, YSL Beauty, Bottega Veneta, Gentle Monster, AMI Paris, The Black Label ไปจนถึงศิลปินระดับโลกอย่าง ทาคาชิ มูราคามิ รวมถึง Blue Dragon Awards เวทีรางวัลภาพยนตร์เกาหลีชื่อดังที่ติดตามนักแสดงเพียงไม่กี่คน ก็ยังเลือกติดตามแดเนียลด้วย
อย่างไรก็ตาม กระแสในฝั่งชาวเน็ตเกาหลี (K-Netizens) กลับออกมาในโทน “เย็นชาและประชดประชัน” มากกว่าชื่นชม โดยในเว็บบอร์ด theqoo มีคอมเมนต์อย่าง
“ก็แล้วไง?” “ทำเงินเยอะ ๆ จะได้เอาไปจ่ายค่าปรับ” “ดูท่าจะหาเงินมาจ่ายค่าปรับได้เร็วดี” สะท้อนทัศนคติของสาธารณชนที่ยังผูกโยงอนาคตของแดเนียลเข้ากับตัวเลขค่าปรับมหาศาลมากกว่าความสามารถหรือโอกาสในวงการ
ในขณะที่คดีความยังคงเดินหน้า และยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเส้นทางอาชีพใหม่ของเธอ การเปิดบัญชีโซเชียลในจีนจึงถูกมองว่าเป็น “หมากตัวแรก” ของแดเนียล ในการวางรากฐานสู่เวทีต่างประเทศ หากเกาหลีใต้ไม่ใช่พื้นที่ที่เธอสามารถกลับไปยืนได้อย่างสบายใจอีกต่อไป