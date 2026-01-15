xs
“นุ่น - ต๊อด” ไม่มีธงในใจ หลังศาลนัดไกล่เกลี่ย “อ.อุ๋ย” ครั้งแรก เผยฟ้องเรียก 20 ล้าน ให้เป็นกรณีศึกษา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“นุ่น วรนุช” ควง “ต๊อด ปิติ” ขึ้นศาลไกล่เกลี่ยหมอดูคนดัง หลังถูกแอบอ้างจนเสียหาย เรียกค่าเสียหาย 20 ล้านบาท ลั่นขอฟ้องเป็นกรณีศึกษา รับยังไม่มีธงในใจ พร้อมเปิดใจรอฟังข้อเสนอของอีกฝ่ายก่อนตัดสินใจ 

จากรณีที่ “นุ่น วรนุช ภิรมย์ภักดี” และสามี “ต๊อด ปิติ ภิรมย์ภักดี” มอบหมายให้ “ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล”ทนายความส่วนตัว ยื่นฟ้องหมอดูชื่อดัง อย่าง “อาจารย์อุ๋ย ชนิษฐา สัตย์ซื่อ”ในข้อหาหมิ่นประมาทและแอบอ้างชื่อเสียงในทางเสียหาย พร้อมเรียกค่าเสียหายคนละ 10 ล้าน รวม 20 ล้านบาท หลังเจ้าตัวอ้างว่า นุ่น วรนุช เป็นลูกศิษย์ มาปรึกษาบูชาเทพจนสามีกลับมารัก พร้อมเปย์บ้านให้ 120 ล้าน ให้เงินไปใช้เล่นๆ อีก 100 ล้าน

โดยล่าสุดวันนี้ (15 ม.ค.) นุ่น - ต๊อด และทนายแก้ว ได้เดินมาที่ศาลอาญาตลิ่งชัน หลังศาลนัดไกล่เกลี่ยครั้งแรก พร้อมเปิดใจกับสื่อว่าก่อนเข้าห้องไกล่เกลี่ย ว่าตอนนี้ยังไม่มีธงในใจ ขอรอฟังข้อเสนอของจำเลยก่อน

ทนายแก้ว : “วันนี้เป็นการไกล่เกลี่ยครั้งแรกครับ ศาลท่านอยากให้ฝ่ายโจทก์ทั้งสองเจอฝ่ายจำเลย และโจทก์ทั้งสองก็พร้อมที่จะมาไกล่เกลี่ยในวันนี้ เบื้องต้นก็ต้องรอฟังจำเลยก่อน ว่าเขาจะเสนอเงื่อนไขอะไรบ้าง แต่ทางฝั่งโจทก์ทั้งสองยังไม่ได้มีธงอะไรทั้งสิ้นเลยครับ ก็ต้องรอดูว่าจำเลยจะว่ายังไงก่อนดีกว่าครับแต่เราก็เปิดโอกาสให้เขาเสนอเงื่อนไขเต็มที่ครับ”

นุ่น : “ก็เตรียมพร้อมค่ะ อย่างที่ทนายแก้วบอก ก็ต้องรอดูว่าทางจำเลยจะมีการยื่นไกล่เกลี่ยยังไงบ้างค่ะ ถามว่ามีธงในใจไหม ก็ยังค่ะ จริงๆ ไม่ทราบเลยค่ะ ต้องมารอดูหน้างานมากกว่าค่ะ เพราะนุ่นไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องทำอะไรบ้าง และไม่ได้เรียกร้องว่าต้องทำอะไร แต่ว่าเราให้เขาเสนอมาดีกว่าค่ะ”

เผยทาง “อ.อุ๋ย” มีส่งไลน์มาขอโทษ “นุ่น” เพื่อขอให้ไม่ฟ้อง
ทนายแก้ว : “คือหลังจากที่มีเรื่องมีราวกันแล้ว ฝั่งจำเลยก็มีส่งข้อความมาขอโทษในไลน์ส่วนตัวครับ แต่มันยังไม่ได้เป็นทางการมาก เป็นการส่งมาในไลน์ส่วนตัวของคุณนุ่น (เป็นการขอโทษเพื่อขอให้ไม่ฟ้อง หรือขอโทษเพื่อแสดงความรับผิดชอบเบื้องต้น?) น่าจะเป็นกรณีแรกมากกว่าครับ”

นุ่น : “ก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับไปค่ะ”

ต๊อด : “ผมว่าเราก็ต้องไปรับฟังจากทางจำเลย ว่าสิ่งที่เขาได้ทำลงไป เขารู้สึกอะไร และเขาจะมาไกล่เกลี่ยในวันนี้ในรูปแบบไหน ตอนนี้ก็คงจะเร็วไปที่จะประเมินหรือดูท่าทีของทางผมกับนุ่น ก็ต้องดูว่าขึ้นไปบนศาลแล้ว สิ่งที่เขาแสดง สิ่งที่เขาจะรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น มันอยู่ในรูปแบบไหนครับ

ไม่ใช่ครั้งแรกที่โดนพาดพิง แต่ครั้งนี้มีความเสียหายเป็นวงกว้าง เลยอยากฟ้องเป็นกรณีศึกษา
ต๊อด : “ผมว่าไม่ใช่กรณีแรกที่เกิดขึ้นกับผมและนุ่น แต่ครั้งนี้มันมีความเสียหายเกิดขึ้นในวงกว้างค่อนข้างเยอะ ไม่ใช่แค่ผมและนุ่น ผมคิดว่าก็คงต้องเป็นกรณีศึกษาในหลายๆ ประเด็นที่มีการแอบอ้าง สำหรับผมกับนุ่นครั้งนี้ก็ค่อนข้างที่จะเยอะกว่าปกติพอสมควร เพราะมีพาดพิงไปถึงการงาน ไปถึงในเรื่องของครอบครัว ซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และไม่สมควรที่จะเกิดขึ้น และเราไม่ควรที่จะปล่อยผ่านกับเรื่องนี้

ถามว่าจะไกล่เกลี่ยจบด้วยดีไหม อันนี้คงต้องรอ คงประเมินอะไรไปในอนาคตคงลำบาก แต่สำหรับทุกคนการขึ้นศาลก็อยากจะให้จบอยู่แล้ว แต่จบมาในรูปแบบไหน คงเป็นสิ่งที่ทางทนายใก้คำแนะนำ และเป็นสิ่งที่ผมกับนุ่นคงต้องปรึกษากันสองคน”

เสียหายหนักในเรื่องของชื่อเสียง
นุ่น : “หลักๆ นุ่นก็เชื่อว่าทุกคนก็น่าจะได้เห็นและก็เข้าใจ อย่างแรกเลยในด้านของชื่อเสียง เพราะว่ามันเป็นการทำลายชื่อเสียงของนุ่นด้วยที่เราทำงานอยู่ในวงการมานาน และนุ่นก็ไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นจริงๆ ค่ะ”

ทนายแก้ว : “วันนี้เราไปทีละสเต็ปก่อน เรามาไกล่เกลี่ยก่อน แสดงความจริงใจเมื่อศาลท่านเมตตา ในเรื่องว่ามาเจอกัน เราก็มาเจอกัน ส่วนกระบวนการรูปคดี เมื่อไกล่เกลี่ยไม่ได้ ก็ไปตามกระบวนการ คือต้องมีการไต่สวนมูลฟ้อง ซึ่งวันนี้ถ้าเกิดไม่จบ คุณนุ่นเองก็พร้อมที่จะเบิกความและไต่สวนมูลฟ้อง เดินเข้าสู่กระบวนการปกติครับ ส่วนค่าเสียหายก็พิสูจน์กัน ว่าที่เราเรียกร้องไปมันเหมาะสมไหม ก็ไปว่ากันในกระบวนการของการสืบพยานครับ ตอนนี้อย่าเพิ่งวิเคราะห์เลยดีกว่า เพราะเขาก็มีสิทธิ์ในการซักค้านอยู่แล้ว เดี๋ยวรอดูก่อน ต้องคุยกันก่อนครับ วันนี้เป็นนัดแรกที่ได้เจอกัน เพื่อที่จะให้กระบวนการมันเดินไป ก็เดี๋ยวรอมาเจอกันก่อนดีกว่า”








