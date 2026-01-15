EMMY HAIR PROFESSIONAL ทำสีผมให้ “เอ็มมี่ อมลวรรณ” สวยสุดปัง!!!

เรียกได้ว่าเป็นร้านทำผมที่เหล่าคนดังเดินเข้าออกใช้บริการอยู่สม่ำเสมอ สำหรับร้าน EMMY HAIR PROFESSIONAL ร้านทำผมที่ให้บริการด้านงานต่อผมแบบครบวงจร คุณภาพอันดับ 1 ในด้านของการต่อแบบช่อต่อช่อ เรียงชิดติดกันเป็นระเบียบ รวมทั้งจำหน่ายแต่ผมตัดสดแท้ 100% เท่านั้น ล่าสุดเซ็กซี่สตาร์อย่าง “เอ็มมี่ อมลวรรณ ศิริกิตติรัตน์” หรือ “เอ็มมี่ แมกซิม” ก็ไปทำสีผม ไฮไลท์ที่ร้าน EMMY HAIR PROFESSIONAL สาขา ตะวันนา ที่เจ้าตัวบอก “ทำสีผม ทำไฮไลท์ ปุ๊บ ชีวิตเปลี่ยนเลยจ้า...”
“เอ็มมี่ รู้สึกได้เลยค่ะ ตั้งแต่มาทำสีผม ทำไฮไลท์ ที่ร้าน EMMY HAIR PROFESSIONAL ชีวิต เอ็มมี่ เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเยอะมากๆ ไม่รู้เป็นเพราะโหงวเฮ้งหรือเปล่า ทำสีผม ปุ๊บ ก็เฮงๆๆ รับทรัพย์เลยค่ะ ดูจากคิวที่ เอ็มมี่ จะต้องไปโชว์ร้องเพลงก็เข้ามาสม่ำเสมอ ไม่ขาดสายเลย แล้วก็ทำให้ น้องจื้อหลิง เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นด้วย เอ็มมี่ ก็ต้องขอขอบคุณพี่หนุ่ม กับ พี่มิ้นท์ เจ้าของร้านมากๆ ค่ะ ที่เนรมิตผมสวยให้เอ็มมี่ และอยากบอกทุกคนว่า ช่างร้านนี้เก่งมาก ดูแลเทคแคร์ดีสุด แล้วก็เป็นกันเองด้วย ที่สำคัญอุปกรณ์ที่เขาใช้ก็มีคุณภาพมากๆ ค่ะ”