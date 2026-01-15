“แอน ทองฯ” รีวิวฮา ปาร์ตี้ปีใหม่บ้าน “มาดามแป้ง” จับฉลากธีม ม.ม้า ดีใจเก้อได้ทองปลอม “แอฟ” วิ่งชนกระจกจนหัวโน

ทุกปีจะเห็นว่ามีการจับฉลากได้ข้าวของแบรนด์เนม ได้เงิน ได้ทอง แต่ปีนี้ ปาร์ตี้ปีใหม่บ้าน “มาดามแป้ง นวลพรรณ ล่ำซำ” แปลกแหวกแนวจากทุกปี เพราะให้ทุกคนนำข้าวของมาจับฉลากในธีม ม.ม้า งบไม่เกิน 1 พัน บรรยากาศครึกครื้นอยู่ไม่น้อย งานนี้ “แอน ทองประสม” เลยรีวิวจัดเต็ม อ่านแล้วฮา แต่อย่างไรก็ตามมิตรภาพของมาดามแป้งและแก๊งนางเอก-พระเอกแถวหน้า แน่นแฟ้นและน่ารักมากๆ เลยทีเดียว
“งานเมื่อคืน อบอุ่นและเป็นกันเองเหมือนทุกครั้ง🤍
** Hi-light ของงาน
-อั้ม..เอามะม่วงมาจับฉลาก!(งบไม่ครบ1000,ตามมูลค่าของขวัญที่ตกลงกันไว้!😂
-แอฟ..วิ่งชนกระจกหัวโน! ..ปูดเป็นลูกมะนาว!
-แอน..จับได้ทอง!(ปลอม) มา 10 บาท!!(เจ็บใจมากที่โดนหลอก ให้ดีใจ)😂
ขอบพระคุณพี่แป้ง @panglamsam พี่เอ ที่ใจดีกับแอน และพวกเราทุกๆ คนมากๆ นะคะ🤍🙏 ขอให้พี่แข็งแรง และมีความสุขทุกๆ วันนะคะ🤍🙏
ขอบคุณ(พี่ป๊อปผู้ไม่มีIG) ถ้าไม่มีพี่..พวกเราคงไม่ได้มาสนุกกันแบบนี้นะคะ😊🤍🙏
@panglamsam @พี่ป๊อปผู้ไม่มีไอจี @aum_patchrapa @aff_taksaorn @nuneworanuch @myriabenedetti @cherrykhemupsorn @sriritajensen @kornnarongdej @thanapob_lee @nonkul @tannygirl @morchang”
งานนี้ “อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ” เข้ามาเมนต์ว่า “ไม่ช่าย มะม่วงอั้มตะกร้านั่น 1,500 นะ” ทำ แอน ทองฯ ตอบกลับด้วยอีโมจิหัวเราะน้ำตาไหล ขณะที่ “กรณ์ ณรงค์เดช” เผยว่า “คืนนี้จะเอามุ้งพี่แอนมากางนอน” ซึ่งแอนบอกให้รีวิวด้วย