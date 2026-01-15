“ไบรโอนี่ ไบรอัน ตัน” ผิดหวัง ร้องไห้หนักสุดในชีวิต ตกรอบมิสทิฟฟานี่ 2026 เพราะอายุเกิน แพลนแปลงเพศเป็นผู้หญิงเต็มตัว

“ไบรโอนี่ ไบรอัน ตัน” รับร้องไห้หนักสุดในชีวิต ตกรอบมิสทิฟฟานี่ 2026 เพราะอายุเกิน 5 เดือน แต่พร้อมมูฟออนกลับมาปั้นเวทีตัวเอง ยันแพลนแปลงเพศให้เป็นผู้หญิง 100% ยังเหมือนเดิม
ทำแฟนๆ ที่คอยเชียร์นักธุรกิจชื่อดังอย่าง “ไบรโอนี่ ไบรอัน ตัน” ที่ลงประกวดเวที Miss Tiffany 2026 ตกใจและงงกันยกใหญ่ เพราะอยู่ๆ เจ้าตัวก็ตกรอบ 60 คน จากนั้นเจ้าตัวก็มาไลฟ์สดร้องไห้หนัก แจงเหตุที่ทำให้ตกรอบเพราะอายุเกินมา 5 เดือน ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้อย่างละเอียด
“การที่ไม่ได้ไปต่อกับการประกวด ก็คือตามกฎค่ะ เพราะว่าอายุเลยมา 5 เดือน ก็ถือว่าเราทำตามกฎที่เขามีแล้วกันค่ะ ถามว่าทราบมาก่อนหน้าวันประกวดไหม จริงๆ ก่อนหน้านี้คือไม่ทราบค่ะ จนถึงวันที่ลงใบสมัคร แล้วเราเห็นวันที่อยู่ แต่ว่าใจลึกๆ เราก็แอบมีความรู้สึกว่าเรายัง 35 อยู่ อาจจะมีโอกาสได้ไปออดิชั่นหรือเปล่า แล้วก็ค่อนข้างที่จะตั้งใจกับการประกวดครั้งนี้มาก เพราะว่าเราวางแผนไว้เยอะมากค่ะ
วันออดิชั่นไลฟ์สดร้องไห้ จริงๆ แล้วทางกองได้โทร.มาก่อน 3 วัน ซึ่งตอนนั้นเป็น 3 วันที่อึดอัดมาก เพราะว่าเวลาเราไปเจอใคร เขาก็จะเชียร์ แล้วเขาจะบอกว่า ยูเป็นได้มิสทิฟฟานี่ แต่ว่าตอนนั้นเราก็ต้องยิ้มรับอย่างเดียว แต่ในใจลึกๆ ทั้งๆ ที่เขาโทร.มาบอกแล้ว 3 วัน แต่ยังไม่ประกาศผลแบบเป็นไฟนอลใจลึกๆ ยังหวังว่าอาจจะมีชื่อเรา ข้อความที่เขาโทร.มาก็ประมาณว่า สวัสดีครับ คุณไบรโอนี่หรือเปล่าครับ พอดีว่าวันที่เกิดเกิน ขออนุญาตตัดสิทธิ์นะครับ พอได้ยินตอนนั้นยังไม่ปล่อยโฮค่ะ เพราะว่าเพิ่งตื่น แล้วก็เพิ่งรู้ตัวว่าไม่ได้ วันนั้นก็ไปปล่อยโฮกับพี่ชายที่สนิทค่ะ แต่อย่างที่บอกว่าเรายังมีหวังลึกๆ แต่พอมันไฟนอลแล้วจริงๆ ตื่นขึ้นมาเจอโพสต์ของทิฟฟานี่ เราก็ดูว่ามีชื่อเราหรือเปล่า พอมันไม่มีนามสกุลแซ่ตัน ก็เช็กฟีดแบ็ก หลังจากนั้นเราก็เลยรู้เลยว่าไม่มีแล้ว”
บอกตั้งใจประกวดเอง ไม่ได้ใช้เส้นจากใคร และเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมหมดแล้ว
“ไม่ได้คุยกับคุณจ๋า (อลิสา พันธุศักดิ์ คุนผลิน) เลย เพราะว่าจริงๆ แล้วเคยเจอกับคุณจ๋า แต่ว่าครั้งนี้เราอยากประกวดแบบที่เราลงประกวดด้วยตัวเอง กับป้าตือก็ไม่เคยคุย คืออยากมาด้วยตัวเอง เราไม่อยากใช้เส้น หรือว่ารู้สึกว่ามีอภิสิทธิ์อะไรเกินกว่าคนอื่น และเราเตรียมทุกอย่างไว้หมดแล้ว รองเท้าก็ประมาณ 20 คู่ ชุดราตรีก็เตรียมไว้ค่ะ ฉีดทั้งตัวค่ะ เพราะเรากะเวลาแล้วว่าวันไหนจะเป็นรอบชุดว่ายน้ำ วันไหนจะเป็นรอบอะไรต่างๆ ซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าจุดด้อยของเราคือหุ่น ซึ่งก่อนหน้านี้คือบิวตี้เฮิร์ต ก็ทำทุกวิถีทาง เพราะว่าหุ่นเราตรง เราก็ใช้ตัวรัดกระดูกซี่โครงรัดของเราอยู่ทุกวัน รองเท้าคัตชูใส่เดินตลอด แล้วก็ซ้อมเดินทุกวัน
ส่วนตัวจริงๆ ก็หวังว่าน่าจะไปได้ไกล แล้วก็จริงๆ เรารู้สึกว่าเราชนะได้ แล้วเราก็มีภาพแล้วด้วย คิดไปถึงตอนความสนุกของการที่จะประกวดอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยซ้ำ แต่ว่าพอมันไม่ใช่ทาง ก็รู้สึกว่าตอนนี้มูฟออน ตอนนั้นร้องไห้หนักมากค่ะ ร้องทั้งวัน ร้องไห้อยู่ในห้องจนต้องถือขวดน้ำไว้ข้างกายเลยเพราะน้ำตามันไหลไม่หยุด น้ำหมดตัว แล้วเราเหนื่อยมากตอนนั้น แล้วทุกคนก็จะโทร.มา แมสเสจมา แล้วน้ำตามันก็จะไหลเรื่อยๆ ค่ะ เราก็เลยตัดสินใจว่าไลฟ์ดีกว่า แล้วพอไลฟ์เสร็จปุ๊บ เราไม่ได้ไลฟ์แค่ร้องไห้อย่างเดียว เราก็เลยเล่าหมดทุกอย่างเลยว่าแพลนเราเป็นยังไง เหมือนได้ระบายทุกอย่างออกมา แล้วก็มูฟออนเลยค่ะ เสียใจแค่ 1 วันพอแล้ว”
มั่นใจคว้ามงฯ ได้ มีศักยภาพ
“ส่วนตัวเราคิดว่าตัวเองสามารถที่จะชนะมิสทิฟฟานี่ได้ เรามีศักยภาพที่รู้สึกว่าตรงกับมิสทิฟฟานี่ได้ แต่ถ้าเวทีอื่นบางทีเขาอาจจะมีทาเลนจ์อะไรบางอย่าง ส่วนตัวคิดว่าตัวเองน่าจะไปได้ในเส้นทางนี้ได้ ตรงมากกว่า แต่ก็เสียดาย ที่คิดว่าเราเหมาะกับมิสทิฟฟานี่ คือเราแค่รู้สึกว่าปีนี้เขาอยากได้คนที่เป็นผู้นำ ตอนแรกพูดออกมาปุ๊บ ใช่เลย ฉัน โจทย์อีก 1 ข้อคือสวย ไม่ต้องสวยที่สุดแต่ต้องสวย แล้วเราก็รู้สึกว่าเราเพิ่งเกิดใหม่ Newborn ค่ะ จากไบรอัน เป็น ไบรโอนี่ ดังนั้นเรารู้สึกว่าคนติดตามแล้วก็คาดหวัง ในขณะที่เราโพสต์ว่าเรา Road to กระแสก็มา แล้วทำไมใจเราจะไม่มา คนอื่นเชียร์มาก”
พร้อมลงประกวดมิสทิฟฟานี่อีกถ้ามีโอกาส
“ยังไม่ได้เห็นสัมภาษณ์ของพี่จ๋านะคะ แต่ว่าส่วนตัวแล้วคิดว่า ไบรโอนี่ ไบรอัน ตัน ที่เราตั้งชื่อใหม่มา มันเป็น Newborn เหมือนกันค่ะ คือชื่อเสียงเดี๋ยวนี้มันไม่ได้อยู่คงทนถาวรว่ายูดังแล้ว แล้วยูจะหยุดทำอะไรบางอย่าง แต่เรารู้สึกว่าเรายังสามารถที่จะทำอะไรบางอย่างที่ให้เกิดแรงบันดาลใจ จะมีใครที่เกิดมายังไม่เคยรู้สึกว่าเราจะต้องเป็นผู้หญิง แต่ว่าจู่ๆ เราได้เป็นผู้หญิงขึ้นมาโดยบังเอิญ แล้วเราก็รู้สึกว่าหาทางเจอด้วยตรงนี้ลงตัว ดังนั้นก็เลยรู้สึกว่าจริงๆ มันเป็นโอกาสที่ผู้หญิงตัวเล็กๆ คนนึงอยากทำตามความฝัน อยากเป็นนางงามค่ะ ถามว่าแพสชั่นการเป็นนางงามหลังจากนี้ไปมันยังมีอยู่ไหม ก็ถ้าอยากประกวด ถ้ามีโอกาส ถ้ามิสทิฟฟานี่เขาสามารถขยายอายุได้ แล้วจังหวะเราว่างพอดี หรือลงตัวก็สามารถลงได้ หรือถ้ากฎหมายไทยเปลี่ยนชื่อคำนำหน้าเป็นนางสาวได้ มิสยูนิเวิร์สก็น่าสนใจค่ะ”
เตรียมทำเวที Miss Fabulous Thailand ให้แตกต่างจากเวทีนางงามอื่นๆ
“ส้นสูงใส่ทุกวันค่ะ แล้วก็คิดว่าไม่น่าจะมีวันไหนที่ไม่ใส่ส้นสูง เพราะมีความสุขมาก แต่ตอนนี้ก็คือกลับมาโฟกัสว่าโปรเจกต์ของเราใจมันเริ่มมา ล่าสุดก็มีค่ายโทรทัศน์เจ้าใหญ่ของไทย โทร.มาบอกว่ามีโปรเจกต์ที่อยากจะให้ Miss Fabulous ไป X ด้วย ดังนั้นก็เลยโพสต์ไปในแฟนเพจ คนตื่นเต้นกันมาก เราก็เลยมีความรู้สึกว่ามันถึงเวลาที่เราจะต้องคัมแบ็กแล้ว
ถามว่าคัมแบ็กในฐานะเจ้าของหรือจะลงประกวด ก็เดี๋ยวต้องรอติดตาม แต่ว่ามันทำให้มีกำลังใจมากขึ้น เพราะพอเราได้โพสต์คำว่า Miss Fabulous Thailand ไป คนแชร์เยอะมาก แล้วก็คอมเมนต์กันเยอะมาก แล้วก็ทำให้สปอนเซอร์เก่าๆ หรือสปอนเซอร์ที่ซัปพอร์ตเรามาถามกลับมาตอนนี้ กลับมาให้กำลังใจเต็มเปี่ยม ดังนั้นวันนี้เป็นวันที่ไบรโอนี่ ตัน อาจจะเคยร้องไห้หนักมาก่อนในวันนั้น แต่ตอนนี้คือแข็งแรงมากค่ะ พร้อมที่จะลุย เพราะเรารู้สึกว่าเวที Miss Fabulous Thailand ที่เราทำมาเปิดกว้างให้กับทุกคนจริงๆ สำหรับคนที่อยากเป็นนางงาม
จะจัดเอง ประกวดเองไหม ก็อาจจะไม่ขนาดนั้นค่ะ แต่คิดว่าสิ่งที่จะทำใน Miss Fabulous ซีซั่นต่อไป อาจจะเป็นอะไรใหม่ๆ ในนางงามที่แตกต่างไปเลย เพราะส่วนตัวเราคิดว่าตอนนี้เวทีนางงามมันเหมือนกันจนเกินไป แล้วมันเยอะ ส่วนตัวเราเองยังรู้สึกว่ามันน่าเบื่อ มันแค่ใส่ชุดราตรี สัมภาษณ์ มันน้อยไปนิดนึงสำหรับโลกที่ต้องการคอนเทนต์ ส่วนตัวแล้วชอบนางงามที่เป็นตัวเขาจริงๆ เป็นนางงามที่มีชีวิต ไม่ใช่นางงามที่แค่ทำตามแพตเทิร์น เราต้องการนางงามที่มีความคิดเป็นของตัวเอง เป็นคนจริงๆ”
เคยคิดจะจัดงานศพให้กับ “ไบรอัน ตัน” คนเก่า
“จริงๆ ตอนแรกก็กะว่าจะให้จัดงานศพให้คุณไบรอันนะคะ แต่ก็คิดอยู่ว่าคุณไบรอันเขาก็ทำอะไรมาเยอะ ก็เลยกลายเป็นชื่อเต็ม ก็จะเป็น ไบรโอนี่ ไบรอัน ตัน คือจะมีชื่อกลางเป็นไบรอัน เหมือนฝรั่งที่เขาจะมีชื่อกลาง แล้วก็มันก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผล เพราะว่าตอนนี้เราก็รูปลักษณ์เป็นผู้หญิงแล้ว บางทีคนเข้ามาทักทาย Hello, what's your name? ไบรอัน มันไม่ได้ มันก็ต้อง ไบรโอนี่”
ยันไม่ได้ร้องไห้เรียกกระแส
“ต้องถามว่าถ้าร้องไห้ได้ขนาดนั้น นั่นคือน่าจะเป็นนักแสดงอันดับหนึ่งของเมืองไทยได้เลยค่ะ คือถ้ามันไม่มีความเสียใจแบบนั้นจริงๆ เราจะร้องไห้แบบนั้นไม่ได้ แล้วการร้องไห้แบบนั้น คือเราร้องไห้เพื่อดูแลจิตใจของตัวเอง เพราะตอนนั้นก็มีคนเป็นห่วงเยอะเหมือนกัน เพราะปกติแล้วเราเป็นคนเซนซิทีฟอยู่แล้ว แต่พอร้องไห้ จะเห็นได้ว่าถ้าสังเกตในไลฟ์ ตอนแรกร้องไห้หนักมาก แล้วเราค่อยๆ สบายใจขึ้น แล้วมันก็ทำให้เราดีขึ้น เราไม่นอยด์กับกระแสด้านลบอยู่แล้ว เพราะเรารู้สึกว่าทุกคนสามารถวิพากษ์วิจารณ์อะไรได้เยอะ ตอนนี้มันมีคอมเมนต์เยอะมากมายที่ชมเรา แต่ก็จะมีบ้างคอมเมนต์จากอวตาร เพราะเราเริ่มเข้าไปอยู่ในวงการนางงามอีกครั้งหนึ่งก็จะมีแบบว่า เป็นผู้หญิงไม่รอด กลับไปเป็นผู้ชายเถอะ”
เลือกสละสิทธิ์ไปประกวดที่อินเดีย เพราะเลือกทิฟฟานี่ไปแล้ว
“ไม่ได้ไปแล้วอินเดีย คือเราสละสิทธิ์แล้ว เราเตรียมคิวทุกอย่างเพื่อมิสทิฟฟานี่ เลือกเอง ก็ต้องยอมรับ ถามว่าพอวันนี้เราไม่ได้เป็นนางงาม แล้วยังมีความคิดที่จะทำให้เป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์ไหม จริงๆ แล้วมันไม่เกี่ยวกับการเป็นนางงามเลย อย่างมิสทิฟฟานี่บางคนเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนเพศ ถูกไหมคะ แต่ว่าการที่เราอยากจะเปลี่ยนเพศ คือเราอยากเป็นผู้หญิง ยังอยากจะให้มันสมบูรณ์ 100% เพราะว่าการเปลี่ยนเพศเป็นเรื่องใหญ่นะคะ เดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้คำว่าแปลงเพศแล้ว แต่ใช้คำว่าเปลี่ยน คือคุยกับคุณหมอ คุณหมอบอกว่าถ้าเปลี่ยนไปแล้วมันกลับมาไม่ได้แล้ว ดังนั้นตอนนี้คุณหมอยังใช้เวลากับเราอยู่ในการให้เทกฮอร์โมนอย่างถูกต้อง แล้วคุณหมอบอกว่าถ้าถึงเวลาที่มันพอสมควรแล้วเนี่ย เรายังไม่รู้สึกว่ามัน เอ๊ะ ถ้ามันมี เอ๊ะ แค่ 1 เปอร์เซ็นต์ คือห้ามเลย มันก็เอากลับมาไม่ได้นะคะ แต่สำหรับเรา ณ วันนี้ 100% เหมือนเดิมที่จะเป็นผู้หญิงค่ะ”