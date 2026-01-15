“วิน เมธวิน” เผยแผนเรียนขับเครื่องบิน ส่งขนมร้านซูรีด้วยตัวเอง หลังธุรกิจโตไม่หยุด จนส่งไม่ทัน

“วิน เมธวิน” เผยเป้าหมายใหม่ เตรียมเรียนขับเครื่องบินเพื่อส่งขนมซูรีด้วยตัวเอง หลังธุรกิจโตไม่หยุด จนส่งไม่ทัน เตรียมขยายสาขาสู่ตลาดต่างประเทศ
กลายเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากๆ อีกคนหนึ่งแล้ว สำหรับนักแสดงหน่ม “วิน เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร” กับธุรกิจร้านซูรี ที่ตอนนี้มีสาขาอยู่ในหลายจังหวัดทั่วประเทศ และสาขาล่าสุดที่บรรทัดทองก็สร้างปรากฎการณ์มีคนไปต่อแถวรอซื้อกันยาวเหยียดจนล้นมาบนถนนกันเลยทีเดียว ล่าสุดเจ้าตัวเผยถึงเรื่องนี้ในงานแถลงข่าว JUVELOOK : DUAL LOOK FOR A YOUTHFUL LOOK ณ ลาน อีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ บอกว่าพอผลตอบรับดีอย่างนี้ เลยอยากจะไปเรียนขับเครื่องบิน เพื่อจะได้บินส่งของให้ได้รวดเร็วขึ้นในทุกสาขา ทุกจังหวัด
“สำหรับปีนี้ผมบอกเลยว่าการขับเครื่องบินเป็นหนึ่งในภารกิจที่ผมจะทำให้ได้ ผมกำลังสรรหาสถานที่ศึกษาในการขับเครื่องบิน ผมกำลังหาอยู่ว่าสถานที่ไหนควรจะเรียน และเรียนจบเร็วที่สุด พูดจริงนะ เพราะธุรกิจผมมีหลายสาขาทั่วประเทศ และรู้สึกว่าตอนนี้เริ่มส่งไม่ทันแล้ว เราจะทำยังไงให้ส่งได้เร็ว เราก็ต้องขับเครื่องบินส่งเอง ตอนนี้ในซูเปอร์มาร์เก็ตมีขายแล้ว มันมีหลายภาคส่วน และซูเปอร์ก็มีหลายสาขาด้วย ต่างจังหวัดอีก มีต่างประเทศด้วย ผมก็ไม่รู้จะทำยังไง ก็อย่างน้อยทางนี้แหละน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดครับ ผมจริงจังในการเรียนแน่นอนครับ แต่จะเอาเวลาที่ไหนไปเรียนนี่สิ (หัวเราะ) ก็คงเป็นเวลาที่เราถ่ายซีรีส์เสร็จ กำลังแพลนอยู่ว่าจะเอาเวลาช่วงไหนดี แต่ก็พยายามหาวันว่างครับ”
ดีใจร้านซูรี ฟีดแบ็กดีมาก คนต่อแถวยาวจนล้นลงถนน
“จริงๆ ที่บรรทัดทองเป็นอะไรที่เกินคาดหมายมาก เป็นโปรเจกต์ที่ซุ่มทำมาเกือบปีเลยว่าจะทำยังไงดีให้สาขานี้มีเอกลักษณ์และมีความตอบโจทย์ตรงโซนบรรทัดทองมากที่สุดก็มานั่งคิดว่าทำยังไงดีให้มันดูใหม่และเป็นที่น่าสนใจ พอได้ผลตอบรับที่ดีมากๆ ทุกคนก็ดีใจ ในทีมก็แฮปปี้ครับ แต่ก็ตกใจกับแถวที่ต่อกันวนไปวนมามากครับ เป็นห่วงความปลอดภัยด้วย เพราะจริงๆ คือมันล้นออกมาฟุตปาธจนเต็มถนน ก็เป็นห่วงทุกคนครับ พยายามบอกทีมงานว่าให้ทุกคนอยู่ในฟุตปาธเอาไว้ อย่าลงไป เพราะห่วงความปลอดภัยของทุกคนครับ
พี่สิงโต (ปราชญา เรืองโรจน์) บอกว่าทำไมไม่ส่งมาให้ชิมบ้าง ก็พยายามนะครับ อย่างถ้าเรามีอีเวนต์ด้วยกัน ผมก็พยายามเอาไปหลังเวที หลังงานเพื่อให้ทุกคนได้ชิม แต่พี่สิงโตก็พยายาม DM มาอยู่ตลอดว่าอยากกินรสนั้น รสนี้นะ ผมก็เลยบอกว่าพี่ไปหาดใหญ่เลย มีขายที่นั่น (หัวเราะ) แต่ถ้าอยู่เชียงใหม่กินไม่ได้นะ นี่เป็นกฎเหล็กเลย ก็มีห้ามพนักงานในออฟฟิศว่าไม่ให้ใครสั่ง ไม่มีใครมีสิทธิได้ชิมนะครับ ต้องไปกินที่สาขานั้นเท่านั้น แต่ถามว่าจะมีวันที่เอาทุกอย่างของทุกสาขามารวมในงานเดียวไหม อันนี้ต้องรอติดตาม คือจริงๆ เราอยากจะทำให้มันเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆ สำหรับแต่ละจังหวัด อยากให้มันพิเศษมากๆ สำหรับทุกจังหวัดเลยที่เราไป ก็เลยยังไม่ได้มีอันนั้นอยู่ในแพลน”
ดีใจและภูมิใจที่ธุรกิจประสบความสำเร็จ
“ผมว่าแก่นหลักของธุรกิจที่ผมทำ คือเราใส่ใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์มากๆ เราใส่ใจในเรื่องของคุณภาพ เราใส่ใจในเรื่องของหน้าตาของมันที่มันสามารถตอบสนองในด้านของโฟโต้เจนิกได้ สามารถถ่ายรูปคู่ได้ และทำให้มันเข้ากับเจนใหม่มากๆ รู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราทำของดีจริงๆ เราใช้ของดี วัตถุดิบที่ดีครับ ก็เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นจุดที่มันยั่งยืนได้
ดีใจครับ จริงๆ มันเป็นเป้าหมายที่อยู่กับผมมาตั้งแต่ช่วงผมเปิดแบรนด์แรกๆ เลย เป็นสิ่งที่ทำให้เราอยากทำจุดนี้ให้ได้ อยากจะทำให้คนซื้อซูรีเพราะรักซูรี ไม่ได้ซื้อซูรีเพราะรักวิน เมธวินอย่างเดียวมาถึงวันนี้ก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมามันคุ้มค่า และสิ่งที่เราตัดสินใจมันเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์เป้าหมายในวันนี้จริงๆ ก็ดีใจมากๆ เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่รู้สึกภูมิใจมากๆ ด้วยที่ทำได้ครับ สบายใจมากๆ ครับ เพราะผมใส่ใจในด้านของผลิตภัณฑ์จริงๆ และเราก็ทำของดีจริงๆ ก็รู้สึกว่านี่จะทำให้มันประสบความสำเร็จได้”
เผยธุรกิจตัวใหม่ใกล้เปิดตัวแล้ว และตั้งเป้าไปบุกตลาดต่างประเทศ
“รูปเด็กสมบูรณ์หรือเอแคลร์ (หัวเราะ) อันนั้นโดนใจมาก นั่งอ่านคอมเมนต์ก็เออเหมือนเหมือนกันเนอะ (หัวเราะ) แต่จริงๆ เราทำคอลแลปกับแบรนด์ซีอิ๊วครับ ก็น่าตื่นเต้นเหมือนกัน เพราะตอนที่เราคิดคอนเซปต์เราก็คิดว่าถ้ามันอยู่กับซีอิ๊ว มันจะมีรสชาติยังไง แต่พอทำออกมาก็อร่อยมากๆ ก็ฝากติดตามด้วย จะปล่อยแล้วเร็วๆ นี้ ส่วนซูรีผมก็ตั้งเป้าว่าปีนี้จะไปตลาดต่างประเทศ เป็นหนึ่งในเป้าหมายของปีนี้จะพาซูรีไปตลาดต่างประเทศให้ได้ครับ ก็จะพยายามครับ ที่แรกที่ไหนยังไม่บอกครับ ต้องรอติดตาม”
บอกรูปห้องน้ำเป็นของฟิตเนส ไม่ใช่ที่บ้าน
“คือเรารู้สึกว่าตอนนั้นมันเป็นจุดที่เราพีกที่สุดในชีวิตแล้ว ครั้งนี้มันเพอร์เฟกต์ที่สุดแล้ว ก็เลยขอสแน็ปไว้ให้หน่อย ซึ่งก็คิดว่าจะโพสต์ปกติว่าทำได้แล้วนะ แต่ไม่คิดว่าคนจะไปโฟกัสข้างหลัง หุ่นเล่นมาตั้งนานไม่สนใจเลย สนใจแอร์ตัวนั้น ซึ่งจริงๆ ก็อยากแถลงการณ์ว่าของฟิตเนสครับ (หัวเราะ) ไม่ใช่ของผมครับ (หัวเราะ) ของผมไม่มีแอร์ แต่เดี๋ยวต้องสรรหาห้องน้ำใหม่ก่อน (หัวเราะ) เปลี่ยนฟีล จะได้เห็นอะไรที่แตกต่าง”
เผยแอบคิดหนักก่อนลงรูปวันเด็ก แต่คิดว่าช่วงวัยนั้นเท่ที่สุดแล้ว
“ตอนเด็กๆ เราภูมิใจนะว่าทรงนี้มันมา ยืนอยู่กับเพื่อนคือเราเด่นสุด เพราะด้วยทรงผมมันโดดเด่นมากๆ มันเท่มากสมัยก่อน แต่พอเรากลับมาดูรอบนี้รู้สึกว่ากูทำอะไรลงไปวะ (หัวเราะ)ก็รวบรวมความกล้าอยู่พอสมควร ตอนแรกจะลงไอจี แต่เดี๋ยวคนเห็นเยอะ ไม่เอาดีกว่า ก็ลงในทวีตดีกว่า ปรากฎคนเห็นเยอะกว่าเดิมอีก (หัวเราะ) รูปนี้แม่ส่งมา ถามแม่ว่ามีรูปวันเด็กอะไรบ้าง แม่ก็ส่งรูปนี้มา แล้วมันเตะตาก็เลยลง”