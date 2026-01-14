“ทนายเก่ง” เหลืออด ฟ้อง “เอ๋ มิรา” เรียก 5 ล้าน ซัดชอบรับบทเหยื่อ อีกฝ่ายโต้กลับเดือด

ดรามาบานปลาย หลังจาก “เอ๋ มิรา ชลวิรัลวานิศร์” เคยโพสต์ดรามา ถูกหมาไปแจ้งสรรพากรให้มาตรวจสอบ ซึ่งตนจ่ายภาษีถูกต้อง หมาเลยได้แค่เห่า กัดไม่ได้ เสียเวลาชีวิต ฟาดแรง ทำตัวไม่น่าเคารพ สิ่งที่ทำรุนแรงมาก สรรพากรมาถึงบ้านเต็มรถตู้ ถ้าไม่มีความรู้จะตกใจขนาดไหน ยิ่งรู้ว่าเป็นพวกคุณ กะจะเอาให้จมเลยหรอ ทำอะไรให้แค้นขนาดนั้น พร้อมลั่นถ้าไม่จบ จะขอปรึกษาผู้ใหญ่ พร้อมยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับอดีตสามี “ครูไพบูลย์ แสงเดือน” เพราะอดีตสามีเองก็โดนบุคคลนี้แจ้งเช่นเดียวกัน
ล่าสุดเฟซบุ๊ก “ทนายเก่ง วิษรุษ มณีรัตน์” คู่กรณี เอ๋ มิรา ได้โพสต์ฟาดกลับ ลั่นเหลืออดกับการรับบทเหยื่อ พร้อมเผยฟ้องเอ๋ มิรา เรียกค่าเสียหาย 5 ล้าน
“เหลืออดกับการรับบทเป็นเหยื่อ และ เพื่อเป็นการยืนยันความบริสุทธิ์ใจ
อยู่กับทนายเก่งมีรายได้เกือบ 10 ล้าน สรรพากรเรียกตรวจสอบ มันจะผิดตรงไหน ใช้ถนนหลวง ไฟฟ้า ประปา โรงพยาบาล สาธารณูปโภคอื่นๆ ที่เป็นของหลวง คุณก็ต้องจ่าย รัฐเก็บภาษีก็เพื่อนำไปพัฒนาประเทศ ตอนคุณอยู่กับเราคุณมีรายได้เยอะคุณก็ต้องเสียภาษี แต่ถ้าคุณไม่มีรายได้หรือมีรายได้น้อยก็ไม่ต้องเสียภาษี เป็นคนไทย มีรายได้ในราชอาณาจักรไทย ก็ต้องเสียภาษี ถ้าเสียถูกต้องจริงจะกลัวทำไม หรือความจริงคุณไม่เคยเสียภาษีเลย
ที่บอกว่ารถตู้ไปถึงบ้านแล้วหวาดกลัว ถามจริงเถอะได้ออกมาพบเจ้าหน้าที่จริงไหม หรือเป็นแค่เด็กเลี้ยงแกะแล้วรับบทเหยื่อตามเคย
อย่ามั่นใจในคำลวงที่เคยใช้แล้วได้ผลในรอบก่อน เคยโกหกหลอกลวงใคร หรือเคยยืมมือเพจทำร้ายคนอื่นสำเร็จ คนไทยไม่ได้โง่ คนที่เคยสงสาร เมื่อความจริงปรากฏเขาอาจจะตาสว่างก็ได้
และไม่ต้องอ้างนะว่าไม่ได้ระบุชื่อใคร ไม่ต้องระบุแต่ภาพ ข้อความ วีดีโอ สื่อได้ว่าหมายถึงใคร บุคคลทั่วไปเข้าใจว่าหมายถึงใคร ก็เป็นความผิดตาม ฎ.3877/2565 ระบุไว้ชัดเจน
ชอบโพสต์กฎหมาย ชอบเอากฎหมายมาขู่ว่าจะฟ้องอย่างนั้นอย่างนี้ ปรึกษาคนนั้นคนนี้ เดี๋ยวสอนกฎหมายให้ แต่ค่าเรียนแพงหน่อยนะ โทษคดีนี้มีทั้งจำคุกและปรับ และมีเรียกค่าเสียหาย 5,000,000 บาท ด้วย
รายละเอียดของฎีกาอยู่ในโพสต์นี้แล้ว เข้าไปอ่านนะ”
ต่อมา “เอ๋ มิรา” ได้โพสต์สวน “ร่างฟ้องหนู 5 ล้าน บ้าน 2 ล้านโบนัสหนูก็เอาคืนไปแล้ว ที่หนูบอกให้ลบคลิป รูปหนูที่เอาไปโฆษณา ภายใน 14 วัน คงไม่ต้องรอแล้วสินะ ทำตัวไม่น่าเคารพ ก็ไม่ต้องถามหาความเคารพนะคะ ว่าจะใช้ชีวิตเรียบง่าย ก็ตามรุงรังไม่เลิก”
พร้อมเผยถึงสรรพากรว่า “สรรพากรไม่ได้บอกชื่อว่าใครเป็นคนแจ้ง สรรพากรเขาบอกชื่อคนแจ้งไม่ได้อยู่แล้วค่ะเขาแค่บอกว่ามีคนแจ้งนะคะ คุณเอ๋รู้ไหมคะ ว่าเป็นใครหนูดูเอกสารก็พอรู้ว่าเป็นใคร หนูเลยเสียใจมากไงคะ”