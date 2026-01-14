“เมทัล” ลั่นถึง “โดม” ดื้อ มีด้านเห้! อยากให้เลิกติดแบ๊วแสดงตัวตนที่แท้จริง ยินดีใครอยากช่วยเลี้ยง - ขี้เกียจตามจัดการ

ทำชาวเน็ตเป็นห่วงความรู้สึก “เมทัล สุขขาว”ภรรยา “โดม ปกรณ์ ลัม” หลังเกิดเรื่องเมาแล้วไปคอมเมนต์คุกคาม “จินนี่ ยศสุดา ลีลาปัญญาเลิศ” ลูกสาวของ “คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ”ซึ่งตั้งแต่เกิดเรื่อง เมทัล เลือกเงียบไม่พูดถึงเรื่องดังกล่าวเลย จนล่าสุด เมทัล ได้อัดคลิปขณะต่อว่าสามีว่าเป็นคนดื้อ พร้อมร่ายยาวความในใจ และตอบคอมเมนต์ชาวเน็ตรัวๆ
“ดื้อแบบไม่มีใครเอาอยู่ทั้งนั้น จะเอายังไงก็เอาจ้ะ.. อยู่รอดมาได้เพราะอะไร? ... ไม่ได้อวยว่านางมีความดีตรงไหน ตัวฉันและตัวนางเองมีความเห้ อยากบอกมาก เวลาคุยกันจริงๆ โคตรจะผู้ชาย แต่ทัลไม่ชอบลงทุกอย่างทุกตัวตนลงบนโซเชียล ทัลเลือกแล้วว่าลงแค่นี้พอ ขี้เกียจด้วยวางตัวด้วย ทัลไม่ได้ชอบให้คนมาเห็นทะลุตัวเรามากมาย100%
มีแต่คนถามว่าเราโอเคไหม เอาจริงๆ ก็กลัวคนอื่นช็อกมากกว่า เพราะอะไรเห้ๆ ไม่ได้เลือกจะลงให้คนรู้ ยุคนี้มันได้แล้วที่จะพิมพ์ตรงๆ 55 เราทุกคนรู้ว่าสังคมมีกลไก วงการ การเมือง คนดี คนชั่ว คนเห้ มีปะปน เป็นคนนอกลู่นอกทาง คนเห้กลับใจ (อาจจะกลับได้ช่วงนึง) คนดีแตกตอนท้าย คนกลายร่าง คนเอิดไม่รู้ตัวเอง
ถ้ายังไม่ลงโลงชีวิตมันยังไม่จบ ต้องแก้ไขอยู่กันไปแล้วแต่ชีวิตใครชีวิตมัน .. หน้าที่ใครหน้าที่มัน สไตล์ใครสไตล์มันค่าาาา ในคลิปที่พูดชั่วๆ เพราะต้องคอยพูดค่อยๆ กับนางไม่งั้นดื้อแตก ออกนอกลู่นอกกรอบ นางเกินกว่าทุกคนจะจินตนาการ ฉันนี่สิเหนื่อยอยู่นะ
ใครอยากช่วยเลี้ยงพี่โดมยินดีนะ เวลานางไปทัวร์ฉันฝากดูนางด้วย อย่าให้ไปโดนกฎหมายข้อไหน ฉันขี้เกียจจัดการ ฝากแฟนๆ นางด้วยค่ะ ช่วยทัลด้วยนะ ทัลจะไปขายของชิลๆ ของทัลแล้ว”
ซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายทำนองเป็นห่วงความรู้สึกของเมทัล ซึ่ง เมทัลได้ตอบคอมเมนต์ว่า…
“เอาจริงๆ ทัลรู้สึกหลายอย่างแหละค่ะ แต่จะชิลๆ ไปได้ก็เพราะด้านดีที่มี แต่ค่อนข้างเข้าใจและปมในใจของเขา เป็นคนดังแต่เด็กเพื่อนแท้หายาก มีคนสปอยถือว่าเขาไม่เสียคนก็เหมือนจะบุญแล้วคิดว่าค่ะ , แกเมาหลุดโลกค่ะ แล้วเป็นคนชอบพูดจาเห้ๆ เวลาเมา, เมื่อคืนชีเครียด มาระบาย ว่ากูเป็นของกูแบบนี้ นี่ก็ฟังมาเยอะอยากระบายบ้างวุ้ย ดูแลซุปตาร์ดังแต่เด็กใครว่าง่ายกัน
ลงสักหน่อยค่ะพี่โดมเขาเครียดๆ ค่ะ มาพูดระบายกับทัลยาวๆ ทัลเลยถ่ายเขาลงอยากให้คนรู้ เขาเองก็รู้ว่าเขาเป็นคนเกเรมากค่ะ ทัลบอกว่าหลังจากนี้โชว์ๆไปเลยคนจะได้ไม่ช็อก55 มุมดาร์ก ,ทัลไม่ใช่คนดีอะไร แค่ทัลไม่โพสต์ความเห้ ออกมา 🩷 ปล่อยวาง55 ติดแบ๊วๆๆๆ”