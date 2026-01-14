“GMMTV” ประเดิมปีสุดปัง! ตอกย้ำผลงานคุณภาพระดับพรีเมียม คว้า 5 รางวัล “Y UNIVERSE AWARDS 2025”

เรียกได้ว่าเป็นการเริ่มต้นปี 2026 อย่างสง่างาม สำหรับ “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย ในเครือบริษัท “เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)” ที่ล่าสุดตอกย้ำความสำเร็จคอนเทนต์ระดับคุณภาพ คว้า 5 รางวัลจากงานประกาศรางวัล “Y UNIVERSE AWARDS 2025” ที่มาในธีม “I am what I am” เพื่อส่งเสริมการเป็นตัวเองอย่างภาคภูมิใจ โดยมีนักแสดงคุณภาพ “น้ำตาล ทิพนารี วีรวัฒโนดม, ฟิล์ม รชานันท์ มหาวรรณ์, จิมมี่ จิตรพล โพธิวิหค, ซี ทวินันท์ อนุกูลประเสริฐ, จูเนียร์ ปณชัย ศรีอาริยะรุ่งเรือง, มาร์ค จิรันธนิน ตรัยรัตนยนต์, โอห์ม ฐิติวัฒน์ ฤทธิ์ประเสริฐ, ปูน มิตรภักดี” พร้อมด้วย “โบว์ วิภาดา ศุภประชากร” นักเขียนนิยายคุณภาพ เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานและรับรางวัลในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2569 ณ KBank Siam Pic-Ganesha ที่ผ่านมา
สำหรับผลงานและนักแสดงจาก “GMMTV” หมวดซีรีส์ ประเภทยอดเยี่ยม (ตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) รางวัล “ทีมนักแสดงยอดเยี่ยม” ได้แก่ซีรีส์ "สายรหัสเทวดา Perfect 10 Liners" โดยมี 2 หนุ่มสุดปัง “จูเนียร์-มาร์ค” เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัลด้วยความภาคภูมิใจ แล้วไปต่อกันที่หมวดซีรีส์ ประเภทยอดนิยม ตัดสินจากผลโหวต เริ่มด้วย สาขา “The Best BL Series” ได้แก่ซีรีส์ "ทำนายทายทัพ My Magic Prophecy " ที่งานนี้ 2 หนุ่มฮอต “จิมมี่-ซี” แท็คทีมกันมารับรางวัลท่ามกลางเสียงเชียร์สนั่นฮอลล์ แล้วไปต่อที่ สาขา “The Best Couple” ได้แก่สองสาวเคมีฟ้าประทาน "น้ำตาล-ฟิล์ม" ที่ควงแขนกันขึ้นรับรางวัลด้วยรอยยิ้มแห่งความปลาบปลื้ม หลังจากนั้นก็มาถึงรางวัลพิเศษ รางวัล “ผู้ผลิตสื่อสร้างสรรค์ดีเด่น” ได้แก่ "GMMTV" ซึ่งถือเป็นการคว้ารางวัลนี้เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ตอกย้ำมาตรฐานการผลิตคอนเทนต์ที่โดดเด่นสร้างสรรค์จนเป็นที่ยอมรับอย่างต่อเนื่อง โดยมีเหล่านักแสดง “น้ำตาล-ฟิล์ม-จิมมี่-ซี-จูเนียร์-มาร์ค-โอห์ม-ปูน” ยกทีมขึ้นรับรางวัลร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง ก่อนจะไปปิดท้ายกับรางวัล หมวดนิยาย ประเภทยอดนิยม ตัดสินจากผลโหวตกับ สาขา “ตัวละครยอดนิยม” ได้แก่ตัวละคร "ทัพฟ้า" จากเรื่อง "ทำนายทายทัพ" โดยมี “โบว์” นักเขียนนิยายเจ้าของบทประพันธ์ขึ้นรับรางวัลอันน่าภาคภูมิใจนี้
เรียกว่าความสำเร็จในครั้งนี้ถือเป็นแรงใจสำคัญให้ทั้งเหล่านักแสดงและทีมงานเบื้องหลังของ "GMMTV" มุ่งมั่นพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพระดับพรีเมียม เพื่อส่งต่อความสุขและแรงบันดาลใจให้แฟนๆ ทั่วโลกได้ติดตามกันต่อไป