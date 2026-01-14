“อสมท” ร่วมกับ “โซนิกซ์ ยูธ” เปิดโผ TOP 9 ผู้เข้าชิง 3 รางวัล #9entawards2026xThonburiPhanich

สมหมาย สุวรรณวงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เปิดโผ TOP 9 ผู้เข้าชิง 3 สาขารางวัล พร้อมเปิดโหวต “ไนน์เอ็นฯอวอร์ด 2026 presented by Thonburi Phanich” #9entertainawards2026 #ขวัญใจมหาชน #คู่จิ้นแห่งปี #ShiningStaroftheyear
“สำหรับงานประกาศรางวัลหน้าม่านคุณภาพ หลังม่านคุณธรรม “ไนน์เอ็นฯอวอร์ด 2026 presented by Thonburi Phanich” เราจัดขึ้นทุกปี เพื่อเป็นกำลังใจ แรงใจ ให้กับนักแสดง ศิลปินในวงการบันเทิงหลากหลายสาขา โดยมี 3 สาขาที่คนทั้งประเทศสามารถร่วมโหวตได้ ซึ่งตอนนี้เราได้ผู้ผ่านเข้ารอบที่เป็น TOP 9 ของประเทศ มีทั้งนักแสดงและศิลปิน เริ่มที่ผู้เข้าชิงรางวัลขวัญใจมหาชน M1 นุนิว ชวรินทร์, M2น้ำตาล ทิพนารี, M3 นุ๊ก ธนดล, M4 ฝ้าย พีรญา, M5 แจม รชตะ, M6 ลีน่า ลลินา, M7 ฟรีน สโรชา, M8 เก่ง หฤษฏ์, M9 อิงฟ้า ตามมาด้วยผู้เข้าชิงรางวัลคู่จิ้นแห่งปี Y1เก่ง-น้ำปิง, Y2 เก้า-พีพี, Y3 จินนี่-เจน่า, Y4 ซี-นุนิว, Y5 น้ำตาล-ฟิล์ม, Y6 เพิร์ธ-แซนต้า, Y7 ฟรีน-เบ็คกี้, Y8 มิ้ลค์-เลิฟ, Y9 ลูกหมี-ซอนญ่า และผู้เข้าชิงรางวัล Shining Star of the Year S1 เก่ง-น้ำปิง, S2 จิมมี่-ซี, S3 ตี๋ตี๋-ป๋อ, S4 แตงกวา-เหนือ, S5 เติ้ล-เฟิร์สวัน, S6 ปอนด์-ภูวินทร์, S7 ลีน่า-หมิว, S8 อู่อู๋-เซฟ, S9 เอนจอย-จูน ซึ่งตอนนี้สามารถร่วมโหวตผู้เข้าชิงทั้ง 3 สาขาที่ชื่นชอบได้แล้วนะครับ ได้ 2 ช่องทางและได้แบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง ส่ง SMS มาที่หมายเลข 4689191 และทางเว็บไซต์ https://9entertainawards.mcot.net”
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรางวัล “ไนน์เอ็นฯอวอร์ด 2026 presented by Thonburi Phanich” Rise of Thainess เปล่งประกายความเป็นไทยสู่สากล และสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายการไนน์เอ็นเตอร์เทน ทาง ช่อง 9 กด 30, https://nineentertain.mcot.net, www.facebook.com/9entertainและ YouTube: NineEntertain Official #9entertainawards2026
