“เต๋อ นวพล” ชวนตั้งคำถามครั้งสำคัญ ในหนังเรื่อง ‘พนักงานใหม่ (โปรดรับไว้พิจารณา) HUMAN RESOURCE’ (เปิดรับพนักงานใหม่พร้อมกัน 29 ม.ค. นี้ ในโรงภาพยนตร์)

หลังจากฝากผลงานมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดผู้กำกับ เต๋อ นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ พร้อมเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องใหม่ ‘พนักงานใหม่ (โปรดรับไว้พิจารณา) HUMAN RESOURCE’ โดย GDH ร่วมสร้างกับ One Cool Connect และ JAI Studios ร่วมโปรดิวซ์โดย ซีดี พัชรินทร์ สุระวัฒนาพงศ์ นำแสดงโดย เอิงเอย ประภามณฑล เอี่ยมจันทร์, เพชร เผ่าเพชร เจริญสุข, อะตอม ชนกันต์ รัตนอุดม และ พิมมา PiXXiE พิมพ์มาดา ใจสักเสริญ
‘พนักงานใหม่ (โปรดรับไว้พิจารณา) HUMAN RESOURCE’ ภาพยนตร์ที่ชวนตั้งคำถามกับชีวิต สังคม โลกการทำงาน และการตัดสินใจครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่ง ก่อนจะพาใครสักคนมาแจ้งเกิดเป็น “พนักงานใหม่” บนโลกใบนี้ เพราะในความเป็นจริง เราทุกคนต่างล้วนเป็น “พนักงานใหม่” ของโลกใบเดิมเสมอ
เต๋อ นวพล กล่าวถึงที่มาของโปรเจกต์นี้ว่า “ตั้งต้นจากที่ตัวเองก้าวเข้าสู่ช่วงอายุ 40 ปี โดยมีคำถามหลักที่ว่า ตกลงแล้วเราจะมีลูกหรือไม่ ซึ่งสำหรับตัวผมแล้ว การมีลูกเหมือนการที่เราเชิญแขกคนใหม่เข้ามาที่บ้านและนั่นจะเป็นครั้งแรก ที่ทำให้เราได้พิจารณาบ้านของเราว่า รกหรือไม่ ปลอดภัยหรือไม่ และดีพอ สำหรับแขกที่กำลังจะมาหรือเปล่า แทนที่จะเป็นการหาคำตอบว่า เราจะมีลูกหรือไม่ คำถามจึงเปลี่ยนเป็น โลกที่เราที่อยู่เป็นอย่างไร และเนื้อแท้ของการมีชีวิตนั้นมันคืออะไรกัน มันจึงเป็นการหันหลังกลับไปมองการมีชีวิตทั้งทุกข์และสุขตลอด 40 ปีที่ผ่านมา โดยมีคำถามหลัก ๆ ว่า เราผ่านมันมาได้อย่างไร จะดีไหมถ้าให้ต้องพาใครสักคนมาเดินตามเส้นทางที่เราเจอมาอีกรอบ”
“ภาพยนตร์บันทึกภาพประจำวันของมนุษย์ในเมือง (กรุงเทพฯ) อย่างค่อยเป็นค่อยไป เป็นไม่กี่ครั้ง ที่บ้าน คอนโด ตึกใจกลางเมือง ถนน ซอกชอย ที่มีประเด็นความขัดแย้งซ่อนตัวอยู่อย่างเงียบเชียบมาตลอด ถูกฉายขึ้นบนจอใหญ่ ประเด็นที่ภาพยนตร์ตั้งคำถามขึ้นมา ไม่อาจสำรวจมันได้ด้วยความรวดเร็ว บางครั้งเราต้องนิ่งเพื่อจะเห็นสิ่งที่กำลังเคลื่อนไหวหรือสิ่งที่สะเทือนความรู้สึกเราโดยที่เราไม่รู้ตัว คล้าย ๆ ที่บางครั้ง เราอาจไม่รู้ตัวว่าทำไมเราถึงเครียดหรือรู้สึกกดดันทั้ง ๆ ที่มองไปรอบ ๆ ทุกอย่างก็ดูปกติเช่นเดียวกับที่หลาย ๆ ครั้งเราก็ไม่รู้ว่าอะไรทำให้เราถึงไม่กล้าพูดบางอย่างออกมา และหลาย ๆ ครั้งที่เราทำอะไรที่ไม่ถูกต้อง แต่ก็ยังทำไปโดยธรรมชาติ ความกดดัน วัฒนธรรม ความเชื่อ โครงสร้างอำนาจที่มองไม่เห็น (แต่อยู่รอบตัวเรา) ปัจจุบันมันไม่ได้จบแค่ที่ทำงาน แต่มันทะลุเข้ามาในห้องนอน เข้ามาในหัวของเรา อยู่ในวิธีคิด การเดิน การนั่ง การขับรถ การนอน หนังจึงค่อย ๆ ให้เวลากับผู้ชม ในการสังเกต ทบทวนความคิด หาสาเหตุ อย่างไม่รีบร้อน หนังจึงพยายามทำตัวเงียบกว่าปกติ เพื่อให้ผู้ชมได้ยินความรุนแรงชัดเจนขึ้น สำหรับผม ‘พนักงานใหม่ (โปรดรับไว้พิจารณา) HUMAN RESOURCE’ เป็นเหมือนแบบทดสอบบุคลิกภาพแบบที่ทุกคนชอบทำกัน คุณต้องตอบคำถามมากมายเพื่อจะพบว่าเราเป็นคนอย่างไร ผ่านคำตอบที่เราเพิ่งตอบไป หนังเรื่องนี้ไม่มีคำตอบสมบูรณ์ เพราะมันเปิดพื้นที่ให้ทุกคนเอาคำตอบที่มีในใจมาแชร์ร่วมกัน เพื่อถกเถียงและอาจจะนำไปสู่คำตอบที่ดีกว่าการครุ่นคิดมันเพียงลำพัง แต่ถ้าสุดท้ายแม้ว่าจะไม่ได้คำตอบอะไรเลยก็ตาม อย่างน้อยเราก็หวังว่าผู้ชมจะรู้จักตัวเองดีขึ้น รู้จักสิ่งที่อยู่รอบตัวดีขึ้นและอาจจะทำให้เห็นทางออกในปัญหาอื่น ๆ ที่อยู่ในชีวิตของแต่ละคน โดยที่ไม่จำเป็นว่าคุณกำลังจะวางแผนจะมีลูกหรือไม่ก็ตาม ขอให้สนุกกับการชมภาพยนตร์ครับ”
‘พนักงานใหม่ (โปรดรับไว้พิจารณา) HUMAN RESOURCE’
เปิดรับพนักงานใหม่พร้อมกัน 29 มกราคม 2569 ในโรงภาพยนตร์
