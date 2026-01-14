สมชื่อ “เนรมิตรหนัง ฟิล์ม” ปลุกชีพ “โอมุคาเดะ” สุดคลั่ง “เพื่อน-เต้ย” ดึงสารพัดเทคนิค-ซีจี สร้างปีศาจตะขาบยักษ์

หลังปล่อยตัวอย่างแรกไปเพียง 3 สัปดาห์ กระแสตอบรับภาพยนตร์แอ็คชั่นระทึกขวัญ “Omukade...โอมุคาเดะ” ผลงานการกำกับของ เพื่อน-ภาคภูมิ วงศ์จินดา และ เต้ย-ชาลิต ไกรเลิศมงคล จาก Fatcat Studios ก็แรงเกินคาด ยอดวิวสูงกว่า 2.9 ล้านครั้ง ล่าสุด “เนรมิตรหนัง ฟิล์ม” ร่วมกับ “ฉายแสง แอด.เวนเจอร์” ไม่รอช้า ส่งตัวอย่างเต็มเอาใจคอหนังแอ็คชั่นระทึกขวัญทันที นำแสดงโดย ญดา-นริลญา กุลมงคลเพชร, นักแสดงชาวพม่ามากฝีมือ เดาง์, นักฮ็อกกี้ทีมชาติไทยลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น ฮิเดกิ นากายาม่า ร่วมด้วย อินฟลูเอนเซอร์ญี่ปุ่นชื่อดัง เรียวตะ มอยส์เจอร์ และ ปู-ยะสะกะ ไชยสร
ตัวอย่างเต็ม “โอมุคาเดะ” จะพาผู้ชมย้อนไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เผยให้เห็นถึงจินตนาการของ 2 ผู้กำกับ เพื่อน-ภาคภูมิ และ เต้ย แฟทแคท ที่ตั้งใจปลุกชีพภูตตะขาบขนาดยักษ์ในตำนาน “โยไค” เอาใจคอหนังแนวมอนสเตอร์อย่างเต็มสตรีม ภาพลักษณ์ภายนอกดูสยดสยองและเต็มไปด้วยอันตราย อุปนิสัยก้าวร้าวพร้อมจู่โจมผู้บุกรุกได้อย่างโหดร้ายในหลายรูปแบบ
เพื่อน-ภาคภูมิ กล่าวว่า “อย่างที่บอกว่าญี่ปุ่นมีโยไค โยไคคือมอนสเตอร์ของญี่ปุ่น แล้วเราก็ดูเป็น reference ว่าตัวนี้แปลงร่างยังไง เราไม่ได้ก็อปปี้เขา แต่ขณะเดียวกันก็ต้องไม่เสียต้นฉบับเขา แล้วเราก็เติมจินตนาการของเราไปด้วย ถ้ามักกกลูกหน้าตาจะเป็นอย่างไร รังของมันหน้าตาเป็นไงครับ”
เต้ย-ชาลิต เผยว่า “โจทย์ของเรื่องนี้คือ เราจะทำยังไงให้คนกลัวสัตว์ประหลาดตัวนี้ จะออกแบบยังไงให้นักแสดงกลัวเวลาเข้าฉาก เรื่องนี้เราใช้เทคนิคซีจีผสมกับงาน Particle Effect เราจะมีม็อกอัพใช้เลือดจริงในฉากให้นักแสดงเห็นจริง ๆ ผมจะไม่ใช้ซีจีล้วน เราพยายามดีไซน์เทคนิคให้ตอบโจทย์หนังเรื่องนี้ เรื่องนี้เป็นเรื่องแรก ๆ ของไทยที่ใช้งานซีจีผสมผสานกับงานม็อกอัพครับ โอมุคาเดะเป็นเรื่องเล่าปีศาจปรัมปรา ๆ มันสามารถแฝงกายในร่างกายของมนุษย์ได้ด้วย เราก็ต้องตีโจทย์มอนสเตอร์ตัวนี้ให้มีเอกลักษณ์ ต้องเพิ่มรายละเอียดบางอย่างที่พิเศษเพื่อให้คนจดจำ โอมุคาเดะในเวอร์ชั่นนี้เป็นออริจินัล เหมือนเราจินตนาการว่าเอเลี่ยนหน้าตาแบบนี้นะ ผมก็ต้องไปศึกษาธรรมชาติของตะขาบผสมกับตำนาน และสิ่งมีชีวิตที่ใกล้เคียง วัฏจักรชีวิตเป็นยังไง ใช้ชีวิตอยู่ยังไงในถ้ำ”
ติดตามชมตัวอย่างเต็มของ “โอมุคาเดะ” ได้ทาง https://youtu.be/-lOjAwV_sqw และร่วมพิสูจน์ความคลั่งของปีศาจตะขาบยักษ์หนึ่งในตำนาน “โยไค” ได้ในวันที่ 22 มกราคม 2569 ในโรงภาพยนตร์