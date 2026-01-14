“โอ๋ ภัคจีรา" ฟาดร่างใหม่ไฟลุก 4 เดือนหายไป 20 โลฯ แอ่นสะโพก สลัดภาพสาวเจ้าเนื้อ ทวงคืนตำแหน่งนตัวแม่สุดเซ็กซี่

กลายเป็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ในทันทีเมื่อตัวแม่ตัวมัมอย่าง "โอ๋ ภัคจีรา" ปล่อยเซตภาพล่าสุดที่ทำเอาชาวเน็ตต้องขยี้ตารัวๆ เพราะภาพสาวเจ้าเนื้อที่คุ้นตาถูกลบหายไป กลายเป็นสาวหุ่นเพรียว สับทุกองศา สวยสะพรั่งจนแทบจำไม่ได้ เหมือนย้อนเวลาไปสมัยเข้าวงการใหม่ๆ เลยทีเดียว
ก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยเปิดใจแบบหมดเปลือกถึงช่วงชีวิตที่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวจนน้ำหนักพุ่งสูง อ้วนสะสมมานานซึ่งไม่เพียงแต่กระทบต่อรูปร่าง แต่ยังลามไปถึงงานในวงการที่ค่อยๆ หายไป เหลือเพียงงานพิธีกรประปราย แต่วันนี้เธอกลับมาพร้อมพลังบวกและการตัดสินใจ รักตัวเอง 100% ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติตัวเองครั้งสำคัญ
หลายคนสงสัยว่าเธอทำได้อย่างไร? งานนี้แม่โอ๋ไม่มีกั๊ก เผยเคล็ดลับการรีดน้ำหนักลงถึง 20 กิโลกรัม ภายในเวลาเพียง 4 เดือน ด้วยปรับพฤติกรรมการกินใหม่ทั้งหมดแบบยกแผง หันมาใส่ใจสุขภาพจากภายในอย่างจริงจัง และมีตัวช่วยพรีเมียมแบรนด์ "OH LA LA" ผลิตภัณฑ์ดูแลรูปร่างที่เป็นอาวุธลับสำคัญ ช่วยให้หุ่นเป๊ะปังได้ไวขึ้นแต่ยังคงความสุขภาพดี
ตัวท็อปในตำนานจัดเต็มกับแฟชั่นเซตสุดจึ้งเพื่อฉลองร่างใหม่ในฐานะพรีเซ็นเตอร์แบรนด์ OH LA LA มาในชุดหนังสีดำรัดรูป โชว์ส่วนเว้าส่วนโค้งที่ชัดเจนจนใจสั่น ท่าแอ่นสะโพกสุดสยิวและการจิกกล้องระดับตัวแม่ สะท้อนอินเนอร์ความมั่นใจที่เต็มเปี่ยมร้อนแรงกว่าเดิมหลายเท่า จนเพื่อนพ้องในวงการถึงกับต้องยอมสยบ โอ๋ ภัคจีรา เวอร์ชั่น 2026 คือข้อพิสูจน์ว่าผู้หญิงเราถ้าตั้งใจจะสวยและสุขภาพดี ไม่มีอะไรมาขวางทางได้