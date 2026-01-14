BoA ปิดฉาก 25 ปี ไม่ต่อสัญญา SM เผยไม่เสียใจ พร้อมเริ่มบทใหม่ชีวิตศิลปิน

ตำนานเค-ป๊อปผู้บุกเบิกกระแสฮันรยูโลก ยุติสัญญากับ SM Entertainment อย่างเป็นทางการ สิ้นปี 2025 หลังร่วมทางกันยาวนาน 25 ปี พร้อมย้ำจากใจว่า “จากไปโดยไม่เสียใจ” และเตรียมก้าวสู่เส้นทางใหม่ที่ทั้งวงการจับตา.
โบอา ซึ่งเดบิวต์ตั้งแต่อายุเพียง 13 ปีในปี 2000 ก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของกระแส “ฮันรยู” หรือคลื่นวัฒนธรรมเกาหลี และมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการขยายอิทธิพลของเค-ป๊อสู่เวทีโลก โดยเฉพาะในตลาดญี่ปุ่น ตลอดเวลากว่าสองทศวรรษ เธอได้สร้างผลงานและชื่อเสียงในฐานะศิลปินเดี่ยวระดับตำนาน จนได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้บุกเบิกและแบบอย่างของศิลปินรุ่นหลัง
ในข้อความส่วนตัว โบอากล่าวถึงหมุดหมายสำคัญครั้งนี้ว่า เธอก้าวออกมาจาก SM “โดยไม่มีความเสียใจ” พร้อมแสดงความขอบคุณต่อช่วงเวลาที่ได้ร่วมงานกับค่าย และขอบคุณแฟน ๆ สำหรับการสนับสนุนอย่างไม่เคยเปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังระบุว่าจะยังคงให้กำลังใจและสนับสนุน SM Entertainment ต่อไป
ด้าน SM Entertainment ได้ยกย่องความสำเร็จของโบอา พร้อมชี้ว่าเธอคือบุคคลสำคัญที่มีส่วนอย่างยิ่งต่อการเติบโตของบริษัท และต่อการทำให้เค-ป๊อปเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ค่ายได้แสดงความขอบคุณต่อความทุ่มเทของเธอ และส่งแรงสนับสนุนให้กับเส้นทางในอนาคต