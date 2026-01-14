“แจ็ค บาวเออร์" โดนซะแล้ว! "คีเฟอร์ ซูเธอร์แลนด์" ถูกจับคดีทำร้ายคนขับรถ

นักแสดงเจ้าของบทสายลับระดับตำนานจากซีรีส์ 24 ถูกตำรวจแอลเอจับกุม หลังถูกกล่าวหาว่าทำร้ายและข่มขู่คนขับรถแอปรับส่งกลางฮอลลีวูด ก่อนวางเงินประกันและรอขึ้นศาลต้นเดือนกุมภาพันธ์
คีเฟอร์ ซูเธอร์แลนด์ นักแสดงชาวแคนาดา ถูกจับกุมในลอสแอนเจลิส หลังถูกกล่าวหาว่าทำร้ายร่างกายและข่มขู่คนขับรถแอปรับส่ง ในย่านฮอลลีวูด ตามการเปิดเผยของตำรวจ
กรมตำรวจลอสแอนเจลิส (LAPD) ระบุว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลา 00.15 น. ตามเวลาท้องถิ่นเช้าวันจันทร์ (08.15 น. GMT) โดยซูเธอร์แลนด์ “ขึ้นรถของบริการเรียกรถ จากนั้นได้ทำร้ายร่างกายคนขับซึ่งเป็นผู้เสียหาย และมีการข่มขู่ในลักษณะเข้าข่ายความผิดทางอาญา”
อย่างไรก็ตาม ตำรวจยืนยันว่าผู้เสียหายไม่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว
ซูเธอร์แลนด์ วัย 59 ปี ได้รับการปล่อยตัวหลังวางเงินประกัน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 37,000 ปอนด์) และมีกำหนดขึ้นศาลในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ขณะที่ BBC ระบุว่าได้ติดต่อผู้แทนของนักแสดงรายนี้เพื่อขอความเห็นแล้ว
เหตุเกิดขึ้นบริเวณสี่แยกถนนซันเซต บูเลอวาร์ด และแฟร์แฟกซ์ อเวนิว ในฮอลลีวูด และอยู่ระหว่างการสอบสวนของหน่วยฮอลลีวูดของ LAPD
ซูเธอร์แลนด์เป็นที่รู้จักจากบทสายลับ แจ็ก บาวเออร์ ในซีรีส์ 24 และบทประธานาธิบดีสหรัฐใน Designated Survivor อีกทั้งยังเป็นบุตรชายของนักแสดงระดับตำนาน โดนัลด์ ซูเธอร์แลนด์
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขามีปัญหากับกฎหมาย โดยในปี 2007 เขาเคยถูกตัดสินจำคุก 48 วันจากคดีเมาแล้วขับและละเมิดเงื่อนไขคุมประพฤติ ปี 2009 เขาถูกจับในข้อหาทำร้ายร่างกายแต่ภายหลังถูกยกฟ้อง และล่าสุดในปี 2020 เขาเคยถูกจับหลังขับรถกลับรถผิดกฎหมายในฮอลลีวูดอีกด้วย