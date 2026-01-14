ไม่สนโลก ไม่แคร์กฎ “ฌอน เพนน์" จุดบุหรี่กลางงานลูกโลกทองคำ

นักแสดงฮอลลีวูดตัวพ่อถูกถ่ายภาพสูบบุหรี่ภายในฮอลล์พิธีลูกโลกทองคำต่อหน้าดาราและสื่อมวลชน สร้างกระแสวิจารณ์เดือดในโลกออนไลน์ ท่ามกลางภาพลักษณ์ “ไม่สนโลก” ที่ติดตัวเขามาตลอดอาชีพ
สื่อบันเทิงสหรัฐอย่าง People รายงานเมื่อวันที่ 12 ว่า เพนน์ได้จุดบุหรี่สูบระหว่างพิธีมอบรางวัลลูกโลกทองคำ ครั้งที่ 83 ซึ่งจัดขึ้นที่นครลอสแอนเจลิส เมื่อคืนก่อนหน้า
เบน ฟริตซ์ ผู้สื่อข่าวของ Wall Street Journal ได้โพสต์ภาพลงบน X (ทวิตเตอร์เดิม) เผยให้เห็นเพนน์คาบบุหรี่ไว้ที่ปาก พร้อมแคปชันว่า “นี่มันไม่น่าจะถูกกฎหมายได้” ในภาพเดียวกันยังเห็น เลโอนาร์โด ดิคาปริโอ ซึ่งแสดงร่วมกับเพนน์ในภาพยนตร์ One Battle After Another นั่งอยู่ข้าง ๆ กำลังสนทนากับ เคต ฮัดสัน
ภาพดังกล่าวถูกแชร์ต่ออย่างรวดเร็วในโซเชียลมีเดีย รวมถึงอินสตาแกรม โดย แฮนนาห์ ไอน์ไบนเดอร์ นักแสดงจากซีรีส์ Hacks ซึ่งเข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำในปีนี้ ได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ว่า “ฉันเห็นกับตาตัวเองเลย”
ขณะที่ รีเบคกา ฟอร์ด ผู้สื่อข่าวจาก Vanity Fair ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า “แขกบางคนพยายามออกไปหาพื้นที่สูบบุหรี่นอกฮอลล์ แต่เพนน์กลับจุดบุหรี่สูบอยู่ในที่นั่งของตัวเองภายในงาน” เธอยังเสริมอีกว่า “อย่างน้อยตอนที่ฉันสัมภาษณ์เขาเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา เรานั่งอยู่กลางแจ้ง” สื่อเป็นนัยว่าเพนน์ยังคงสูบบุหรี่ตลอดการให้สัมภาษณ์เช่นกัน
เหตุการณ์นี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เพนน์ ซึ่งเป็นที่รู้กันว่าเป็นนักสูบตัวยง ถูกวิจารณ์เรื่องการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ People ระบุว่า ในปี 2018 เขาเคยจุดบุหรี่สูบถึงสองมวนระหว่างออกรายการ The Late Show with Stephen Colbert สร้างความงุนงงให้กับผู้ชมจำนวนมาก นอกจากนี้ เมื่อปีที่แล้ว เขายังถูกจับตามองจากการสูบต่อเนื่องระหว่างงานแถลงข่าวในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติมาร์ราเกช
ขณะเดียวกัน ภาพยนตร์ One Battle After Another ซึ่งเพนน์ร่วมแสดง ก็เพิ่งคว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Motion Picture) ในงานลูกโลกทองคำครั้งนี้ ท่ามกลางกระแสพูดถึงตัวนักแสดงที่ร้อนแรงไม่แพ้กัน