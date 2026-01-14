คาดก่อนสิ้นเดือนม.ค. “โดม” เข้ารับหมายเรียก คดีคุกคามทางเพศ “จินนี่”

กรณีที่ “โดม ปกรณ์ ลัม” ถูก “จินนี่ ยศสุดา ลีลาปัญญาเลิศ” ลูกสาวของ “คุณหญิงหน่อย สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์” หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยฟ้องผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ คุกคามทางเพศ ซึ่งกลายเป็นข่าวฮือฮาส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
คืบหน้าล่าสุด จินนี่ ได้เข้าให้ปากคำในฐานะผู้เสียหายเรียบร้อยแล้ว กับพนักงานสอบสวน โดยเดินทางเข้าพบตร.เจ้าของคดีที่สน.พหลโยธิน หลังช่วงปีใหม่ ตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยาน ยันมีหลักฐานมากพอ สามารถออกหมายเรียกผู้ถูกกล่าวหาให้เข้ามาพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา โดยคาดว่าไม่เกินสิ้นเดือนม.ค.นี้