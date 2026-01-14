“เจน ซีมัวร์” เปิดใจบอนด์เกิร์ลทำให้งานหด ไม่ได้เปรี้ยงอย่างที่คิด

เชื่อได้ว่าสาวๆ หลายคนเคยใฝ่ฝันอยากรับบท “ผู้หญิงของ เจมส์ บอนด์” แต่สำหรับ “เจน ซีมัวร์” ที่เคยมีโอกาสนั้นแล้ว เผยว่าเป็นการทำลายอาชีพนักแสดงของเธอกันเลยทีเดียว
เจน ซีมัวร์ นักแสดงวัย 74 ปี กล่าวว่าการที่เธอรับบทเป็น “บอนด์เกิร์ล” ทำให้เส้นทางอาชีพของเธอในอังกฤษได้รับผลกระทบอย่างหนักจนเธอจำเป็นต้องย้ายไปทำงานที่สหรัฐอเมริกา
ซีมัวร์เคยเล่นเป็น Solitaire คู่กับเซอร์ โรเจอร์ มัวร์ ในภาพยนตร์ Live and Let Die เมื่อปี 1973 เมื่อครั้งที่เธออายุเพียง 20 ปี แต่หลังจากนั้นเธอกลับพบว่าผู้กำกับในอังกฤษไม่สามารถมองข้ามภาพลักษณ์ของเธอจากบทบอนด์เกิร์ลได้
เธอบอกกับ Telegraph ว่า เธอมักจะผ่านการคัดเลือกบทไปได้ไกลจนถึงรอบสุดท้ายสำหรับภาพยนตร์ใหญ่ ๆ แต่เมื่อผู้กำกับรู้ว่าเธอเคยเป็นบอนด์เกิร์ล ก็จะหยุดติดต่อและเธอก็ ไม่เคยได้รับงานนั้นอีกต่อไป
ในทางกลับกัน ในสหรัฐฯ ผู้คัดเลือกเองกลับยอมรับบทบาทบอนด์เกิร์ลของเธอ และมองไปยังผลงานอื่นของเธอด้วย ทำให้เธอได้รับบทบาทที่ต้องเล่นเป็นตัวละครแบบอเมริกันในช่วงปีแรก ๆ ที่นั่น โดยบางบทก็เป็นคนจากนิวยอร์ก, โอไฮโอ หรือทางใต้ของสหรัฐฯ ซึ่งบางครั้งผู้คัดเลือกก็ยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าแท้จริงแล้วเธอเป็นคนอังกฤษ
เจน ซีมัวร์ยังกล่าวอีกว่า แม้โอกาสที่เธอจะได้เป็น เจมส์ บอนด์ นั้นมีน้อยมาก แต่เธอก็ “พร้อมจะลอง” ถ้ามีบทที่เหมาะสม
หลังจากที่ Amazon ได้สิทธิ์ในการสร้าง เจมส์ บอนด์ เธอยอมรับว่าอยากจะกลับเข้าร่วมแฟรนไชส์ Bond ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง แม้จะคิดว่า “ไม่มีใครจะเรียกเธอเลยก็ตาม”