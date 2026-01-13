“โอ๋ ภัคจีรา” ทำแฟนๆ ตะลึง ลดน้ำหนัก 20 กิโลใน 4 เดือนจนสวยเด็กลง

แฟนๆ ตะลึงเลยทีเดียว หลังจากที่เห็นหุ่นล่าสุด “โอ๋ ภัคจีรา วรรณสุทธิ์” ผอมและเด็กลงไปมาก ดูสดใส และร่าเริงขึ้น โดยเจ้าตัวเผยว่าลดน้ำหนักได้มากกว่า 20 กิโลกรัม ในเวลาเพียง 4 เดือน
โดยโอ๋ยอมรับว่าหยุดรับงานไปช่วงนึงตั้งแต่มีลูก ทำให้แทบไม่ได้เล่นละครหรือรับงาน จนปล่อยตัว ซึ่งโอ๋เผยว่าตนเองไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไป แต่เริ่มมีคนพูดถึง และมีงานติดต่อเข้ามา กลายเป็นแรงผลักดันให้หันมาดูแลตัวเองจริงจัง ยืนยันไม่โกรธคำวิจารณ์ เพราะความสวยมีได้หลายรูปแบบ อีกทั้งเมื่อก่อนตนเองเคยพอใจความสวยแบบสาวอวบสมวัย