“ชิน ชินวุฒ” ตื่นเต้น-ภูมิใจ ย้ายเข้าบ้านใหม่ ใช้ชีวิตคู่ แพลนจัดงานแต่งสิ้นปี รัก 11 ปี ต้องเรียนรู้กันทุกวัน

“ชิน ชินวุฒ” เผยตื่นเต้นและภูมิใจ ย้ายเข้าบ้านใหม่คืนแรก รัก 11 ปี ยังต้องเรียนรู้และปรับตัวทุกวัน บางอย่างเปลี่ยนไม่ได้ ก็พยายามไม่ใช้อารมณ์ แพลนแต่งสิ้นปีนี้ แต่จดทะเบียนสมรสแล้ว
ทำเอาตื่นเต้นและภูมิใจกันหนักมาก สำหรับหนุ่ม “ชิน ชินวุฒ อินทรคูสิน” และสาว “ลิลลี่ ภัณฑิลา วิน ปานสิริธนาโชติ” หลังได้ฤกษ์ย้ายเข้าไปอยู่บ้านใหม่ และเริ่มต้นใช้ชีวิตคู่ด้วยกันอย่างสมบูรณ์ ล่าสุดวันนี้ (13 ม.ค.) ได้เจอหนุ่มชิน ที่มาร่วมงานกาล่าพรีเมียร์ภาพยนตร์เรื่อง “พนอ 2” เจ้าก็ได้เผยถึงเรื่องนี้ให้ฟัง พร้อมอัปเดตแพลนงานแต่ง ว่าน่าจะเป็นสิ้นปีนี้
“เมื่อวานเป็นวันแรกที่ย้ายเข้าบ้านใหม่ ก็เทสระบบเสียงในบ้าน ว่าห้องมันเก็บเสียงไหม ถ้ามันไม่เก็บเสียงก็ไม่ได้ เราต้องเช็กว่าที่เขาบิวต์อินมันแข็งแรงไหม ก็ดี แข็งแรง ผ่าน ผู้รับเหมาทำไว้ดี อาจจะมีนิดๆ หน่อยๆ แต่ไม่ใช่เรื่องอะไรที่แก้ไม่ได้ คุณภรรยาเขาก็แฮปปี้ครับ เมื่อคืนก็นอนคุยกันว่าดีเนาะ เราเต็มที่กันมาแล้วนี่คือผลจากสิ่งที่เราเหนื่อย เป็นความภูมิใจ หันไปคุยและบอกกันและกันว่าภูมิใจเนาะ สิ่งนี้มันเป็นบ้านในฝันเราเหมือนกัน ก็ดีใจทั้งคู่ครับ”
รัก 11 ปี ยังต้องปรับตัว ต้องเรียนรู้กันอยู่ทุกวัน
“ทุกวันนี้ก็ยังเรียนรู้กันอยู่นะ ต่อให้อยู่ด้วยกันมา 11 ปีแล้ว ก็ยังเรียนรู้กันอยู่ตลอดเวลา ยิ่งย้ายไปอยู่บ้านแล้ว แปลว่าเราจะเจอกันตลอด 24 ชั่วโมง ก็ต้องมีอะไรที่ผุดขึ้นมาเรื่อยๆ ที่ทำให้เราต้องเรียนรู้กันอีกทั้งคู่ เพราะก่อนหน้านี้ไป-กลับ แต่ตอนนี้คืออยู่ด้วยกันเลย แต่ไม่ได้เบื่อหน้ากันนะครับ ถ้าเบื่อหน้า 11 ปีคนเบื่อไปแล้วครับ มันคือการเจอนิสัยบางอย่าง เช่นถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกัน เขาก็จะไม่รู้ว่าเราเป็นคนที่ทำอะไรข้างเตียง ก็วางแหมะไว้ มันก็จะไม่เจอไง ถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกัน ซึ่งพอเขามาเจอ เขาก็ด่าสิ รออะไร (หัวเราะ) ก็ดี ทำให้เราไม่ติดสบาย
ส่วนของเขายังไม่มีอะไรที่…เหรอวะ เขาเป็นภรรยาที่ดี แต่มันก็ต้องต่างคนต่างปรับอยู่แล้วครับ ไม่รู้นะ ผมว่าความสัมพันธ์ที่ดีมันไม่ใช่การมาหาตรงกลาง แต่มันคือการเลือกที่จะปฏิบัติกับคนคนนี้ยังไง เช่นเรื่องนี้ทำให้เราหงุดหงิด แต่เราค่อยไปหงุดหงิดของเรา อย่าไปหงุดหงิดตรงนั้น เพราะบางอย่างต่อให้เราพยายามปรับ เราก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ เลยรู้สึกว่าบางเรื่องไม่ต้องปรับหรอก แต่เลือกที่ปฏิบัติ ไม่ใช้อารมณ์ตรงนั้น เพราะบางอย่างมันไม่ใช่นิสัย มันเป็นสันดาน คำว่าสันดานของผมหมายถึงนิสัยที่เป็นเรา มันก็มีหลายเรื่องที่ผมพยายามเปลี่ยนตัวเองแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้อยู่ดี ก็ต้องเลือกที่จะปล่อยวางดีที่สุด
แพลนจัดงานแต่งตอนสิ้นปี
“เราจดทะเบียนสมรสกันไปตั้งแต่ปีที่แล้ว เมื่อวานคืออยู่บ้านเดียวกันแล้ว เมื่อคืนก็ตื่นเต้นมาก เพราะแบบนี่คือบ้านเราแล้วนะ ตื่นเต้นบวกภูมิใจมากครับ เมื่อวานเข้าไปอยู่เพราะฤกษ์ดี ก็ไปตั้งแต่ 6 โมงเช้า ส่วนงานแต่งงานมองไว้ คุยกันไว้ คือสิ้นปีครับ”