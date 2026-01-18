หนุ่มทำเพลงแบบ lo-fi ไม่ดัง ไม่ฮิต แค่ 2 นาที แต่ทำเงินได้ปีละเป็นล้าน

10 ปีที่แล้ว "ไมเคิล เทอร์เนอร์" (Michael Turner) ในวัย 18 โพสต์วิดีโอที่เขาร้องเพลงและเล่นดนตรีเองลงบนยูทูบก่อนมียอดวิวมากกว่าหนึ่งล้านครั้งและทำให้เขาเห็นถึงพลังของโซเชียล
4 ปีที่แล้วเทอร์เนอร์ใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์ทำเพลงภายใต้ชื่อ PLVTINUM ในรูปแบบ “Lo-fi beats to study or relax to” หรือเพลงที่ถูกทำขึ้นง่ายๆ เอาไว้ฟังตอนทำอาหาร ทำงาน เรียน หรือแม้กระทั่งนอนหลับและพบว่าการผลิตเพลง ”โลว์ไฟ” นอกจากจะเป็นงานเสริมที่ ”ง่ายมาก” มันยังสร้างรายได้ให้กับเขาได้โดยที่เพลงดังกล่าวไม่จำเป็นต้องฮิตหรือมีคนรู้จักเสียด้วยซ้ำไป
ตามรายงานจาก CNBC ระบุว่าภายใต้ชื่อวง Bonsai Beats ที่เทอร์เนอร์ทำกับมือกีตาร์ "ไมค์ โบโน" สามารถทำรายได้เสริมกว่า 33,139 ดอลลาร์หรือประมาณ 1 ล้านกว่าบาทในช่วงปี 2022
เป้าหมายของเทอร์เนอร์นั้นชัดเจน เน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ พวกเขาจะตั้งเวลาไว้เพียงสองนาทีสำหรับการแต่งเพลง โปรดักชั่น และตั้งชื่อเพลง
ในการทำเพลงเขาและโบโนใช้กีตาร์ คีย์บอร์ด จากนั้นใช้ซอฟต์แวร์ผสมเสียงที่มีให้เลือกมากมายเมื่อได้เพลงก็จะใช้ Tune Core ที่จะนำเพลงไปลงในแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Spotify, Apple Music, YouTube และ TikTok ซึ่งมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 29.99 ดอลลาร์ต่อปี
เทอร์เนอร์กล่าวว่า การสร้างสรรค์เพลงเหล่านี้ “ง่ายกว่าที่หลายคนคิด” และต้นทุนที่แท้จริงมีเพียงแค่เวลา ซึ่งจากข้อมูลในหน้าโปรไฟล์ของ Bonsai Beats บน Spotify พบว่ามีผู้ฟังรายเดือนประมาณ 12,000 คน จากทั้งหมด 53 เพลง โดยมีเพียง 3 เพลงเท่านั้นที่มีความยาวเกิน 2 นาที
จากต้นทุนที่น้อยนิดทั้งงบประมาณและเวลา ในช่วงปี 2023 พวกเขาทำเงินได้เกือบ 60,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 1 ล้าน 9 แสนบาทจากเพลง 85 เพลง ซึ่งใช้เวลาสร้างทั้งหมดประมาณ 3 ชั่วโมงเท่านั้น
“อุปสรรคในการเริ่มต้นนั้นต่ำมาก จนใครก็ตามที่เป็นนักดนตรีมืออาชีพหรือมือสมัครเล่นก็สามารถเริ่มทำเป็นงานเสริมได้ทันที” เขากล่าวพร้อมบอกว่า “ข้อดีของการสตรีมมิ่งคือต้นทุนต่ำมาก... คุณแค่เอาเพลงไปลงใน Spotify แล้วถ้าเป็นเพลงที่เหมาะสม มันก็จะเริ่มสร้างรายได้แทบจะทันที”
เพลงแนว Lo-fi อาจไม่ได้มียอดสตรีมมากเท่ากับเพลงของ บียอนเซ่ หรือ เทย์เลอร์ สวิฟท์ แต่ก็ยังสามารถได้รับความนิยมได้ ตัวอย่างเช่น Lofi Girl สตรีมเมอร์ชื่อดังบน YouTube มีผู้ติดตาม 13.6 ล้านคน และวิดีโอของเธอมักมียอดวิวหลายล้านครั้งเป็นประจำ
เทอร์เนอร์บอกว่าเพื่อนนักดนตรีคนอื่นๆ ของเขาก็มีงานเสริมแบบ lo-fi เช่นกัน คนหนึ่งปล่อยเพลงสำหรับฟังเพื่อการนอนหลับและผ่อนคลาย และมียอดสตรีมเกือบ 20 ล้านครั้ง สร้างรายได้ประมาณ 100,000 ดอลลาร์ เนื่องจากผู้คนฟังซ้ำไปซ้ำมา ส่วนเพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นนักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์ที่ไม่มีรายได้ประจำก็เพิ่งขายลิขสิทธิ์เพลงที่เขาทำไว้ได้ในราคาถึง 1.68 ล้านดอลลาร์
“สถาบันการเงินเริ่มให้ความสนใจกับการสตรีมมิ่ง และใครก็ตามที่มีการสตรีมเพลงอย่างต่อเนื่องก็สามารถได้รับการเสนอซื้อกิจการจากนักลงทุนแบบดั้งเดิมได้ นี่เป็นตลาดที่มีอนาคตสดใส”
ค่าตอบแทนที่ค่อนข้างต่ำจาก Spotify และแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเพลงอื่นๆ เป็นหัวข้อสนทนาทั่วไปในหมู่นักดนตรี แต่สำหรับเทอร์เนอร์แล้ว การทำให้ดนตรีเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น หรือแนวคิดที่ว่าทุกคนสามารถสร้างรายได้จากการใช้แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งนั้น เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง
ในเดือนสิงหาคมปี 2023 เทอร์เนอร์ได้ก่อตั้งค่ายเพลงของตัวเองชื่อ Rebellion Recordsโดยเขากล่าวว่าเป้าหมายของเขาคือการช่วยส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในวงการเพลง ด้วยการใช้ทักษะการผลิตเพลงและการวิจัยเกี่ยวกับการแพร่กระจายทางออนไลน์เพื่อช่วยเหลือศิลปินหน้าใหม่ ค่ายเพลงของเขาจะได้รับส่วนแบ่งค่าลิขสิทธิ์จากศิลปินแต่ละคนเพียง 25% แทนที่จะเป็น 50-60% ซึ่งเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรมเพลง
“นี่เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นมากในวงการดนตรี” เทอร์เนอร์กล่าวพร้อมบอกว่า “ผมมองโลกในแง่ดี”