“เฌอปราง” ดีใจมี พ.ร.บ คอมบ์ฯ - คุกคามทางเพศ ลั่นคำไหนไม่กล้าพูดต่อหน้า ก็อย่าคอมเมนต์ มีคิดจะฟ้อง

“เฌอปราง” พร้อมรำแก้บน ถ้า “พนอ 2” ถึงหมื่นล้าน ดีใจมี พ.ร.บ คอมบ์ฯ - คุกคามทางเพศ ไว้ตอบโต้คอมเมนต์ไม่ดี อยากให้ถึงนึกใจเขาใจเรา ถ้าไม่กล้าพูดต่อหน้า ก็อย่าทำเลย ยอมรับมีคิดจะฟ้อง อันที่ลามปามครอบครัว บินไปกลับ ญี่ปุ่น-ไทย เรียนไปด้วย ทำงานไปด้วย ไม่ซีเรียสเรื่องเกรด แค่ไปเปิดโลก
เรียกว่าบินไป บินกลับ เป็นว่าเล่น สำหรับสาว “เฌอปราง อารีย์กุล” ที่ไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่น แต่ก็ยังรับงานที่ไทย ซึ่งล่าสุดวันนี้ (13 ม.ค.) ก็เพิ่งบินกลับมาเพื่อร่วมงานกาล่าพรีเมียร์ภาพยนตร์เรื่อง “พนอ 2” โดยงานนี้เจ้าตัวได้เปิดใจ ว่าถ้ารายได้หนังถึงหมื่นล้าน จะยอมรำถวายให้เลย พร้อมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฉบับใหม่ ที่เพิ่มฐานความผิด ในเรื่องการคุกคามทางเพศต่อผู้อื่นลงในระบบคอมพิวเตอร์ หลังเป็นหนึ่งคนที่โดนคอมเมนต์เชิงคุกคามเยอะ ตั้งแต่ตอนเป็น BNK48
“ถ้าหมื่นล้านหนูยอมรำเลย (หัวเราะ) ก็กดดันค่ะ อยากเล่าเรื่องของพนอให้มากที่สุด อยากให้คนเข้าใจครูพนอมาก ว่าทำไมถึงกลายเป็นคนแบบนั้นได้ แต่เหนือสิ่งอื่นใด คืออยากให้รู้ว่าการเล่นของมันไม่ดี แม้ว่าอยากคืนของ ก็หลุดไม่พ้นกรรม เพราะถ้าเล่นของแล้ว มันจะติดตัวไปจนวันตาย”
ดีใจมี พ.ร.บ.คอมบ์ฯ ฉบับใหม่ ฐานความผิด คุกคามทางเพศต่อผู้อื่นลงในระบบคอมพิวเตอร์
“ดีแล้วค่ะ ก็อยากให้ทุกคนใจเขาใจเรา การคอมเมนต์ก็มีคนอ่านนะ อาจจะกระทบจิตใจกันได้ ก็อยากให้คิดให้ดีก่อนคอมเมนต์ มันคือการส่งสาส์นถึงคนคนหนึ่งจริงๆ แล้วก็ดีใจที่อย่างน้อยตอนนี้มีความก้าวหน้า และความสบายใจให้กับคนถูกคอมเมนต์ใส่ ได้มีอะไรที่สามารถตอบโต้กลับไปบ้างค่ะ ง่ายสุดคือลองนึกว่าคุณกล้าพูดขนาดนี้ต่อหน้าหรือเปล่า ถ้าคุณไม่กล้าก็อย่าทำเลย”
ส่วนตัวยังเห็นคอมเมนต์คุกคามอยู่บ้าง แต่เรียนหนัก เลยไม่ได้ไปโฟกัส แต่ก็มีความคิดอยากจะฟ้อง
“ก็เห็นอยู่บ้าง แต่ตอนนี้ค่อนข้างยุ่งกับการเรียน อาจจะไม่ได้โฟกัสกับมันขนาดนั้นค่ะ แต่หนูก็มีทีมที่คอยระบายใส่กันบ้าง ว่าทำไมเขาถึงพูดกับเราแบบนี้นะ ถ้าเป็นเรื่องที่อยากให้เราพัฒนา ก็จะเก็บมาปรับปรุง แต่ถ้าอะไรที่แค่อยากทำร้ายกันทางคำพูด ก็ข้ามมันไปดีกว่า แต่ถ้าลามปามไปถึงครอบครัว อันนี้ก็ไม่น่ารักอยู่แล้ว จริงๆ ก็มีความคิดจะฟ้องค่ะ แต่ถ้าพูดคุยกันได้ก็คงจะดีกว่า และอย่าทำจะดีกว่าค่ะ”
เล่าเคยมีคนมาขอโทษในงานจับมือ
“ก็เคยมีเหมือนกันนะคะ มาบอกในงานจับมือด้วยซ้ำค่ะ ว่าพี่เคยมองเราผิดไป ก็รู้สึกขอบคุณที่วันหนึ่งเขามองเห็นอะไรบางอย่าง เราก็คงพิสูจน์อะไรบางอย่างให้เขาเห็นได้ ก็ดีใจที่มีคนแบบนี้อยู่ เพราะก็ไม่ใช่ทุกคน”
บินไปกลับ ญี่ปุ่น-ไทย เรียนไปด้วย ทำงานไปด้วย
“หนูยังเรียนอยู่นะคะ เพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่น เหลืออีกครึ่งทางค่ะ อีก 3-4 เดือนจะเรียนหลักๆ จบ หนูบินทุกเดือนเลยค่ะตอนนี้ ช่วงนี้โปรโมตหนัง ก็จะอยู่ไทยวีกกว่าๆ ก็บินไปบินกลับ เพราะยังเรียนฟูลไทม์อยู่ จริงๆ ค่อนข้างปรับตัวได้แล้ว ได้ A อยู่บ้าง ก็ถือว่าจัดการได้ แต่เทอมนี้บอกตัวเองว่าปล่อยนะ สัก C ยังอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ เอาสุขภาพตัวเองไว้ก่อน เพราะงานเยอะจริงๆ หนูไปเพื่อเรียนรู้เป็นหลัก ไม่ได้ใช้เกรด ไปเปิดโลก ไปเอาข้อมูลใหม่ๆ ไปเจอเพื่อนๆ ในวัฒนธรรมใหม่ๆ ก็อย่ากดดันตัวเอง เพราะเราทำงานหนักมากจริงๆ”