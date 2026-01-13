xs
เปิดเรื่องราว “ขวัญ ชรัญญา” จากเด็กน้อยรับเสด็จ สู่นางสาวไทย ในคลิปไวรัลที่ “พระราชินี” ทรงกอด ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ

กำลังเป็นที่ชื่นชมในโซเชียลกับคลิป สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงสวมกอด “ขวัญ ชรัญญา เพชรสุวรรณนาคะ” นางสาวไทยพิษณุโลก 2568 ที่งานวิ่งการกุศล Run for Wheel เพื่อสมทบทุนจัดซื้อวีลแชร์ให้น้องๆ ที่ขาดแคลน  
ขวัญ ชรัญญา เธอคือเด็กสาวในคลิปที่เคยเป็นไวรัลที่ได้สวมกอดและถ่ายรูปกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีไว้เป็นที่ระลึก โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสขอบใจขวัญที่เขียนจดหมายส่งมาให้ พระองค์ทรงขอบใจ จดหมายนี้ทรงพระอักษรแล้วทรงมีพระราชกำลังพระราชหฤทัย และได้ทรงเก็บรักษาจดหมายนั้นไว้ ณ ห้องทรงงาน 

ขวัญ ชรัญญา เคยเปิดใจถึงเรื่องนี้ ก่อนที่ตนเองจะเข้าประกวดนางสาวไทยเมื่อ 1 ปีที่ผ่านมาว่า….

“จุดเริ่มต้นคือเราอยากพิสูจน์ก็เลยเอาตัวเองแล้วก็ชวนเพื่อนๆ ไปทำจิตอาสาเวลาในหลวงเสด็จ เรารู้สึกว่าทำไมท่านถึงเข้าถึงง่ายจังเลย ก็เลยลองเขียนจดหมายดูเพื่อให้กำลังใจพระองค์ ตอนนั้นยังไม่ได้อินอะไรมาก ด้วยความเป็นมนุษย์คนนึงเรารู้สึกสงสารและเห็นใจ ในหลวง พระองค์อายุมากกว่าพ่อขวัญ 1 ปี เราเห็นใจที่คนอายุขนาดนี้ต้องมารับมือกับสถานการณ์อะไรก็ไม่รู้มากมายก็เลยเขียนจดหมายยื่นให้พระองค์ไป

ก็ไม่คิดว่าพระองค์จะทรงอ่าน ตอนนั้นขวัญไปเป็นจิตอาสาที่นครปฐม ในหลวง-พระราชินีท่านเสด็จมา ท่านจำขวัญได้เลยเป็นจุดที่ก็ตกใจเหมือนกัน ไม่คิดว่าพระองค์ทรงจำได้ ในจดหมายเขียนว่าคุณพ่อ-คุณแม่หนูหนีตายมาจากประเทศจีนมาพึ่งบารมีของในหลวงรัชกาลที่ 9 หนูและครอบครัวรักสถาบันพระมหากษัตริย์ เพราะท่านมีบุญคุณกับหนู ทุกวันนี้หนูพยายามทำแต่ความดี ก็ขอคุณงามความดีทั้งหมดขอให้ในหลวงสุขภาพแข็งแรง

ตอนนั้นท่านตรัสว่าจดหมายฉบับนั้นให้กำลังใจเรา เราเก็บไว้บนโต๊ะทำงานในห้องนอน เราอ่านแล้วเรามีกำลังใจ ท่านทรงขอบใจ แต่ที่เปลี่ยนก็คือตอนที่คุณพ่อขวัญป่วย อาการโคม่า อยากให้คุณพ่อได้รับการรักษาที่ดีมากกว่านี้ ก็เลยติดต่อไปที่สำนักพระราชวังบอกว่าหนูขอให้คุณพ่อได้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ได้ไหมคะ หนูอยากให้คุณพ่อได้รับการรักษาที่ดีมากกว่านี้ ก็ได้รับการตอบรับกลับมา ในหลวงและสมเด็จพระราชินีทรงรับพ่อไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ 

แต่ผ่านไปไม่นานพ่อขวัญก็จากไปเนื่องจากหัวใจวายเฉียบพลัน ความทราบไปถึงทั้งสองพระองค์ พระองค์ทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ จัดพิธีทุกอย่างให้ มีพระราชทานอาบน้ำหลวงอาบศพ สวดอภิธรรม ทำบุญ 7 วัน 50 วัน 100 วัน พระราชทานเพลิงศพ พระองค์ทรงเป็นเจ้าภาพให้ เราเลยรู้สึกว่าตอนที่พ่อยังอยู่ คนอยู่เคียงข้างพ่อเยอะมากเลย แต่พอพ่อไม่มีค่าอะไรแล้ว เขาตายแล้วแต่ในหลวงทรงเห็นคุณค่าของพ่อและครอบครัวเรา เรารู้สึกว่าความดีทำไปมันไม่สูญเปล่า อย่างน้อยในหลวงทรงอยู่เคียงข้างเรา

ขวัญจึงเชื่อมั่นในสิ่งที่เราเจอกับตัวเองมากกว่าฟังมาก บางคนพูดจะจริงหรือไม่จริงเราไม่สนใจ เพราะเราเองก็เคยโดนโจมตีกับอะไรที่มันไม่จริง ก็เลยเข้าใจว่าถ้าคนไม่ได้มาสัมผัสก็จะไม่รู้ ก็จะพูดกันไป ขวัญว่าเอาตัวเองเข้ามาพิสูจน์ให้เห็นกับตามันการันตีมากกว่า มันจริงกว่า พระองค์ทรงแสดงออก รักเราก่อน เราก็เลยกล้าแสดงออกกลับคืนไป ในวันที่ขวัญทุกข์ที่สุด ลำบากที่สุด มือที่ยื่นมาช่วยหนูก็คือทั้งสองพระองค์ หนูจะไม่ลืมพระคุณในครั้งนี้เลยค่ะ จากนี้ขวัญจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด จะพัฒนาตัวเองเพื่อในวันนึงข้างหน้าจะได้เป็นเสาหลักให้ครอบครัว ดูแลตัวเองได้ ช่วยเหลือสังคม ประเทศชาติต่อไปได้ในอนาคต”




















