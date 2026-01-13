“เจมส์จิ” พรั่งพรู ความรู้สึกใกล้จะเป็นพ่อคนแล้ว คุยกับ “โฟม เบ็ญจมาส” อยากเห็นลูกเป็นคนแบบไหนกันนะ

ทำแฟนๆ อ่านแล้วต่างพากันอมยิ้มกับบันทึกของว่าที่คุณพ่อ “เจมส์ จิรายุ ตั้งศรีสุข”ที่ตอนนี้ภรรยาสาว “โฟม เบ็ญจมาส กิตติพิทักษ์กุล” ใกล้คลอดเต็มทีแล้ว แต่สามีต้องจำใจห่างจากภรรยาเพราะติดไปทำงาน จึงเขียนบันทึกร่ายยาวให้คลายความคิดถึงและตื่นเต้นกับโมเมนต์การเป็นคุณพ่อที่ใกล้เข้ามาเต็มทีแล้ว
“ตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆ
ความมหัศจรรย์ของประสบการณ์มีลูกคนแรกที่เจอ คือความตื่นเต้นที่หลากหลาย
ตื่นเต้น ที่รู้ว่ามีน้องครั้งแรก
ตื่นเต้น ที่แม่เขาเริ่มมีอาการแพ้ท้อง ถึงจะโชคดีที่ไม่ได้มีอาการมากนัก แต่การรับมือของตัวแม่เองและพ่ออย่างผม ก็เลิ่กลั่กประมาณนึง ไม่รู้ต้องประคองตลอดไหม ท้องอ่อนต้องดูแลกันยังไง
ตื่นเต้น ที่ต้องปิดไว้ก่อน ตามธรรมเนียมและความเชื่อว่า เราจะต้องผ่านการตรวจให้เรียบร้อยว่าลูกปลอดภัยและสมบูรณ์
ตื่นเต้น ที่จะประกาศให้ทุกคนรู้โดยทั่วกันครั้งแรก
ตื่นเต้น ที่ร่างกายแม่ที่เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดขึ้น
ตื่นเต้น ที่พ่อต้องหายหัวไปจากบ้านในระยะเวลานึง …
แต่ละช่วงตื่นเต้นหมดต่างไปแค่บริบทของมัน เอาที่เด่นชัดสุดคือช่วงหลังมานี้ (อาจเพราะพึ่งเกิดขึ้น )
คุณแม่เริ่มมีอาการปวดนิ้วมือ ปวดหลัง ปวดขา ปวดเท้า จากน้ำหนักของอีกหนึ่งชีวิตที่แบกไว้
และเป็นช่วงที่ต้องเริ่มเตรียมซื้อของลูก จัดบ้าน ซักผ้า และข้อมูลมหาศาลที่ต้องทำความเข้าใจ
ไตรมาสสุดท้ายนี้ ดูเป็นช่วงที่กิจกรรมเยอะที่สุด ในวันที่คุณแม่อุ้ยอ้ายที่สุด และใช่ครับ พ่อไม่อยู่ …
เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา พ่อถามแม่ว่า เราอยากเห็นลูกคนนี้เป็นแบบไหนกันนะ
คุณแม่ คิด แต่ไม่นาน … “จิตใจดี และ จิตใจแข็งแรง”
ในส่วนตัวผมเชื่อว่า ยุคนี้ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราอยากเห็นที่สุดในตัวของคนที่เรารัก ไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานะไหน
ลูก พ่อ แม่ พี่ น้อง เพื่อน คนรัก
ผมนั่งเงียบอยู่สักพักแล้วตอบแค่ว่า อืมมม .. ดีนะ
คิดในใจ เอาจริงเราก็ไม่รู้หรอกจะสอนลูกยังไงให้ได้แบบนั้น แต่ผมเชื่ออย่างสุดใจเลย
“แม่เขาทำได้ ” ไม่มีทฤษฎี ไม่มีแบบแผน ไม่มีขั้นตอน
“มีแค่แม่” ถ้าแม่เขาผ่านช่วงเวลาทั้งหมดที่ถูกเล่าและไม่ได้เล่า (อีกเยอะมาก) มาได้ ใจแม่คงแข็งปั้ก
ไม่รู้ว่าพิมพ์เขียวแห่ง DNA ส่งต่อไปถึงลูกแค่ไหน
แต่ก็ไม่น่าห่วง เพราะถ้าออกมา
แม่เขาคง บอกให้รู้ ทำให้เห็น และเป็นให้ดูเอง
ขอบคุณและรักนะครับ ❤️
@11.9.19julyjansep
😊❤️“
หลังจากโพสต์นี้ นางเอกในละครของเจมส์จิ ไม่ว่าจะเป็น เต้ย จรินทร์พร จุนเกียรติ , เบลล่า ราณี แคมเปน พากันเข้ามาคอมเมนต์อิโมจิหัวใจ และบอกเป็นข้อความที่ซึ้งมาก ส่วนชาวโซเชียลเองชื่นชมในการเติบโตอย่างเต็มตัวของเจมส์จิ ที่พร้อมเป็นพ่อคนแล้ว บางคนบอกอ่านแล้วน้ำตาไหลตาม เป็นบันทึกที่อบอุ่นมาก ต่างพากันชื่นชมในความรักเมียของพระเอกหนุ่ม