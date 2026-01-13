xs
xsm
sm
md
lg

หยุดจ้างงาน “จ๊ะ นงผณี” แฟนหนุ่ม “บิ๊ก อชิรพล” วอนเจ้าภาพ “ผมอยากมีลูกแล้ว”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นาทีนี้คงไม่มีใครสวยและโชคดีเท่ากับผู้หญิงที่ชื่อว่า “จ๊ะ นงผณี มหาดไทย” งานก็ปัง รักก็รุ่ง แถมหนุ่มข้างกายนามว่า “บิ๊ก อชิรพล” ก็ตามติดไปให้กำลังใจติดขอบเวทีในแทบทุกงานโชว์ เผลอๆ บางเวทีก็มีขึ้นโชว์สเต็ปกับเพลง “อีลูกช่างสอด” ไปอีก ล่าสุดเพียงแค่เจ้าตัวบอกว่าเป็นคนชอบนวด ว่าที่พ่อผัวก็จัดให้ สร้างห้องนวดพร้อมหมอนวดฝีมือดี 2 คนให้ทันที แถมฝ่ายชายเองยังวอนเจ้าภาพว่าหยุดจ้างงานแฟนตนเองได้แล้ว เพราะอยากมีลูกแล้ว

จ๊ะ : มีคนบอกว่าจะแต่งงานเมื่อไหร่? ข้าบอกว่าม๊าโทร.ไปขอแม่ข้าแล้ว แต่ข้าบอกว่ายังไม่แต่ง และเอ็งบอกให้ข้าไปเก็บไข่

บิ๊ก : จริงๆ ไปเก็บได้แล้ว วอนเจ้าภาพด้วยนะครับ หยุดหางานอิจ๊ะได้แล้วนะครับ

จ๊ะ : ทำไมอ่ะ

บิ๊ก : อยากมีลูกครับ

จ๊ะ : คนเขาคิดว่าข้าล้อเล่นนะ ที่ข้าบอกว่า ถ้าข้าแต่ง ข้าต้องมีลูกเลย กูอยากร้องเพลง กูอยากทำงาน

บิ๊ก : รบกวนเจ้าภาพทุกท่านนะครับ

จ๊ะ : ไม่ต้องรบกวน







หยุดจ้างงาน “จ๊ะ นงผณี” แฟนหนุ่ม “บิ๊ก อชิรพล” วอนเจ้าภาพ “ผมอยากมีลูกแล้ว”
หยุดจ้างงาน “จ๊ะ นงผณี” แฟนหนุ่ม “บิ๊ก อชิรพล” วอนเจ้าภาพ “ผมอยากมีลูกแล้ว”
หยุดจ้างงาน “จ๊ะ นงผณี” แฟนหนุ่ม “บิ๊ก อชิรพล” วอนเจ้าภาพ “ผมอยากมีลูกแล้ว”
หยุดจ้างงาน “จ๊ะ นงผณี” แฟนหนุ่ม “บิ๊ก อชิรพล” วอนเจ้าภาพ “ผมอยากมีลูกแล้ว”
กำลังโหลดความคิดเห็น