หยุดจ้างงาน “จ๊ะ นงผณี” แฟนหนุ่ม “บิ๊ก อชิรพล” วอนเจ้าภาพ “ผมอยากมีลูกแล้ว”

นาทีนี้คงไม่มีใครสวยและโชคดีเท่ากับผู้หญิงที่ชื่อว่า “จ๊ะ นงผณี มหาดไทย” งานก็ปัง รักก็รุ่ง แถมหนุ่มข้างกายนามว่า “บิ๊ก อชิรพล” ก็ตามติดไปให้กำลังใจติดขอบเวทีในแทบทุกงานโชว์ เผลอๆ บางเวทีก็มีขึ้นโชว์สเต็ปกับเพลง “อีลูกช่างสอด” ไปอีก ล่าสุดเพียงแค่เจ้าตัวบอกว่าเป็นคนชอบนวด ว่าที่พ่อผัวก็จัดให้ สร้างห้องนวดพร้อมหมอนวดฝีมือดี 2 คนให้ทันที แถมฝ่ายชายเองยังวอนเจ้าภาพว่าหยุดจ้างงานแฟนตนเองได้แล้ว เพราะอยากมีลูกแล้ว
จ๊ะ : มีคนบอกว่าจะแต่งงานเมื่อไหร่? ข้าบอกว่าม๊าโทร.ไปขอแม่ข้าแล้ว แต่ข้าบอกว่ายังไม่แต่ง และเอ็งบอกให้ข้าไปเก็บไข่
บิ๊ก : จริงๆ ไปเก็บได้แล้ว วอนเจ้าภาพด้วยนะครับ หยุดหางานอิจ๊ะได้แล้วนะครับ
จ๊ะ : ทำไมอ่ะ
บิ๊ก : อยากมีลูกครับ
จ๊ะ : คนเขาคิดว่าข้าล้อเล่นนะ ที่ข้าบอกว่า ถ้าข้าแต่ง ข้าต้องมีลูกเลย กูอยากร้องเพลง กูอยากทำงาน
บิ๊ก : รบกวนเจ้าภาพทุกท่านนะครับ
จ๊ะ : ไม่ต้องรบกวน