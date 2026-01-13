xs
xsm
sm
md
lg

นางฟ้าตัวจริง! “ดีเจต้นหอม” เปย์ปลาวาฬ! ให้เพื่อนอีกซีกโลกหนึ่ง เกิดโมเมนต์ใจฟูทั้งโซเซียล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวดีๆ ต้อนรับปีใหม่ เพราะว่ากลายเป็นปรากฏการณ์โมเมนต์ดีๆ ผ่านโลกโซเชียล ที่ทำให้เกิดความอบอุ่นและยิ้มไปพร้อมๆ เมื่อ “ดีเจต้นหอม ศกุนตลา เทียนไพโรจน์” ได้เผยโมเมนต์ที่ใครได้เห็นก็ต้องใจฟูไปด้วย โดยเจ้าตัวเผยคลิปจากไลฟ์สดของช่อง PLANET BOYZ back up ผ่านทางแพลตฟอร์ม tiktok ซึ่งได้กดส่ง “ปลาวาฬ” ให้เป็นกำลังใจกลุ่มคนผิวสีที่กำลังไลฟ์สดผ่านช่องอยู่ งานนี้ทำเอาเพื่อนอีกซีกโลกถึงกับเกิดอาการตกใจ หน้าเหวอ ดีใจกันยกใหญ่ ต่างตะโกนขอบคุณต้นหอมในรูปแบบของวัฒนธรรมตัวเอง ส่งเสียงอวยยศ เรียกชื่อ “ต้นหอม” กันอย่างมีความสุข

ต้นหอมได้เผยแคปชั่นการส่งความสุขให้เพื่อนอีกซีกโลกหนึ่งว่า “ใน TikTok ไม่เคยมีใครให้ของขวัญสิงโตหรือ TikTok universe กับหอมเพราะมันราคาแพงมากปลาวาฬคือของขวัญสูงสุดที่หอมเคยได้รับ ถึงแม้หอมมานั่งไลฟ์ขายของไม่ได้คาดหวังของขวัญ แต่การเห็นคนส่งปลาวาฬมาให้(มีแค่คนเดียวที่ส่งให้คือใครก็ไม่รู้) หอม ดีใจมาก ความรู้สึกแบบนี้มันดีมาก หอมเลยอยากส่งสิ่งนี้ให้กับพวกเค้า และหวังว่ามันจะเป็นกำลังใจและความสุขเล็กๆ น้อยที่ได้ส่งผ่านไปถึงคนอีกซีกโลกนึง ไม่ว่าเราจะแตกต่างกัน หรืออยู่ไกลกัน หอมเชื่อว่า.....ความรักเดินทางได้ถึงเสมอ !!!!!! God bless you too“

โดยราคาของ ”วาฬ“ Whale Diving จะอยู่ที่ 2,150 เหรียญติ๊กต๊อก หรือราวๆ 700 กว่าบาท















นางฟ้าตัวจริง! “ดีเจต้นหอม” เปย์ปลาวาฬ! ให้เพื่อนอีกซีกโลกหนึ่ง เกิดโมเมนต์ใจฟูทั้งโซเซียล
นางฟ้าตัวจริง! “ดีเจต้นหอม” เปย์ปลาวาฬ! ให้เพื่อนอีกซีกโลกหนึ่ง เกิดโมเมนต์ใจฟูทั้งโซเซียล
นางฟ้าตัวจริง! “ดีเจต้นหอม” เปย์ปลาวาฬ! ให้เพื่อนอีกซีกโลกหนึ่ง เกิดโมเมนต์ใจฟูทั้งโซเซียล
นางฟ้าตัวจริง! “ดีเจต้นหอม” เปย์ปลาวาฬ! ให้เพื่อนอีกซีกโลกหนึ่ง เกิดโมเมนต์ใจฟูทั้งโซเซียล
นางฟ้าตัวจริง! “ดีเจต้นหอม” เปย์ปลาวาฬ! ให้เพื่อนอีกซีกโลกหนึ่ง เกิดโมเมนต์ใจฟูทั้งโซเซียล
+3
กำลังโหลดความคิดเห็น