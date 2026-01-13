นางฟ้าตัวจริง! “ดีเจต้นหอม” เปย์ปลาวาฬ! ให้เพื่อนอีกซีกโลกหนึ่ง เกิดโมเมนต์ใจฟูทั้งโซเซียล

ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวดีๆ ต้อนรับปีใหม่ เพราะว่ากลายเป็นปรากฏการณ์โมเมนต์ดีๆ ผ่านโลกโซเชียล ที่ทำให้เกิดความอบอุ่นและยิ้มไปพร้อมๆ เมื่อ “ดีเจต้นหอม ศกุนตลา เทียนไพโรจน์” ได้เผยโมเมนต์ที่ใครได้เห็นก็ต้องใจฟูไปด้วย โดยเจ้าตัวเผยคลิปจากไลฟ์สดของช่อง PLANET BOYZ back up ผ่านทางแพลตฟอร์ม tiktok ซึ่งได้กดส่ง “ปลาวาฬ” ให้เป็นกำลังใจกลุ่มคนผิวสีที่กำลังไลฟ์สดผ่านช่องอยู่ งานนี้ทำเอาเพื่อนอีกซีกโลกถึงกับเกิดอาการตกใจ หน้าเหวอ ดีใจกันยกใหญ่ ต่างตะโกนขอบคุณต้นหอมในรูปแบบของวัฒนธรรมตัวเอง ส่งเสียงอวยยศ เรียกชื่อ “ต้นหอม” กันอย่างมีความสุข
ต้นหอมได้เผยแคปชั่นการส่งความสุขให้เพื่อนอีกซีกโลกหนึ่งว่า “ใน TikTok ไม่เคยมีใครให้ของขวัญสิงโตหรือ TikTok universe กับหอมเพราะมันราคาแพงมากปลาวาฬคือของขวัญสูงสุดที่หอมเคยได้รับ ถึงแม้หอมมานั่งไลฟ์ขายของไม่ได้คาดหวังของขวัญ แต่การเห็นคนส่งปลาวาฬมาให้(มีแค่คนเดียวที่ส่งให้คือใครก็ไม่รู้) หอม ดีใจมาก ความรู้สึกแบบนี้มันดีมาก หอมเลยอยากส่งสิ่งนี้ให้กับพวกเค้า และหวังว่ามันจะเป็นกำลังใจและความสุขเล็กๆ น้อยที่ได้ส่งผ่านไปถึงคนอีกซีกโลกนึง ไม่ว่าเราจะแตกต่างกัน หรืออยู่ไกลกัน หอมเชื่อว่า.....ความรักเดินทางได้ถึงเสมอ !!!!!! God bless you too“
โดยราคาของ ”วาฬ“ Whale Diving จะอยู่ที่ 2,150 เหรียญติ๊กต๊อก หรือราวๆ 700 กว่าบาท